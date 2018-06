Nic než pravda: soutěžící Veronika touží po bratrovi svého přítele

Veronika Mikalová (24 let) a Jan Otruba (25 let), studenti filmové školy

Patroni: Veroničina teta Pavlína, Honzův bratr Víťa a společná kamarádka Jana

Veronika a Jan se prezentují jako ideální pár. Prý byli stvořeni jeden pro druhého, jejich vztah je bezchybný a nic jej nemůže narušit. Jenže už minule se ukázalo, že na řadu zásadních věcí mají oba mladí lidé dost odlišný názor. V tomto díle se vše ještě prohlubovalo a zpočátku ledově chladná ambiciózní Veronika záhy znejistěla.

Naštěstí měla po boku Honzu, skvělého rétorika, který se dokáže "vymluvit" prakticky z jakékoliv situace. Ten bravurně vybruslil z každé situace a dokázal pohotově vysvětlit rozpory mezi jeho a Veroničinými názory. A bylo jich opravdu mnoho. Produkce schválně vybrala takové dvojice otázek, na kterých byly rozdíly nejvíce patrné.

V závěru se otázky stočily na Honzova bratra Víťu, který byl ve studiu jako patron. Veronika nejdřív popřela, že by se jí Víťa líbil. Honza ovšem přiznal, že Veronika s Víťou flirtují a sám Víťa má pocit, že mu Veronika své sympatie vyjádřila. Byl ochotný s tímto pocitem jít i na detektor lži a ze studia odcházel o deset tisíc bohatší. Ovšem pouze on – Veronika vyhořela právě na odpovědi, zda ji Víťa přitahuje. Řekla že nikoliv – a detektor to vyhodnotil jako lež. Vypadá to, že Honza má přímo v rodině vážného konkurenta. A navíc jemu a Veronice cesta soutěží nepřinesla ani korunu. Ale tak už to v této hře chodí - někdo si tu relativně snadno na nějaký peníz přijde, jiný odhalí své pravé emoce až na dřeň a nakonec odchází s prázdnou.

Otázky pro Veroniku a Jana Veronika: Kdybyste mohla, vyhodila byste mámu z vašeho domu?

ANO – pravda (ale situace je opačná, Veronika se chystá odejít) Veronika: Byla byste ochotná se kvůli Honzovi smířit se sestrou?

NE – pravda (rozpory mezi nimi jsou prý příliš velké) Jan: Byla vaše bývalá přítelkyně rozumnější než Veronika?

ANO – pravda (ale ten vztah byl právě příliš racionální a málo emotivní, proto považuje Veroniku za méně rozumnou, ale vhodnější pro partnerský život) Jan: Vadí vám, že se s vámi Livie rozešla?

ANO – pravda (mrzí ho rozchod, ale nevrátil by se k ní) Veronika: Pomlouváte před Honzou bývalého přítele jen proto, abyste mu udělala radost?

ANO – pravda Jan: Myslíte si o sobě, že jste krásný?

ANO – pravda (ale nebere to nijak narcisticky) Veronika: Sbalila jste Honzu jen proto, že byl na natáčení nejhezčí?

NE – pravda (líbilo se jí hlavně jeho chování k ostatním lidem) Veronika: Myslíte si, že vás Honza pomlouvá před svými kamarády?

NE – pravda (věří mu, že takový není) Jan: Pomlouváte před bratrem Veroniku?

ANO – pravda (nejsou to vysloveně pomluvy, ale probírají spolu její negativní vlastnosti) Veronika: Vzala byste si někoho, koho byste nemilovala?

NE – pravda (emoce jsou pro ni důležité) Jan: Oženil byste se pro peníze?

ANO – pravda (ovšem ne ve smyslu gigolovském, ale třeba z hlediska daní. Kdyby pro něj mělo být výhodnější si Veroniku vzít než s ní jen být na hromádce, tak by se oženil.) Veronika: Pátrala jste po tom, zda je vám Honza věrný?

ANO – pravda (její bývalý partner ji podvedl a proto se v počátku vztahu s Honzou přesvědčovala, zda to není stejné i s ním) Jan: Líbí se vám některá z Veroničiných kamarádek více než ona?

ANO – pravda (ale fyzická krása je jen jedna z věcí, kterou na ženách hodnotí, takže s Veronikou je proto, že mu vyhovuje po mnoha dalších stránkách) Jan: Je Veronika nejlepší milenka, jakou jste měl?

ANO – pravda Veronika: Předstíráte někdy při milování s Honzou orgasmus?

ANO – pravda (od dětství trpí úpornými migrénami, takže někdy hraje divadlo, aby to měla dřív za sebou) Veronika: Rozešla byste se s Honzou, kdyby o vás řekl, že máte problémy s pitím alkoholu?

NE – pravda Jan: Vadí vám, že Veronika holduje alkoholu?

ANO – pravda (ale Honza je naprostý abstinent, takže i několik málo skleniček mu přijde jako mnoho) Veronika: Myslíte si, že jste lepší režisérka než Honza?

ANO – pravda Jan: Myslíte si, že jste lepší režisér než Veronika?

ANO – pravda Jan: Myslíte si, že Veronika flirtuje s vaším bratrem?

ANO – pravda (třeba na internetovém chatu) Otázka pro Janova bratra Víťu: Dala vám někdy Veronika najevo, že se jí líbíte?

ANO – pravda (Veronika to ale popírá a tvrdí, že si to Víťa špatně vysvětlil) Veronika: Přitahuje vás fyzicky Honzův bratr?

NE – lež

Pavla Klikarová, 32 let, účetní



Patroni: manžel Martin, tchán František

Pavla je prý velká hysterka, ve studiu zas až tak nepůsobí. Ale prý je jako účetní i jako manželka a matka dost puntičkářská a má ráda, když jsou věci na svém místě. Když totiž nejsou, může to skončit pořádným hysterickým záchvatem.

Několik otázek pro Pavlu se týkalo i jejího povolání. Pavla se ale předvedla jako vyložený poctivec, který pro své klienty pracuje tak, jak vyžaduje zákon.

Pavlino manželství je povedené, myslí si to i její muž. Horší jsou ale její vztahy s manželovými rodiči. Nerada vidí, jak dědeček s babičkou rozmazlují jejich děti. Na výchovu má jiný názor než její tchyně a několikrát jí to dala najevo. Tchyně se domnívá, že Pavla není pro Martina ideální manželkou a tak mezi nimi vládne jisté napětí.

Nakonec se ukázalo, že i když Pavla tvrdí, že její vztah s tchánem je korektní, přeci jen na něm vidí mnoho chyb a nepřeje si, aby její muž byl jednou stejný jako jeho otec. Jenže to přiznala pouze na detektoru lži. Ve studiu odpověděla opačně. Mohla za to prý její nervozita a aktuální pocit, protože momentálně jsou s tchánem zadobře. Bohužel, pro Pavlu to znamenalo konec hry a odchod bez peněz.