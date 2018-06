NIC NEŽ PRAVDA: V práci hraji hry, přiznal člověk z ministerstva

František Černoch, 36 let, operátor ve výrobě

patroni: matka, sestra

O Františkovi Černochovi, který se kvůli gamblerství neustále dopouštěl trestných činů a strávil ve vězení devět let, jsme se toho dost dozvěděli už minule. Neváhal okrást kamaráda, podílel se na šikaně, kvůli krádežím jej i vyhodili z práce. A jako prvopočátek všeho zla František vidí gamblerství.

Bohužel nedokázal dohlédnout dále a uvědomit si, že gamblerství nejsou jen blikající automaty v herně, ale třeba i televizní soutěž, kde se riskováním dají vyhrát slušné peníze. František v Nic než pravda vlastně opět gambleřil. Jen místo mincí házel do automatu své soukromí. Vytvořil tím možná mnohem poučnější příběh, než se původně zdálo. Jestli se z toho ovšem sám poučil, to lze říci jen těžko.

Z minulého dílu zůstala nezodpovězena otázka, zda u sebe měl ve vězení mobilní telefon. František se bez okolků rozhovořil o tom, že sehnat ve vězení takřka cokoliv není zas tak velký problém, ať už jde o mobil nebo o drogy.

František vypadl na otázce "Viníte ze svých prohřešků někoho ze své rodiny?", na kterou odpověděl NE. Nebyla to pravda a dalo se to čekat. O chvíli dřív totiž na otázku "Stal by se z vás zloděj, kdybyste vyrůstal v jiné rodině?" odpověděl NE a podle jeho přesvědčení to byla pravda. Z toho vyplývá, že určitou vinu rodině dává. Přestože nepopírá, že vinu nese především on, pochyby v něm jsou a na detektoru lži se to projevilo. Sto tisíc, které si František mohl za svoji zpověď odnést, zůstává připraveno pro některého z dalších hráčů.



Otázky z tohoto dílu: Měl jste u sebe ve vězení mobilní telefon?

Ano - PRAVDA Byl pro vás pobyt ve vězení psychicky náročný?

Ano - PRAVDA Užil jste někdy ve vězení drogu?

Ano - PRAVDA Chodila za vámi matka do vězení často?

Ne - PRAVDA Stal by se z vás zloděj, kdybyste vyrůstal v jiné rodině?

Ne - PRAVDA Půjčil jste si peníze od přítelkyně s úmyslem je nikdy nevrátit?

Ano - PRAVDA Viníte ze svých prohřešků někoho ze své rodiny?

Ne - LEŽ

Martin Ryšavý, 26 let, správce počítačové sítě na ministerstvu vnitra

Patroni: otec, matka, přítelkyně

Martinovo zpovídání bylo prapodivně neuspořádané. Zatímco otázky na Františka se držely pevné linie a odkrývaly jeho temnou minulost, u Martina se skákalo z tématu na téma a nebylo jisté, jak vlastně chce Prima Martina vykreslit. Některé otázky naznačovaly, že by Martin skrýval homosexualitu, jiné z něj dělaly maminčina mazánka.

Po Františkovi bylo samozřejmě těžké přijít s příběhem, který by jej trumfnul, a s Martinem se to nepodařilo. Nejkontroverznější otázkou, jakou dostal, bylo, zda si denně mění ponožky. A to je docela slabé a nezáživné.

Martinova hra plynula v poklidu, a kdo čekal, že se na gay-strunu bude tlačit víc a víc - protože Martin v lidech vzbuzuje pocit, že je gay - ten se bohužel nedočkal. Poslední otázkou, pro Martina osudnou, bylo, zda chodí do fitness-centra kvůli kontaktu s opačným pohlavím. Odpověděl, že nikoliv - možná proto, že o kus dál seděla jeho čerstvá přítelkyně - a bylo to vyhodnoceno jako lež. Martin si možná neuvědomil, že teď už tam kvůli opačnému pohlaví nechodí, ale když neměl přítelkyni, tak tam za tímto účelem chodit mohl. Jeho podvědomí to ví a na detektoru lži se ukázalo, jak to je doopravdy.



Otázky z tohoto dílu: Chtěl byste si zahrát v akčním filmu?

Ano - PRAVDA Představujete si občas, že jste někdo jiný?

Ano - PRAVDA Bojíte se v pátek třináctého vycházet z domova?

Ne - PRAVDA Líbí se vám svalnatí muži?

Ano - PRAVDA Cítíte se osamělý?

Ano - PRAVDA Chtěl jste mít raději bratra?

Ano - PRAVDA Používáte internet k seznamování?

Ano - PRAVDA Bojíte se, že zůstanete starým mládencem?

Ano - PRAVDA Toužíte ve svém okolí po nějaké konkrétní osobě?

Ano - PRAVDA Říkají vám vaši rodiče, abyste se už konečně oženil?

Ano - PRAVDA Měníte si ponožky každý den?

Ne - PRAVDA Hrál jste někdy v pracovní době počítačové hry?

Ano - PRAVDA Máte nějaké výhody z toho, že pracujete na ministerstvu vnitra?

Ano - PRAVDA Mluvíte někdy s Bohem?

Ano - PRAVDA Uhodil jste někdy někoho a měl z toho radost?

Ano - PRAVDA Kdyby vám cizí dítě poškodilo auto, zavolal byste policii?

Ano - PRAVDA Navštěvujete fitness kvůli kontaktu s opačným pohlavím?

Ne - LEŽ

Blanka Geislerová - 24 let, učitelka, Vratislavice

Patroni: bratr, matka, kamarádka

Popravdě řečeno, ani třetí příběh tohoto dílu se nerozjel příliš zajímavě. Do horkého křesla usedla učitelka Blanka a sedmero otázek, které zatím dostala, žádný poprask nezpůsobilo. Definovalo ji jako klasickou slušňačku, prozradilo se, že je adoptovaná, a na otázce, týkající se její adopce, skončil čtvrtý díl této soutěže.

Nevím, jestli je otázka "Změnil se váš vztah k bratrovi poté, co jste zjistila, že jste adoptovaná?" tím správným háčkem, který by diváka ulovil a donutil dívat se příště. Možná že Blanka schovává ve skříni nějakého pořádného kostlivce, je ale škoda, že se to divák nedozvěděl už teď, třeba kratičkou ukázkou otázek z příštího dílu. Tyto otázky se nejspíše objeví během týdne v upoutávkách na další díl, ale myslím, že měly zaznít ještě na konci pořadu, aby plnou silou zasáhly tu správnou cílovou skupinu.



Otázky z tohoto dílu: Myslíte si, že byste byla lepší ministr školství než současný?

Ne - PRAVDA Máte předsudky k dětem jiné rasy?

Ne - PRAVDA Mrzí vás, že váš přítel nemá VŠ vzdělání?

Ne - PRAVDA Měla jste někdy pocit, že se matka věnuje dětem ve škole než vám?

Ne - PRAVDA Pokud vyhrajete větší obnos peněz, dáte něco matce a bratrovi?

Ano - PRAVDA Chtěla byste se setkat s vašim biologickým otcem?

Ano - PRAVDA Změnil se váš vztah k bratrovi poté, co jste zjistila, že jste adoptovaná?

Odpověď příště

Obecně vzato, střih pořadu se stále zlepšuje. Omáčka je redukována, už se nedozvídáme odpovědi dříve, než jsou položeny otázky, a zajímavé otázky jsou rozvíjeny. Něco by se ale přesto dalo ještě zlepšit. V řadě zahraničních mutací se diváci dozvědí, jaké další dvě otázky by byly soutěžícímu položeny. Bývá to tak většinou v případě, že soutěžící hru ukončí a vezme si dosud vyhranou peněžní částku. Zajímavé by to ale bylo u všech, i když odpovědi se už samozřejmě nedozvíme.

Možná by ale právě to ukázalo - podle charakteru té které otázky - že lidé toho skrývají opravdu hodně. Pak by se diváci o to více těšili i na zdánlivé slušňáky, protože by věděli, že i takoví lidé mají tajemství, které by bylo velmi lákavé odhalit. A takové emoce je v divákovi nutné probudit. Uvidíme příště.