Nicolas Cage a Lisa Marie Presley se rozvádějí

Filmová hvězda oznámila rozvod v pondělí - přesně dva dny po tom, co byl pár viděn, jak se vede ruku v ruce. Manželé se prý navzájem odcizili. Lisa Marie teď tvrdí, že celý sňatek byl "velká chyba".Noviny citovaly hvězdu filmu Leaving Las Vegas, že k rozchodu došlo pro "nepřekonatelné rozdíly".

Lisa Marie, dcera hudební ikony Elvise Preseleyho, má mnohem jednodušší vysvětlení: "Na prvním místě jsme se neměli brát. Byla to velká chyba," řekla v svém prohlášení.

Vypadá to, že to nebyl dostatečný důvod ani na potřetí. Jejími zákonnými manžely už byli hudebník Danny Keogh a popová hvězda Michael Jackson.



Ona a Nic - velký Elvisův fanoušek, který ztělesnil hvězdu v Líbánkách v Las Vegas a zpíval soundtrack Love Me Tender pro film Zběsilost v srdci - se vzali v romantické havajské ceremonii v srpnu, právě před pětadvacátým výročím smrti Lisina otce.

Nic, který se rozvedl s herečkou Patricií Arguettovou minulý květen po šesti letech manželství, odmítl rozchod komentovat: "Nemluvil jsem o manželství, nebudu mluvit ani o rozvodu," řekl.