Nic než pravda: zadlužený manžel souložil s prostitutkou

Pavel Čepelák, 18 let, fotomodel

Patroni: matka, přítelkyně

Pavel je přesně tím typem soutěžícího, u kterého si diváci nejsou jisti vlastními emocemi. Je afektovaný, až arogantní, diváky naštval už svým prohlášením, že v životě nepřečetl jedinou knížku a že se bez drog prakticky neumí bavit. Na druhou stranu přiznal takové detaily ze svého bizarního života, že se ani nechce věřit, co všechno lze do osmnácti let prožít.

Těžká drogová závislost, gay prostituce, únos a znásilnění, několik pokusů o sebevraždu. Pavel neměl problém přiznat ve hře kteroukoli epizodu svého života. Ač mnohdy na pokraji pláče, udržel emoce na uzdě a snažil se být maximálně racionální.

Tvůrci soutěže ovšem dobře vědí, u kterých otázek si soutěžící na detektoru lži nebyli zrovna jistí, a jedna taková zapříčinila i Pavlův konec v soutěži. Několik dotazů se totiž týkalo jeho vztahu k matce a k tomu, zda jí odpouští. Pavel byl dokonce ve studiu vyzván, aby matku objal a tím jí dokázal, že jí odpouští vše špatné.

Otázkou, která mohla Pavlovi přinést milion korun, bylo, zda si myslí, že jej matka psychicky týrala. A i když už je s ní zadobře a vše jí odpustil, v podvědomí evidentně vrtal nějaký červík z minulosti. Pavel odpověděl a jeho odpověď byla vyhodnocena jako lež. Milionová hranice v soutěži tedy pokořena nebyla a je to škoda. Za svoji maximální otevřenost by si Pavel odměnu zasloužil.



Otázky z tohoto dílu pro Pavla: Chtěl byste obejmout matku a dokázat jí tím, že jí odpouštíte?

ANO – pravda Měl jste někdy sex za peníze?

ANO – pravda (bylo to v době, kdy potřeboval peníze na drogy) Byl jste někdy znásilněn mužem?

ANO – pravda (byl omámen, zfetován, unesen z Liberce do Prahy a znásilněn dvěma muži) Byl jste někdy po sexu s mužem nucen vyhledat lékařské ošetření?

ANO – pravda (právě po onom znásilnění) Chtěl jste někdy spáchat sebevraždu?

ANO – pravda (několikrát se pokusil o sebevraždu pomocí prášků) Myslíte si, že vás matka psychicky týrala?

NE - lež



Vlastimil Pešek, 46 let, řidič kamionu

Patroni: manželka, syn, synova přítelkyně, kamarádka

Muž se vzhledem i dikcí inspektora Trachty má na první pohled jímavý příběh. Onemocněl, rok nemohl vykonávat své povolání, narostly mu dluhy a ty chtěl částečně splatit výhrou v soutěži. Kolem financí se pak točilo mnoho otázek, a jak jsem napsala v úvodu, diváci bučeli jak středně velký kravín. Není divu, když Vlastimil přiznal, že si peníze půjčuje a nevrací nebo že uvažoval i o podvodu, který by mu něco vynesl.

Pochvalný potlesk si rozhodně nevysloužil ani přiznáním několika nevěr, sexu s prostitutkou, o čemž jeho žena dosud nevěděla, nebo toho, že se mu jeho manželka nelíbí a že jí občas jednu vlepí. A právě ta občasná facka se Vlastimilovi stala osudnou.

Dostal totiž otázku, zda je správné řešit neshody násilím. A v takovém případě - babo, raď! Měl by říci NE, protože se to očekává. Sám ale neshody násilím řeší, takže by měl říci ANO. Opět příklad něčeho, co v soutěžícím vyvolává zmatek. Vlastimil zvolil první variantu, detektor ale jeho pravý názor vyhodnotil, a soutěžící tak putoval domů s prázdnou a dluhy mu zůstávají.



Otázky z tohoto dílu pro Vlastimila: Půjčil jste si někdy peníze od matky a nevrátil je?

ANO – pravda Půjčil jste si někdy peníze od sestry a nevrátil je?

ANO – pravda (ale prý je po něm zatím ještě nechtěla a ani ho nekontaktovala) Obáváte se, že dluhy mohou ohrozit vaše manželství?

ANO – pravda Jsou finance hlavním tématem hádek s manželkou?

ANO - pravda Přemýšlel jste někdy o podvodu, který by vám přinesl dost peněz na splacení dluhů?

ANO – pravda (ale zůstalo jen u myšlenky) Použijete vydělané peníze vždy přednostně na splátku dluhů?

NE – pravda (na prvním místě je jídlo, pití, oblečení a provoz domácnosti) Otáčíte se po jiných ženách, když jdete s manželkou?

ANO – pravda Ví vaše manželka o poměru s Marcelou?

ANO – pravda Přiznal jste manželce svůj poměr s Petrou?

ANO – pravda Řekla vám manželka někdy poté, co jste ji udeřil, že od vás odejde?

ANO – pravda Vrátila vám manželka někdy facku?

ANO – pravda (prý skoro pokaždé, když dal facku on jí) Líbí se vám postava vaší manželky?

NE – pravda Stává se vám, že se při svých zahraničních cestách několik dní neosprchujete?

ANO – pravda Věděla Danuše před svatbou, že jste byl za krádež ve vězení?

ANO – pravda Požádal vás někdy někdo, abyste něco tajně převezl přes hranice?

ANO – pravda (prý ale šlo jen o drobnost) Měl jste někdy na svých cestách sex s prostitutkou?

ANO – pravda Myslíte si, že malé množství alkoholu před jízdou nevadí?

ANO – pravda Myslíte si, že je správné řešit neshody násilím?

NE - lež

Lenka Procházková, 40 let, obchodní manažerka

Patroni: dcera, matka

Lenčina rozehrávka sloužila evidentně jen jako výplň zbývajících minut pořadu, protože jsme se o ní nedozvěděli prakticky nic zajímavého. Hustější to ovšem bude v příštím díle, kdy se od ní dozvíme, že měla vážný konflikt se svojí tchyní, který skončil až fyzickým napadením a přivoláním policie. Taky zjistíme, že Lenka vlastně neví, jestli má, nebo nemá přítele. Sama si jejich vztahem totiž není jistá.