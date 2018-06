Summer z Pobřežní hlídky si nechala zmenšit prsa velikosti pět

Eggertová si v minulosti prsa nechala několikrát zvětšit. Nyní podstoupila zákrok na jejich zmenšení. Vše probíhalo pod dohledem kamer televize E! a herečka v pořadu o zpackaných plastických operacích promluvila o svém rozhodnutí.

„Určitě to chci udělat, když se to udělá správně. Ale měla jsem doteď takovou smůlu, že jsem vyděšená k smrti, aby to nebylo ještě horší,“ řekla Eggertová, která před operací všechno důkladně konzultovala k s lékaři.

„Skoro celé ňadro chytím do ruky, což znamená, že podle mě nemáte pětky, protože moje levá ruka je dokonale uzpůsobená na velikost tři. Jak to můžu říct? Byl jsem svobodný do svých 40 let a během života jsem v rukou držel spoustu ňader,“ vtipkoval chirurg Terry Dubrow.

Herečka se rozhodla upravit si pětky na dvojky, a to i přes výhrady lékaře, že nová prsa budou pro ni trochu malá. „Nicole chce zpátky své tělo z dob Pobřežní hlídky, ale má trochu nadváhu,“ dodal.

Herečka před pár lety výrazně přibrala. Pouze 160 centimetrů vysoká blondýnka pak před kamerami hubla v roce 2010. Po druhém porodu o rok později ale opět měla nadváhu. V roce 2013 se jí sice podařilo podruhé zhubnout, ale do své vysněné postavy má ještě daleko (více zde).