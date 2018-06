Ničí Harry Potter dětské duše?

Podobně ostrou reakci přitom nevyvolalo již léta žádné dílo určené dětem. "Knihy o Harrym Potterovi ničí duchovní život mnoha mladých lidí a zvláště malých dětí," řekl před několika dny agentuře Reuters v Alamogordu v americkém státě Nové Mexiko pastor Jack Brock.Čtyřiasedmdesátiletý duchovní pak dokonce prohlásil, že knihy o Harrym Potterovi by měl "zničit boží oheň". "Toto dílo podněcuje zájem mladých o kouzla, čáry a další věci, které zcela odporují božímu učení," dodal ještě Brock. Své letošní vánoční kázání pak nazval příznačně: "Syn boží, či Harry Potter?"Zatímco Jack Brock k tažení proti malému kouzelníkovi z Bradavic pouze vyzýval, některé ortodoxní církevní komunity se ve Spojených státech rozhodly konat. Na několika místech jejich členové demonstrativně knihy o Potterovi skutečně spálili, aby tak zabránili dětem v jejich čtení. Protesty proti tomuto dílu se ovšem objevují i jinde. Šedesát australských škol, které provozuje církev adventisté sedmého dne, knihy svým žákům přímo zakázalo a byly odstraněny i ze školních knihoven této církve. Jako důvod byl uveden vzrůstající zájem dětí o okultismus."Knihy o Potterovi se zcela míjejí s našimi školními kritérii," řekl k tomu pro stanici BBC John Hammond, ředitel vzdělávacích programů adventistů sedmého dne v Austrálii. Připomněl však, že nezakazují dětem, aby do těchto knih nahlížely mimo budovy škol. Ale v lavicích je rozhodně odmítají. Současně bylo uspořádáno několik večerních setkání s rodiči, kde jim učitelé vysvětlili, že Harry Potter představuje "nástroj ďábla". V desítkách církevních škol byl pak Harry Potter zakázán také ve Velké Británii. Například představitelé školy v Chathamu sdělili veřejnosti, svým studentům i jejich rodičům, že dílo J. K. Rowlingové je zcela v rozporu s "církevním étosem" a že je "protikřesťanské".Těsně před Vánocemi si list Daily Telegraph všiml, že protesty proti Potterovi zasáhly i některé britské obchody s hračkami. Přestože právě hračky s potterovskými motivy se staly letošním největším vánočním hitem prakticky po celém světě, několik desítek britských obchodů je odmítlo prodávat právě s odkazem na možnou podporu okultismu. Sama autorka - spisovatelka J. K. Rowlingová - všechna obvinění rázně odmítá a nechce se podle vlastních slov vůbec pouštět do podobných "neplodných a nesmyslných" debat.Naopak vydala prohlášení, že její knihy jsou velmi morální a reprezentují právě klasický pohádkový boj mezi dobrem a zlem. V souvislosti s uváděním filmu se objevilo mnoho názorů filmových kritiků, kteří také považují dílo spíše za příjemné a humorné a nespatřují v něm žádné nebezpečí pro dětské duše.