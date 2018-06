Nicolas Cage přišel o majetek v exekuci, pomoc mu nabízí Johny Depp

"Johnny zavolal Nicolasovi a jednoduše mu řekl, aby se nebál, že by mu pomohl a vyřešil jeho problémy. Johnny má pocit, že Nicolasovi dluží za svou kariéru a chce mu to vrátit, pokud bude Nicolas souhlasit. Johnny nikdy nezapomněl na to, co pro něj Nicolas udělal," citoval britský Daily Express zdroj blízký Deppovi.

Nicolas Cage byl totiž tím člověkem, který si Deppa všiml, když byl ještě zcela neznámým muzikantem. Nabídl mu tehdy služby svého vlastního agenta a ten mu sehnal první roli, která odstartovala jeho hollywoodskou kariéru. Teď je čas splatit Cageovi dluh a Johny Depp to bere doslova. Ze všech dluhů mu ovšem pomoci nemůže a Nicolas Cage o majetek postupně přichází.

Na pokraj finančního krachu dostala herce obliba v utrácení i v době, kdy nevydělává tolik jako dřív. Jen na daních prý totiž hvězda filmů Con Air nebo Leaving Las Vegas dluží v přepočtu více než sto milionů korun. Sám herec však za své finanční problémy viní svého poradce Samuela Levina. Ten podle herce řádně neplatil jeho daně a s investicemi mu radil tak špatně, že ho poslal "na cestu finanční zkázy". čtěte také Nicolas Cage si stěžuje, že ho zruinoval finanční poradce.

Aukce dvou domů z historické francouzské čtvrti New Orleans proběhla minulý čtvrtek. Banka Regions nemovitosti vydražila za skvělých 4,5 milionu dolarů tedy asi 77 milionů korun každou, přičemž původně počítala s maximálním výtěžkem 6,8 milionu dolarů za obě.

Díky tomuto prodeji a pomoci Johnyho Deppa snad Nicolas Cage překoná období osobní finanční krize než přijde nějaká lukrativní filmová nabídka.