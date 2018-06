Nicol: Pro peníze bych se nevdala

Ve třetím pokračování budou diváci sledovat rodící se vztahy, které začínají být spletité.

Ani v tomto díle nebudou chybět úkoly, se kterými se protagonisté Milionového páru musí vypořádat. Tentokrát je čeká boj o přežití bez jediné koruny v kapse.

Nejlepší byl Hucek a Nicol

Jako každé úterý připravil produkční tým pro účinkující nesoutěžní odpočinkový program, během kterého mohli nabrat potřebné síly. Po předchozím bowlingovém utkání se mohlo jedenáct mužů a jedenáct žen odreagovat jízdou na motokárách. Zábavné odpoledne, jehož se zúčastnili i novináři, se konalo na šestisetmetrové dráze v pražském Radotíně.

K plnému sportovnímu vyžití sloužilo nezadaným celkem 12 motokár, přičemž každý z nich ji měl ve třech kolech k dispozici celkem na půl hodiny. Nejlepšího času dosáhl mezi muži Filip Hucek, mezi ženami kralovala Nicol Lenertová.

Na nezkušenost za volantem motokáry a neopatrnou jízdu málem doplatily Blanka Vosmeková a Lucie Mikuličová. Během soutěžního zápolení došlo mezi jejich vozy ke kolizi, po které zůstala Blanka v šoku. Zdravotnická pomoc ale naštěstí nebyla zapotřebí. Otázkou však zůstává, zda to byla jen náhoda. Možná se totiž Lucie s Blankou perou o přízeň některého z "osamělých srdcí"...

Rozhovor se soutěžící Milionového páru Nicol Lenertovou

Pro peníze bych se nevdala



Řekněte tři důvody, proč jste se do Milionového páru přihlásila.

Jsem povahou dobrodruh, což vyplývá ze znamení Střelce. Už jsem nás tam mezi čtyřiadvaceti napočítala šest. Taky nemám žádný trvalý vztah a mám ráda netradiční věci. Hned na začátku jsem však v soutěži viděla spíš zápory než klady. Bála jsem se, že mě lidi jako jedinou budou znát.

To je spíš výhoda, ne?

Vůbec ne. Jako jediná jsem sice měla fanoušky, ale taky ty, co mě neměli rádi. A jejich názor nezměním. Byla jsem sice ve velké nevýhodě, ale teď už začnou být známí i další. Na to se těším.

Co vám říkali rodiče?

Už jsem přece dospělá, bude mi třicet.

No právě. Proto bych čekal reakci typu: "To se nemůžeš seznámit jinak než v televizi?"

Jistěže byla, to je ten český konzervatismus. Ale mamka už si zvykla, že jsem ztřeštěná. Navíc jsem se nehlásila proto, že bych se neuměla seznámit. Tam nejsou lidi, kteří mají problém najít partnera. Chtějí spíš zkusit něco netradičního.

Takže trochu exhibicionisti.

Určitě. Chceme se národu odhalovat, a to po té nejcitlivější stránce. Citové. V soutěži se objeví pláč, nenávist, což může ale pomoci spoustě lidem. Když se ona nebála tohle říct v televizi, proč já bych to neudělala doma.

Co milionová výhra? Ta pro vás nebyla motivací?

Kvůli penězům bych se nikdy nevdala.

Ani za deset milionů?

Asi mi to nikdo nebude věřit, ale já nejsem ta, která se jako první dívá na chlapovo konto.

Někteří se ale kvůli penězům přihlásili.

A mně se líbí, když to přiznají. "Chci se mít líp, tak se kvůli tomu klidně ožením nebo vdám."

Je vůbec šance se v Milionovém páru seznámit?

Jo jo, jsou tady fajn kluci! Už teď začínají jiskřit první pocity. Jsou tam dokonce typy, do kterých už se zakoukaly dvě holky.

Ale. A co vy? Už jste si někoho vyhlédla?

Už mám taky tipy pro třináctou komnatu. (Místo, kde mohou pobývat páry, které se do sebe zamilují.) A toho se trochu bojím. Někdo se do sebe zamiluje a lidi nás hlasováním rozdělí jinak. Udělají jinou dvojici. Já jsem v seznamování opatrná, ale jedna holka hned po příjezdu ukázala a řekla: "Toho chci." Tak od něj se teď radši držím stranou.

Co hledáte?

Byla jsem hodně samotářská, což chci prolomit. Chci se zase s kluky normálně bavit a nebát se, že to za rohem prásknou do novin.

Většina podobných soutěží ve světě však nedopadá pro vítězný pár zrovna dobře. Jejich vztah nevydrží.

Asi by to vážně byla výjimka. Ale to mě neodrazuje, spíš láká.

Těch ohlasů na vaše přihlášení se objevilo dost. Třeba: "No jo, zase na sebe chce upozornit."

Dřív mě takové řeči trápily. Lidé ze soutěže mi říkali, že už se na internetu znovu objevily, ale já je nečtu. Slušný člověk je nenapíše. Proč nás někdo odsuzuje? Vždyť jsme neudělali nic špatného.

Co další názor? "Vzali ji proto, že jim to zvýší sledovanost."

Na druhou stranu: nebyla by diskriminace, kdyby mě nevzali? Právě kvůli tomu, že jsem známá?

Nebo že jste z Novy utekla.

Ne, to už je dva roky pryč. V minulosti ať se nepatlá. Navíc jsem neutekla z Novy, ale ze zpravodajství.

Ale knížka, kterou jste napsala, se jmenuje Útěk z Novy.

A nenapsala jsem v ní nic špatného. Nikomu jsem neublížila, svědomí mám čisté. Nikoho jsem nenapadla, byl to jen souhrn mých pocitů a vysvětlení, proč jsem odešla.

Reakce z Novy však nebyly zrovna pozitivní.

No jasně, ale to bylo proto, že si každý vzpomněl na knížku Kateřiny Kašparové. Tohle bylo něco jiného. Nikoho jsem nešpinila ani nehanila.

Nicol Lenertová

Moderovala zprávy na Nově, pak náhle zmizela do Spojených států, po návratu natočila reklamu a vlastní desku. Teď hledá partnera v Miliónovém páru.