Nic než pravda: sex ve třech, drogy, nevěra, přiznala čtyřicátnice

Aleš Hudeček, 32 let, profesionální hráč pokeru, trenér squashe





Patroni: otec Jaroslav, kamarád Fanda, kamarád Honza

S Alešem jsme se setkali už minule. I ve svém věku stále žije u své matky, spíš nepracuje, než pracuje, a kamarádovi Fandovi dluží peníze ze společného podnikání. Že sám sebe nepovažuje za příliš zodpovědného člověka, dokázala první dnešní odpověď. Aleš připustil, že o vlastní rodinu by se v současné době postarat nedovedl.

Po poslední otázce za padesát tisíc, která se týkala bolestivého rozchodu s Alešovou přítelkyní, Aleš předvedl, že jako odborník na hazard a sázky dobře ví, kdy skončit. S částkou padesát tisíc byl spokojený a hru ukončil.

Otázky pro Aleše Dokázal byste se postarat o rodinu a děti?

NE – pravda (zatím nemá stabilní příjem) Dohnala vás někdy nějaká žena k myšlenkám na sebevraždu?

ANO – pravda (rozchod s poslední přítelkyní ho prý velmi ranil)

Po této otázce Aleš hru ukončil.

Petra Bürgerová, 42 let, řidička tramvaje

Patroni: syn Sergej, kamarádka Jana, synovec František

Petra hned v úvodu poněkud překvapivě přiznala, že se do hry vůbec nepřihlásila kvůli penězům. Dokonce v době, kdy podávala přihlášku, vůbec netušila, že v tomto pořadu půjde o možnost finanční výhry. Motivem pro ni bylo pouze to, že se podívá do televize.

To se jí splnilo, ovšem zaplatila za to značnou cenu v naprostém odhalení svého soukromí. Petra je jedním z lidí, kteří mají kostlivce nejen ve skříni, ale snad v každém kusu nábytku, co doma mají. A jak se ukázalo, nejvíc zřejmě v posteli. Diváci se mohli dozvědět, jak Petra střídala partnery, co vše vyzkoušela v sexu nebo jak snadno mohla spadnout kvůli bývalému příteli do drogové závislosti.

Pasáž s drogami byla skutečně pikantní. Do koketování s tvrdými drogami totiž nejdříve spadl Petřin syn Sergej. Petřin tehdejší přítel Petru přiměl, aby drogu vyzkoušela taky, aby poznala, co Sergej prožívá, a mohla mu tak pomoci s odvykáním. Jenže až ve studiu se Petra dozvěděla naprosto šokující věc – tentýž přítel byl totiž člověkem, který tehdy šestnáctiletému Sergejovi drogy nabídnul.

V horkém křesle Petru zmámila vidina výhry a hodlala soutěžit o některou z vyšších výher. To se jí nakonec vymstilo. Když přišla otázka, zda Petře vadí, že ji její sestra nepozvala na svatbu, ozvalo se sebevědomé ne. Jenže pravidelní diváci už dobře vědí, jak to chodí s podvědomím. Rozum nám říká něco jiného než hluboko skryté emoce. Ale právě emoce se nejvíce projeví na detektoru lži. V Petře pravděpodobně nějaká zahořklost vůči sestře byla, a tak se po této odpovědi objevilo na mamutí obrazovce ve studiu velké slovo LEŽ a Petře nezbylo než odejít domů s prázdnou.

Otázky pro Petru Myslíte si, že měl váš syn šťastné dětství?

NE – pravda (vyrůstal bez otce, náhradní tatínkové se většinou nevyvedli) Dostávala jste na Sergeje alimenty?

NE – pravda (otec byl cizinec, který republiku opustil a soud jej nedokázal donutit k placení, přestože s onou cizí zemí má Česko podepsánu alimentační smlouvu) Vyčetl vám někdy syn, že měl stále nové tatínky?

NE – pravda (nebyl z toho nadšený, ale zas tak moc to neprožíval) Uhodila jste někdy svého partnera?

ANO – pravda (když ji při hádkách některý z partnerů udeřil, vrátila mu to) Způsobila jste někdy jako řidička tramvaje dopravní nehodu?

ANO – pravda (ale jen drobné nehody, například nacouvala do vrat v depu) Řídila jste někdy pod vlivem alkoholu?

ANO – pravda (když byla mladší, tak riskovala při návratech z večírků a pařeb) Podvedla jste některého ze svých manželů?

ANO – pravda (podvedla všechny, s nevěrou si nikdy starost nedělala, věrná je až svému současnému partnerovi) Žila jste někdy v jednom bytě s milenkou svého přítele?

ANO – pravda (chtěla se přítele zbavit a proto přiměla milenku, aby s nimi sdílela byt. Doufala, že přítel s milenkou spolu odejdou, ale nakonec to byla milenka, která odešla sama a přítel zůstal dále Petře na krku) Zkusila jste sex ve třech?

ANO – pravda (právě se svým přítelem a jeho milenkou, ale nic moc jí to prý neříkalo) Zažila jste sex na jednu noc?

ANO – pravda (je přesvědčená, že něco takového zažil snad každý) Zkusila jste tvrdé drogy?

ANO – pravda (v rámci synova odvykání ji k tomu přesvědčil její bývalí přítel. Dva dny nespala a nejedla, nebylo to příjemné a nikdy už pak s drogami neexperimentovala) Je váš současný přítel nejlepší milenec, jako jste měla?

NE – pravda (sex už pro ni není prioritou, na svém příteli oceňuje důležitější vlastnosti) Dotklo se vás, že vás sestra Marie nepozvala na svatbu?

NE – lež (Petra s Marií nemá vřelý vztah a byla přesvědčená, že ji tato událost nijak nevadila – detektor ale prokázal opak)

Petr Šponiar, 43 let, řidič

Patroni: manželka Zuzana, kamarádka Maruška, syn Jan

Petr na první pohled působí citlivě, sám při odpovědích přiznává, že například není těžké jej rozbrečet. Ve studiu k tomu zatím důvod neměl, i když musel přiznat poměrně pikantní detail ze svého života.

Původně se totiž neoženil se Zuzanou, ale s její sestrou. Zuzana se mu líbila a po několika letech začal zjišťovat, že k ní cítí něco víc. Nakonec vše vedlo k rozvodu a k uzavření manželství s bývalou švagrovou. Zuzaně to prý také trvalo delší dobu, než si k Petrovi našla cestu jako k partnerovi. V době, kdy si Petr bral její sestru, byla ještě velmi mladá a nikdy by ji nenapadlo, jak vztahy v jejich rodině skončí.

Petrův syn Honza Petrova manželka Zuzana

Moderátor Petr Šiška okamžitě vyzpovídal Petrova syna Jana, jak nesl situaci, kdy se z jeho tety stala macecha. Honza v tom prý žádný problém neviděl, stejně jako jeho bratr. Zuzanu už mnoho let znali, nebyl to tedy pro ně žádný neznámý přírůstek do rodiny.

Konec pořadu přerušil Petrovu rozehranou hru, takže další detaily z jeho života poznáme až příště a dozvíme se i to, že to byl Petr, kdo byl s dětmi na mateřské dovolené, zda by ženu nutil k plastické operaci nebo jak se chová v silničním provozu.