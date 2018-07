Zásnuby po dvou měsících. Jonas požádal o ruku o 10 let starší Chopru

Nick Jonas si nechal na počátku července zavřít pobočku klenotnictví Tiffany & Co. v Londýně, aby tam mohl v soukromí vybrat zásnubní prsten s rozměrným diamantem. Ten předložit tento týden Priance s nabídkou manželství. A ona souhlasila.

„Jsou tak šťastní. Jeho kamarádi a rodina ho nikdy takového neviděli a všichni z toho mají radost. Myslí to s ní opravdu vážně,“ cituje magazín People zdroj z okolí zpěváka.



Prianka Chopra, která je velice dobrou kamarádkou manželky britského prince Harryho Meghan, poznala Nicka Jonase loni v květnu na plese Met Gala v New Yorku. Herečka tenkrát prohlásila, že to bylo jen díky spolupráci s módní značkou Ralph Lauren.

Ukazovat se spolu na schůzkách a při večeři v luxusních restauracích začali až letos na jaře. Oficiálně randí teprve něco málo přes dva měsíce.

Zpěvák Nick Jonas. kterému v září bude 26 let, má pro starší ženy slabost. Priyanka Chopra je o 10 let starší, ale to pro něj není nic nového. V roce 2015 randil s Kate Hudsonovou, již od něj dělí dokonce čtrnáct let.