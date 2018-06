Nic než pravda: zabil člověka, ale považuje se za dobrého

Otázky pro Markétu Máte ve firmě nadřízeného, o kterém jste přesvědčena, že na svoji práci nestačí?

ANO – pravda Lhala jste někdy u přijímacího pohovoru?

ANO – pravda (přidala si na zkušenostech, které pak doháněla, když místo dostala) Prozradila jste někdy kamarádčino tajemství?

ANO – pravda (domnívala se, že i ti, kterým to prozrazuje, to s kamarádkou myslí dobře) Jste šťastná?

NE – pravda (může za to zejména její bezdětnost) Zabila jste někdy zvíře?

ANO – pravda (pouze komára či mouchu) Jedla jste někdy psa?

ANO – pravda (nevěděla o tom – pracovala na stavbě, kde při kolaudačním rautu spolupracovníci upekli psa, který po celou dobu areál hlídal. Když se to Markéta dozvěděla, jídlo v sobě neudržela.) Pronásledoval vás někdy partner?

ANO – pravda (neuměl se smířit s posledním definitivním rozchodem) Pláčete často proto, že nemáte děti?

ANO – pravda Měla jste někdy sex s mužem starším, než je váš otec?

ANO – pravda (když jí bylo dvacet, měla sex z pětačtyřicetiletým mužem) Řekl vám někdy partner, že sex s vámi nestojí za nic?

ANO – pravda (ten, který s ní byl 7 let, takže jeho výrok nepovažuje za pravdivý, prý to ukazuje především na to, že problém má on) Myslíte si, že vaše matka přepočítává vše na peníze?

ANO – pravda Nenáviděla jste někdy své rodiče?

ANO – pravda (v dětství je opravdu nenáviděla, ani dnes k nim nemá vřelý vztah) Týral vás otec v dětství?

ANO – pravda (zejména psychicky) Máte ráda svého otce?

NE – pravda Máte se sestrou hezký vztah?

ANO – lež