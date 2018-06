Cannon už nemá jméno manželky na zádech, nápis Mariah překryl Kristem

Ještě v září Nick Cannon zprávy o rozvodu s manželkou na Twitteru označil za pomluvy, ale nyní se ukázal s novým tetováním. Přes celá záda má Ježíše Krista na kříži, nad nímž je holubice. Její křídla se jako nebeská záře rozprostírají nad Kristem a šikovně zakrývají nápis „Mariah“, který tam původně měl.

Cannon tak naznačil, že s manželstvím je skutečně konec. To ostatně nepřímo potvrdila i samotná zpěvačka, která na koncertu v Tokiu změnila slova písně a zazpívala: „Vím, žes mě podváděl“ a přidala vulgární nadávku.

Fanoušci to pochopili jako vzkaz manželovi. Jinak se jí ovšem první koncert turné příliš nepodařil. Fanoušci si stěžují, že už na živé zpívání nemá a zasypali Twitter stížnostmi.

Zpěvačka se brání, že za mizerný výkon nemůžou její hlasivky, nýbrž nedokonalá ozvučovací technika a především mikrofon.

V rámci turné navštíví kromě Japonska také Jižní Koreu, Čínu, Malajsii, Singapur, Tchaj-wan, Filipíny, Thajsko, Austrálii a Nový Zéland.

Podrobnosti k rozvodu zatím ani Mariah Carey ani Nick Cannon nesdělili. Budou si muset rozdělit velký majetek a také se domluvit na péči o dvojčata Moroccana a Monroe.

Jisté je, že iniciátorem rozvodu je Mariah Carey. Cannon totiž ještě před měsícem psal, že ji miluje a manželství by rád zachránil. „Navždy jí budu dlužníkem za to, že mě požehnala našimi dětmi. Budu ji navždy milovat bezpodmínečně a mnohem víc, Mariah Carey je úžasná matka a bezvýhradně jí věřím. Miluju ji, a to se nikdy nezmění!“ napsal Cannon na Twitteru.