Nicol Lenertová bude zpěvačkou

Na své původní místo asistentky v jisté liberecké projekční kanceláři se nevrací.

"Měla jsem to jako vedlejší činnost. Můj šéf věděl, v jaké oblasti se pohybuju, a od začátku jsme byli domluveni na tom, že když dostanu nějakou zajímavou nabídku, vyjde mi vstříc a nebude mi dělat problémy. Reality show sice nebyla úplně ta pravá nabídka, ale protože ráda zkouším nové věci, šla jsem do toho. Mám hrozně ráda dobrodružství a tohle bylo dobrodružství až do konce," říká Lenertová, která dál zůstává na volné noze.

Teď se chce věnovat už jen zpívání a moderování. Hodně nabídek dostávala už v průběhu soutěže, ale v tu chvíli je samozřejmě nemohla přijmout. Doufá, že přijdou teď.

"Nechci nic lámat přes koleno, ale ani sedět v koutě. Zatím mám co jíst, kde bydlet, i na benzin mi peníze vystačí, a to bez jakékoli finanční podpory rodičů. Vím, že to tak nepůjde donekonečna a budu na sobě muset zamakat," ujišťuje.

S vyřazením počítala

Téma financí, konkrétně třiceti tisíc korun, které měla dostat stejně jako ostatní soutěžící jako odškodnění po zrušení soutěže, komentuje diplomaticky. "Nova dostála všem smluvním závazkům a tím je to pro mě vyřešené. Všichni jsme na rozloučenou dostali i mobil, který se dával jako dárek párům, které vypadly."

Na konec svého účinkování v soutěži prý byla připravená už od jejího samého začátku. "Každý týden to mohlo pro někoho z nás skončit. Najednou to skončilo pro všechny. Ne všichni se s tím smiřovali lehce. Myslím, že už je ani nemrzelo, že končí pořad, ale že musí najednou pryč z prostředí a od lidí, na které si zvykli."

Zajímali ji oba Filipové

Některá přátelství i vztahy podle Lenertové fungují dál. Dokonce si hned při loučení všichni účinkující domluvili sraz na konec tohoto měsíce. "Nápad sejít se takhle brzo jen dokazuje, jak těžko jsme se loučili," říká Nicol Lenertová, jež navázala několik kamarádských vztahů, milostný však nikoli.

"Byl to krátký čas. Navíc ti kluci byli daleko mladší než já. I když věk nerozhoduje, myslím si, že bych k sobě potřebovala staršího chlapa. Takoví tam byli jen dva - Láďa a Tomáš, který měl uzavřené přátelství s Ester, u níž se vlastně jako u první provalilo, že natočila a nafotila erotické snímky."

Nejlíp si prý popovídala s Filipem Huckem a Filipem Cahlíkem. Každý byl jiný, ale názory obou se jí hodně zamlouvaly. "Odhalili mi taje mužské říše, i když je toho ještě hodně, co nemám v tomto směru prozkoumané. Dlouho se však snažím přijít na kloub třeba tomu, co muži očekávají od žen. Většinou totiž žena očekává něco od muže. Dostala jsem dobrý tip od Filipa Hucka na knížku od Josefa Hausmanna Základy mužského šovinismu. Hned jsem si ji půjčila v knihovně a už ji studuju. Zjišťuju, že oba Filipové měli pravdu - a já se asi budu muset začít na chlapy koukat jinak. Pak už mi to s nimi snad půjde."