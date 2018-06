Nic než pravda: soutěžící by podvedl přítelkyni kvůli sexu ve třech

Veronika Bažová, 22 let, servírka

Patroni: přítel Jiří, matka, bratr Jiří

Křehká Romka, která se za svůj původ stydí a od většiny romského etnika se distancuje, rozehrála svoji hru už minule a získala si sympatie publika. Pak přišla kontroverzní otázka na to, zda v dospělosti něco ukradla. Na odpověď jsme si museli počkat do tohoto dílu. Veronika drobnou krádež připustila, a protože touto odpovědí dosáhla na finanční částku 50 tisíc, rozhodla se hru ukončit. S přítelem odjíždějí za prací do zahraničí a tyto peníze jim usnadní start v cizí zemi.

Otázky pro Veroniku Ukradla jste jako dospělá někdy něco?

ANO – pravda (skleničku a popelník v restauraci) V tuto chvíli Veronika dosáhla na výhru 50 tisíc a hru ukončila.

Tomáš Caha, 25 let, zástupce mistra

Patroni: přítelkyně Aneta, kamarád Radim

Tomáš působil sympaticky, ale jakmile začal odpovídat, záhy se ukázalo, že je to pěkné kvítko. Přiznal, že by nevrátil nalezené peníze, že kradl v mládí i v dospělosti, že řídil auto v opilosti, ale mnoho otázek se také týkalo jeho intimního života. A zdá se, že Tomáš je sexem přímo posedlý. Svoji přítelkyni už podvedl a rozpadlo se kvůli tomu její přátelství s nejlepší kamarádkou. Přiznal taky, že si z mobilu maže esemesky od žen. Nejspíš k tomu má důvod.

Od Tomáše jsme se dále dozvěděli, že by se rád vrátil do postele s některou z bývalých partnerek, nepohrdl by ženou svého kamaráda nebo kamarádkami své přítelkyně a připustil, že kdyby se naskytla příležitost k sexu se dvěma dívkami, patrně by neodolal a svoji přítelkyni by podvedl.

Tomášova Aneta je na to zřejmě zvyklá a příliš se nad tím nepozastavovala. Možná je to i tím, že s Tomášem začala chodit ve svých patnácti a byl to on, kdo ji formoval a kdo si ji "vychoval" podle svého.

Když Tomáš dospěl k hranici 100 tisíc, rozhodl se také příliš neriskovat a hru ukončil. Snad tedy z vyhraných peněz dostane něco i Aneta jako náplast za slova, která si musela vyslechnout .

Otázky pro Tomáše Modlíte se, i když v Boha nevěříte?

ANO – pravda (když chce, aby se mu něco povedlo) Kdybyste viděl, že někdo ztratil peníze, vrátil byste mu je?

NE – pravda (ale záleží prý na situaci. Kdyby dotyčného znal, vrátil by mu to) Řekl byste Radimovi, kdyby ho jeho žena podvedla?

ANO – pravda Přitahuje vás Radimova žena?

ANO – pravda (Tomáše obecně přitahují hezké ženy) Přišel jste o řidičský průkaz kvůli alkoholu?

ANO – pravda (v osmnácti, krátce po obdržení řidičského průkazu. Prý je tomu rád, že byl zastaven včas, dřív, než mohl v opilosti zavinit nehodu) Kradl jste někdy v práci?

ANO – pravda (drobnosti - hmoždinky, šroubky a podobně) Když jste kradl, přemýšlel jste nad tím, že na tu věc někdo těžce vydělával?

NE – pravda (jde o krádeže z doby puberty, kdy se Tomáš držel špatné party a kradl autorádia) Vymazáváte si z mobilu SMS zprávy od žen?

ANO – pravda (nemá rád, když si lidé lezou do soukromí) Spal jste někdy s dívkou, jejíž jméno jste ani neznal?

ANO – pravda (v dobách dospívání, šlo o rychlý sex po diskotéce) Podvedl jste Anetu proto, že vás vzrušovala postava Kristýny?

ANO – pravda (šlo o sestřenici Anetiny nejlepší kamarádky – nyní už bývalé) Je podle vás Aneta tlustá?

ANO – pravda (ne vysloveně tlustá, ale má o deset kilo víc, než když se poznali) Vyhovuje vám, že Aneta skáče, tak jak vy pískáte?

ANO – pravda (prý to nevidí tak striktně, ale ano, vyhovuje mu, že si ji mohl vychovat) Vzrušuje vás ještě nějaká Anetina kamarádka?

ANO – pravda (neznamená to ale, že by to mělo automaticky vést k nevěře) Zopakoval byste si rád sex s nějakou bývalou partnerkou?

ANO – pravda Je pro vás představa sexu se dvěma dívkami natolik vzrušující, že byste kvůli tomu podvedl partnerku?

ANO – pravda (tvrdí, že by k tomu spíš nedošlo, ale vyloučit to nemůže) V tuto chvíli Tomáš dosáhl na výhru 100 tisíc a hru ukončil.

Veronika Mikalová (24 let) a Jan Otruba (25 let), studenti filmové školy





Patroni: Veroničina teta Pavlína, Honzův bratr Víťa a společná kamarádka Jana

Veronika s Janem se seznámili při natáčení a padli si do oka natolik, že se vidí jako ideální pár. Vztahy v rodině Veroniky ale rozhodně ideální nejsou. Hádky na denním pořádku, každý je s každým na kordy, dělají si naschvály. Veronika nesnáší svoji sestru a pohrdá svou matkou.

Malý škraloup na oné "ideálnosti" páru se objevil během odpovídání na zvídavé otázky. Ukazuje se, že Jan má občas odlišný názor a leccos by na místě Veroniky řešil jinak. V tomto dílu už na větší rozehrání nebyl prostor, ale uvidíme v příští epizodě, jestli se nakonec neukáže nějaký závažnější rozpor. Tvůrci slibují, že příběh Veroniky a Jana je zajímavější, než jak to na první pohled vypadá.