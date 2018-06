Ale to předbíháme. Nejdříve totiž musel svoji hru dohrát soutěžící z minulého kola, jednapadesátiletý Miloš Klaban.

Miloš Klaban, 51 let, taxikář

Patroni: kamarád a dvě dcery

Konec minulého dílu vypadal pro diváky slibně, položená otázka (Udělal jste někdy v opilosti něco, o čem nechcete hovořit?) naznačovala, že bychom se mohli dostat k něčemu zajímavému. Vše se ale záhy vrátilo k mírnějším otázkám. Pan Miloš neměl problém odpovídat ani na otázky, které byly více na tělo, záhy se ale ukázalo, že jeho zkušenosti z mnoha televizních soutěží mu velí neriskovat. Hru proto ukončil ihned po dosažení částky sto tisíc, což je prý tolik, kolik aktuálně potřebuje.



Otázky z tohoto dílu pro Miloše: Udělal jste někdy v opilosti něco, o čem nechcete hovořit?

ANO – pravda (šlo o jízdu pod vlivem alkoholu v dobách Milošova mládí) Měl jste někdy milostný poměr v zaměstnání?

ANO – pravda Použil jste někdy turbotaxametr?

NE – pravda Odnesl jste si někdy z práce výbušninu?

ANO – pravda (Miloš dříve pracoval jako horník) Nadával jste někdy při fotbale sprostě rozhodčímu?

ANO – pravda Po této otázce Miloš končí hru. A pro diváky začíná nevídaná smršť.

Eva Horňáková, osobní trenérka, 45 let

Patroni: dcera, přítel, kamarádka, kamarád

VIDEO: NIC NEŽ PRAVDA: Sex si neodepře, ale dceru by nechala zemřít Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Otázky na Evu se točily kolem tří hlavních témat – kolem fitness a kulturistiky, kolem partnerských vztahů a kolem svědků Jehovových, jejichž byla Eva členem. Moderátor už se možná pohyboval místy za hranou a rozhodně nebyl za nestranného pozorovatele, pro diváky ovšem mohlo být atraktivní, jakou od Petra Šišky dostává Eva sodu.

Ostatně ani publikum nebylo na její straně a za některé otázky ji krutě "vybučelo". To zejména ve chvíli, kdy přiznala, že kdyby byla její dcera v ohrožení života a potřebovala by transfuzi krve, nikdy by to nedovolila. V tomto plně dodržuje zásady jehovistů. Ovšem zásady ohledně zákazu nemanželského sexu dodržovat nehodlala, což byl důvod, proč byla z církve vyloučena. Právě tento poněkud sobecký rozpor diváky pobouřil nejvíce.

Jednoduché to nebylo ani pro Evinu dceru, přítomnou ve studiu. Některé odpovědi ji doslova šokovaly – například to, že si její matka vede deníček svých milenců – jiné zase rozesmutnily, to když přišla řeč na neslavení Vánoc.

Konečně ale také došlo k tomu, po čem volám od prvního dílu. Jednu z otázek nepokládal moderátor, ale Evina dcera. A šlo o něco, co by se jí mohlo bytostně týkat. Už při samotném pokládání otázky "Povolila bys mi transfuzi, kdybych byla v ohrožení života?" tekly dcerce po tvářích slzy. Když Eva odpověděla, že ne, rozplakala se Eva mladší naplno. Soutěžící se sice snažila argumentovat tzv. bezkrevnou chirurgií, to je však použitelné jen v případě, že pacient neztratí mnoho krve například při nehodě. Je-li v těle málo krve, nic než transfuze nepomůže. To Eva odmítá připustit.

Naštěstí se její dcera dožila osmnáctin a o svém životě už si může rozhodovat sama. A je jasné, že cestou jehovistů se rozhodně nevydá. Už jen proto, že celá jejich rodina je postižena vážnou krevní nemocí, takže je možné, že se časem bez transfuze neobejde.

Když Eva v soutěži zalhala a skončila a došlo na tradiční objímání soutěžících s rodinou a přáteli, její dcera ji odstrčila. "Nech mě být," řekla jí smutně, když viděla, že sex je pro matku důležitější než život dcery.



Otázky z tohoto dílu pro Evu: Byla byste spokojenější jako muž?

NE – pravda Brala jste někdy zakázané preparáty?

ANO – pravda (ale pouze v rámci léčby nějaké nemoci, ne při závodech) Přivlastnila jste si někdy něco, co nebylo vaše?

ANO – pravda (žvýkačky a lízátka v dětství) Pokud by v televizi vysílali veřejnou popravu, dívala byste se?

ANO – pravda (zvědavost by ji přemohla) Měla jste někdy vztah se ženatým mužem?

ANO – pravda Byla jste někdy nevěrná některému ze svých partnerů?

ANO – pravda Je vám líto, že jste nikdy nebyla vdaná?

ANO – pravda Vadí vám některé vlastnosti dcery, které zdědila po otci?

ANO – pravda (zejména přehnané fantazírování) Byla jste někdy opilá, když jste hlídala svoji dceru?

ANO – pravda (prý jen jednou) Myslíte si stále, že nesete vinu za smrt své matky?

ANO – pravda (v pěti letech ji nechtíc udeřila do nosu, z toho se později vyvinul zánět nosohltanu a kvůli vážné rodové nemoci to Evina matka nepřežila a v nemocnici se udusila) Řekla jste někdy příteli Pavlovi, že ho milujete?

NE – pravda Měla jste hodně známostí na jednu noc?

ANO – pravda Dodržovala jste vždy zásady bezpečného sexu?

NE – pravda Myslíte si, že vedete promiskuitní život?

NE – pravda Dodržujete stále některé zvyky a zásady jehovistů?

ANO – pravda Vadilo dceři, že neslavíte Vánoce jako většina ostatních rodin?

ANO – pravda (proto ji na Vánoce posílala k příbuzným) Povolila bys mi transfuzi krve, kdybych byla v ohrožení života? (otázku pokládala dcera)

NE – pravda Líbí se vám některý z vašich kamarádů a klientů víc než váš současný partner?

NE – lež

Tímto zalháním Evina hra skončila a podle reakcí publika se zdálo, že na rozdíl od předchozích soutěžích Evě tento neúspěch přejí. Ta s výsledkem hry nesouhlasí a tvrdí, že detektor nepotvrdil pravdu, ale jen emoce. Taková jsou ovšem pravidla hry, na která musí každý soutěžící přistoupit. Možná nakonec emoce hovoří pravdivěji, než by hovořil rozum. A co se týká emocí, na ně tento díl show Nic než pravda rozhodně nebyl chudý.

Lákavě vypadaly i ukázky z dalšího dílu. Otázky typu "Jste panic?" nebo "Vzrušují vás představy hořících domů?" by mohly přinést další dávku kýžené kontroverze. Ať si publikum zase zabučí.