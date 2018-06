Nicole a Tom budou o Vánocích spolu

"Užijeme si rodinné Vánoce," prohlásila před novináři Nicole Kidmanová, o niž se v médiích nedávno objevila zpráva, že prožívá románek se Stevem Bingem, bývalým přítelem Elizabeth Hurleyové.

"Vztah Toma a Nicole je opět mnohem bližší, žhavější. Poslední týdny jsou od svého rozvodu poprvé jako vyměnění. Nakoupili si vzájemně vánoční dárky a věří, že se jim podaří znovu vzkřísit alespoň trošku toho, co mezi nimi kdysi bylo. Všechno svádějí na společnou péči o děti, ale když to vezmete do detailů, vyrážejí společně na výlety a jsou znovu velkou šťastnou rodinou. Je jasné, že jsou mnohem více než jen přátelé. Jejich románek určitě opět rozkvetl," míní jejich přátelé.

Obě hollywoodské hvězdy si od svého rozchodu před třemi lety, kdy si daly vale po desetiletém vztahu, prožily několik neúspěšných románků.

"Vzájemně jsou si tak blízcí, že něco podobného zřejmě u někoho jiného nemohou stále najít," uvedla přítelkyně Nicole Kidmanové.