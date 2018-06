Nic než pravda: soutěžící vyletěl hned na druhé otázce

Otázky pro Hanu Existuje v současné době nějaký jiný muž než Petr, který vás fyzicky přitahuje a na kterého občas myslíte?

ANO – pravda (ale je to pouze platonické) Byla byste schopná udělat žárlivou scénu, kdybyste uviděla, že se Petr otočil za štíhlou atraktivní ženou?

ANO – pravda (nedělala by scénu na ulici, ale doma by si to asi vyříkali) Byly děti svědky toho, jak vás manžel bil a nutil klečet s předpaženýma rukama zatíženýma vařečkou?

ANO – pravda (jde o jejího prvního manžela, který byl alkoholik a despota) V této chvíli Hana dosáhla na částku 100 tisíc a hru ukončila.