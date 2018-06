Nic než pravda: v horkém křesle se škvařila Diana Kobzanová

OTÁZKY PRO DIANU Věříte, že existuje inteligentní forma života na jiných planetách?

ANO – pravda (vesmír je velký a je nepravděpodobné, že by v něm lidé a pozemská zvířata byli jediní) Dostala jste nějaký dar a předala ho zase dál?

ANO – pravda (někdy dostává na přehlídkách různé vázy a další věci, které se jí nehodí, a proto je dává svým kamarádkám, které je naopak sbírají a mají z nich radost) Provokujete ráda své okolí?

ANO – pravda (například v rádiu často potřebuje posluchače vyprovokovat k reakcím a k telefonátům) Byla během dospívání chvíle, kdy jste chtěla z přehlídkových mol utéct domů k mamince?

ANO – pravda (třeba když jí v zahraničí v šestnácti letech spolubydlící okradla o všechny peníze a utekla s nimi, tak Diana pak musela obracet každou korunu a bylo to prý velmi náročné) Myslíte si, že matka, která vás přivedla k modelingu, si tím chtěla kompenzovat to, co sama v životě nedokázala?

ANO – pravda (ale podle Diany je to normální, každý rodič chce, aby se jeho dítě mělo co nejlépe) Zažila jste někdy při moderování opravdový trapas?

ANO – pravda (občas jí ujelo slůvko, které by ve vysílání zaznít nemělo) Nahrála jste někdy píseň v profesionálním nahrávacím studiu?

ANO – pravda (v pořadu zazněla i ukázka, natočila skladbu u Karla Vágnera a prý byla perfektně připravená, a kdyby se zpěvu více věnovala, byla by prý lepší než mnohé dnešní rychlokvašky) Je pravda, že se některé modelky na přehlídkách snaží neférovým způsobem zbavit své konkurence?

ANO – pravda (ale není to nic dramatického, třeba si jen ukradnou hezčí šaty pro sebe. Dianě se to ale nestává, protože předvádí díky své výšce velmi dlouhé modely, které by ostatním nebyly.) Máte jako modelka strach ze stárnutí?

ANO – pravda (ale životosprávou to neřeší, prostě doufá, že jsou i jiné obory, ve kterých bude mít co nabídnout i jako vrásčitá žena) Když jste vyhrála korunku královny krásy, měla jste pocit, že jste nejkrásnější žena v zemi?

ANO – pravda (ale to byl jen ten chvilkový pocit na pódiu, pak se vrátila do reality a ví, že podle lidí zas takovou hvězdou nebyla) Hodnotíte lidi především podle vzhledu?

ANO – pravda (ale myslí tím spíš jejich čistotu a upravenost a jakousi jejich sebeprezentaci. Nemyslí tím třeba typ postavy nebo značku oblečení.) Když se ohlédnete za tím, co jste dosud dokázala, řekla byste o sobě, že jste úspěšná?

ANO – pravda (to, že vyhrála Miss ČR, je nezpochybnitelné) Souhlasíte s názorem, že svatba je přežitek?

NE – pravda (podle ní pokud jsou ve vztahu děti, měli by se rodiče vzít, protože by všichni měli mít stejné jméno. Sama by nechtěla obří svatbu, spíš jen něco s manželem a svědky a pak až později neformální mejdan pro známé.) Jste schopná ve vztahu odpustit nevěru?

ANO – pravda (pokud je vztah založen na mnoha jiných kvalitách, tak by ho pravděpodobně kvůli ojedinělé nevěře nebořila) Souhlasíte s názorem, že mezi mužem a ženou existuje jen láska a nenávist, ale žádné přátelství?

