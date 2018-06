Jsme rodina i bez svatby, říká deset let zadaná Nicol Lenertová

Nicol Lenertová a Jaroslav Kalát spolu vychovávají dva syny, pětiletého Dominika a osmiletého Jaroslava. Ve vztahu jsou spokojení bez ohledu na úřední razítko. "Svatba? A proč? Naši chlapečci jsou zvyklí říkat, že maminka je Nicol Lenertová a my jsme Kaláti po tatínkovi," smála se na kameru iDNES.cz Lenertová, jež se po boku partnera objevila na Plesu Prahy 1.

"Byť nejsme oficiálně manželé, jak se někde psalo, tak jsme rodina. Intenzivně se věnujeme dětem a sami slavíme desátý rok vztahu. Letí to," dodává Lenertová.

Někdejší hvězda nováckých zpráv se dál věnuje moderování společenských akcí, návrat na obrazovku ale neplánuje.

"Budu reálná, jsem na zemi a vím, že se každý obličej, a ženský zejména, rychle okouká. Nejen v manželském svazku, ale i v televizi. Osobně jsem ráda, že na obrazovky přicházejí mladší dívky a střídají ty starší. Neříkám to proto, že bych na to neměla, naopak jsem si na několika kamerovkách vyzkoušela svoji praxi a myslím, že jsem na tom lépe než před lety, ale lidi by se měli dívat na mladé a svěží tváře," míní.

Nicol se nyní "zakousla" i do charity. Sbírá peníze pro děti. "Žiju právě společensko charitativním projektem, který bude mít 14. května svou premiéru v podobě vernisáže ve Strahovském klášteře. Vybrali jsme osobnosti z celé republiky, které budou poprvé malovat olejem na plátno. Výtěžek z dražby půjde na konto Nadace Naše dítě, přesněji na děti mentálně a tělesně postižené. Tohle mě momentálně hodně naplňuje," doplnila Lenertová.