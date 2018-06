Nicol: S klukama se kamarádím dál

Nicol Lenertová se narodila ve znamení Střelce a snad i proto si život neplánuje.

"Uvidíme, co mi dále osud přinese. Se svým životem jsem však až doposud docela spokojená. A budu na sobě pracovat dál, abych vám za dvacet let řekla, že jsem spokojená úplně."

Cesta do Ameriky prý sympatické dívce hodně pomohla. "Dívám se teď na svět trochu jinýma očima, zdraví - musím to zaťukat - taky lepší a fyzička výborná."

Dotaz padl i na jejího bývalého přítele Jaromíra Jágra. "S Jaromírem jsem se po svém návratu setkala, ale nenastěhovala jsem se k němu. Na velkou lásku stále čekám," odpověděla jednomu ze čtenářů.

A jaký by měl být pro ni ideální partner? "Měl by mít před sebou jasně stanovený cíl a smysl pro humor." O založení rodiny však Nicol zatím neuvažuje, i když mateřské pudy už se v ní prý probouzejí: "Byla bych vděčná i za jedno dítě, ale zatím neznám ani jméno potenciálního otce. S klukama se ale kamarádím dál."

Pohledná Nicol, která si svým jemným vystupovaním a šarmem získala srdce mnoha českých mužů, zároveň svým četným nápadníkům vzkázala: "Já jsem hrozně stydlivá, ale pokud mě někdo sympatický potká na ulici, nemusí se bát mě oslovit."

Jedna z tváří Novy, v době, kdy v jejím čele stál Vladimír Železný, zároveň odmítá spekulace o prodělané interupci. "Nikdy jsem na interupci ani miniinterupci nebyla. Já osobně upřednostňuji antikoncepční pilulky, potom se vám to stát snad nemůže. Tedy pokud nezapomenete," odpověděla s humorem.

Rodačka z Liberce navzdory informacím deníku Blesk zatím nepotvrdila, že by přijala funkci tiskové mluvčí na pražském magistrátu. "Myslím si, že v tuto chvíli je předčasné o této záležitosti více hovořit." V budoucnu by se jí líbilo moderování někakého televizního pořadu, ale rozhodně ne podobného typu jako je erotické Peříčko.



"Ten pořad by se musel jmenovat jinak a obsah by musel být také zcela odlišný," dodala.

A co by v životě chtěla ještě dokázat? "Toho je spousty, a já doufám, že mi zdraví a štěstí bude přát a také, že mi budou přát ti, co mě mají rádi."

Zanedlouho devětadvacetiletá finalistka soutěže Miss České republiky 1994 se vrátila z nedávné dovolené v Itálii opálená a se spoustou zážitků.



"Byla jsem tam s rodinou a se známými z Moravy. V Toskánsku se mi moc líbilo. Dobře jsem si tam odpočinula. Byly tam i velmi dobré podmínky pro sportování, takže jsem občas sedla i na kolo," svěřila se Lenertová.

Sport je podle ní i nejlepší způsob, jak si uchovat štíhlou linii: "Snažím se jíst zdravě a hodně se hýbat. Jiná dieta nezabírá," radí Nicol, i když si občas dopřeje i domácí kuchyni od maminky a moravské vínečko.