Nicole: Cítila jsem se šílená, vášnivě zamilovaná

Pár se rozešel loni po téměř desetiletém manželství. Pětatřicetiletá Kidmanová říká, že až teď začíná trochu rozumět důvodům jeho krachu. Pro nedůvěřivé ale opakuje, že měli skutečné manželství. Se vším všudy.

"Říkali, že on je gay, já jsem gay. Oni prostě říkají, že každý je gay," odpovídá Kidmanová na otázku na svou a Tomovu sexualitu.

"Já osobně nevěřím v soudní řízení v těchto věcech. Ale Tom ano. To je to. Co chce udělat, to udělá. Neříkejte Tomovi, co má dělat. Tak je to. Jednoduše. Mohl by vám to pěkně spočítat."

V časopisovém medailonku vysvětluje: "Mám odlišný přístup. Nevyvolávám soudní řízení, protože na to normálně kašlu... Chci jen dělat svou práci, vychovávat své děti, a doufám, že najdu někoho, s kým se budu moct znovu podělit o svůj život."

O tom, jak začal vztah s nyní čtyřicetiletým Cruisem hovoří zapáleně: "Úplně mě smetl. Cítila jsem se šílená, vášnivě zamilovaná."

Všechno se drasticky změnilo, když náhle oznámil, že se s ní rozvádí. "Můj život se zhroutil," připouští Kidmanová. Proplakala dny a noci. Až rodiče jí pomohli se z toho dostat, píše intenetový People.

"Lidé ode mne utíkali. Bylo to jako že: ´O Pane Bože, je s ní konec´."

Když se jí zeptali, jestli ví, proč od ní Tom odešl, tiše odpověděla: "Začínám tomu rozumět až teď. Tehdy jsem to nechápala."