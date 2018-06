Nic než pravda: Stydím se za Romy, chci být bílá, říká soutěžící

Otázky pro Radka Když zhodnotíte své počínání za posledních 5 let, můžete s čistým svědomím říci, že jste čestný člověk?

NE – pravda (občas zalhal) Připouštíte, že jste slaboch?

ANO – pravda (pouze po psychické stránce – má například velmi slabou vůli) Vrátil jste mámě všechny své dluhy?

NE – pravda (ale postupně je splácí) Věříte tomu, že by vás bratr Tomáš nikdy nepodrazil?

NE – pravda (měl například přijet na natáčení Nic než pravda a nepřijel) Žárlíte na Tomáše?

ANO – pravda (v dětství měl více pozornosti rodičů) Ukradl jste někdy doma peníze nebo jiné cennosti?

ANO – pravda (v dětství nějaké drobné peníze) Snažíte se před Martinou vypadat lepší než jste?

ANO – pravda (snaží se zakrývat své slabé stránky) Máte před Martinou nějaké tajnosti?

ANO – pravda (ale jen drobnosti, třeba když tajně kouřil v dobách, kdy s kouřením přestával) Myslíte si, že vám příroda nadělila víc inteligence než Martině?

ANO – pravda (základní školou díky tomu prošel zcela bez učení) Věříte vysvětlení Martiny, že dítě nechce, protože stojí spoustu peněz a starostí?

ANO – pravda (Martina prý děti nemá ráda a nechce je, stačí jim jejich jedenáct potkanů) Otázka pro Radkovu přítelkyni Martinu: Martino, jste přesvědčena, že nikdy nepotkáte muže, se kterým byste chtěla mít dítě?

NE – pravda (do budoucna to vyloučit nemůže, ale je přesvědčena, že ještě několik let chce být bezdětná), za tuto odpověď Martina dostala deset tisíc Další otázky pro Radka: Myslíte si, že Martině vyhovujete po sexuální stránce?

NE – pravda (když má Radek problémy v práci, tak prý sex s ním nestojí za nic) Je pravdou, že když se dostanete k alkoholu, musí vás Martina hlídat, abyste se neopil do němoty?

ANO – pravda (řešil tak dříve rozchody, uvažuje i o léčení) Je nějaká část těla Martiny, která se vám nelíbí?

ANO – pravda (to bylo dříve, byla prý nepřiměřeně hubená) Jsou chvíle, kdy vám Martina přijde nudná?

ANO – pravda (někdy je prý jejich vztah příliš stereotypní) Prožil byste rád znovu a třeba už naposledy sex s některou ze svých bývalých milenek?

ANO – pravda (ale je to pouze v oblasti erotických představ, jinak Martině nehodlá být nevěrný) V tuto chvíli Radek dosáhl na částku 100 000 a hru ukončil.