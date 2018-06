Nic než pravda: rodinka si v televizi drsně vyřizovala účty

Nikdy mě nepřestane udivovat, co všechno jsou lidé ochotni ventilovat prostřednictvím televizní obrazovky. Produkce soutěžní show Nic než pravda si ale samozřejmě mne ruce, protože takoví jedinci jsou pro tento pořad pravým požehnáním. To je i případ Sandry Barchánkové, která ve studiu ochotně říkala víc, než musela. Ústa na špacír si ale pustil i její přítel a nejlepší kamarádka a je otázkou, jak to nakonec zahýbe s rodinnými vztahy.

Sandra Barchánková, 21 let, na mateřské dovolené

Patroni: otec, přítel Tomáš, kamarádka Lenka

Sympatická drobná blondýnka je matkou půlročního syna Matyáše, kterého má se svým přítelem Tomášem. Matyáš trpí dětskou obrnou a Sandra se rozhodla vyhrát nějaké peníze na účinnější léčbu. Počin jistě chvályhodný a Sandře se skutečně podařilo vyhrát sto tisíc, ale je tu samozřejmě jedno velké ALE.

Vztah Sandry a Tomáše nebyl vždy zrovna harmonický, a jak vyplývá ze Sandřiných odpovědí, není tomu tak ani nyní. Soutěžící se domnívá, že ji přítel nemiluje, že jí není věrný, že je k ní hrubý a že výhrady rodičů k Tomášovi jsou opodstatněné. Prakticky celá druhá polovina otázek byla směřována právě na vztah s Tomášem a na jejich problémy.

Takový průběh soutěže se Tomášovi příliš nelíbil a nelíbilo se mu ani, jak ochotně Sandra o všem mluví. Moderátor Petr Šiška je totiž dost zkušený na to, aby v soutěžících vyvolal potřebu vysvětlovat. Lidé v horkém křesle pak hovoří o intimních věcech, i když by vůbec mluvit nemuseli, protože nejde o soutěžní otázky. Sandra je jednou z těch, které se ochotně nechají vyzpovídat, na Tomášovi bylo naopak vidět, že mu to příliš po chuti není.



Sandřin přítel Tomáš

Ke zvláštní situaci došlo ve chvíli, kdy si Tomáš a Sandřina kamarádka Lenka začali spolu tiše povídat. Neuvědomili si totiž, že mají mikrofony a že to, co říkají, televizní diváci uslyší. "No to si dělá srandu? To už můžu jít domů," reagoval naštvaně Tomáš na jednu z odpovědí. "Aspoň vidíš, jak přemýšlí," píchla do vosího hnízda kamarádka Lenka a i další drobnou poznámkou ukázala, že je spíše na straně Tomáše. Bylo by zajímavé zjistit teď po odvysílání dílu v televizi, jak se na to Sandra dívá a jaký je vztah mezi ní a Lenkou.

Těžké chvilky zažil ve studiu i Sandřin otec. Prakticky ho obvinila z despotismu a z toho, že může za její nízké sebevědomí. Na otci bylo vidět, že má slzy na krajíčku a že ho mrzí, že rodinné záležitosti řeší dcera před statisíci diváků.

Když Sandra dospěla ke hranici sto tisíc, hru ukončila. Jak sama řekla, přišla vyhrát peníze na léčbu svého syna a nechce o ně dalším riskováním přijít. "Kdybych tu byla jen sama za sebe, hrála bych určitě dál," řekla, ale na Tomášovi bylo vidět, že si oddechl, že je hra u konce, protože by zcela jistě došlo ještě na mnohem ostřejší dotazy.



Otázky pro Sandru: Nedokončila jste střední školu, protože jste byla líná?

ANO – pravda Má Lenka více nápadníků než vy?

ANO – pravda Říkáte Lence, že jí to sluší, i když to není pravda?

ANO – pravda Máte pocit, že jste v životě nešťastná?

ANO – pravda (souvisí to hlavně s nemocí jejího syna) Stydíte se za nějakou část svého těla?

ANO – pravda (chtěla by pevnější prsa a nelíbí se jí, že když si sedne, rozplácnou se jí stehna) Viníte svého otce z toho, že máte nízké sebevědomí?

ANO – pravda Vzhlížela jste k bratrovi v době jeho drogové závislosti s obdivem?

ANO – pravda (ne ale kvůli drogám, o těch z počátku ani nevěděla) Vyhýbáte se po porodu sexu?

ANO – pravda Kdybyste neměla čas, cvičil by Tomáš Vojtovu metodu se synem sám?

NE – pravda (jde o bolestivou metodu a prý by to zvládl málokterý muž) Jste přesvědčena o tom, že vás Tomáš miluje?

NE – pravda Myslíte si, že je vám Tomáš věrný?

NE – pravda (kontrolovala mu mobil, když měla důvodné podezření) Je k vám Tomáš hrubý?

ANO – pravda (prý hlavně verbálně) Souhlasil by otec s tím, abyste si Tomáše vzala?

NE – pravda (otec říká, že má mnohé výhrady, ale že by Tomáše jako zetě respektoval) Myslíte si, že výhrady rodičů vůči Tomášovi jsou opodstatněné?

ANO – pravda Má Tomáš rád vašeho otce?

NE – pravda (Tomáš sám říká, že se to nedá říct, že si jejího otce pro mnoho věcí váží) Zde Sandra dosáhla na hranici 100 tisíc korun a soutěž ukončila.



Josef Polášek, 25 let, lisař

Patroni: otec, bratranec, kamarád

Josef disponuje poněkud excentrickým vzhledem, je mužem tolika koníčků, až to diváky rozesmává, má rád matematiku, hazardní hry, a co je hodně důležité – je velmi racionálně uvažující. Co je na tom důležitého? V této hře hrají velkou roli emoce a rozpor mezi nimi a rozumem. Právě z toho pak plynou případné lživé odpovědi na detektoru. Člověk, který umí ovládnout své emoce a každou odpověď si racionálně zdůvodní, dosahuje na detektoru lži dobrých a jednoznačných výsledků. Josef by se tak mohl dostat poměrně daleko – pokud ovšem nedostane otázku, která by jeho ratio narušila a zaútočila tvrdě na emoce. To ale uvidíme až příště. Stejně jako otázky týkající se Josefovy fascinace ohněm nebo toho, zda je ve svých 25 letech stále panic.

Otázky, které soutěžící ve studiu dostával, mi ale trochu připadaly, jako by se snažily Josefa natlačit do kategorie "podivín". Ne že by tak sám nepůsobil, ale zatímco třeba u Sandry se otázky točily kolem jediného tématu, u Josefa je každá otázka z jiné branže a snaží se na něm najít něco zvláštního, nestandardního. Josef ale následným vysvětlením z většiny otázek vybruslil se ctí. Ovšem jeho hra ještě není u konce.



Otázky pro Josefa: Dokázal byste hrát simultánně šachy s deseti soupeři?

ANO – pravda (hrát by dokázal, o výhře ovšem nebyla řeč) Věnujete se hraní hazardních her?

ANO – pravda (fascinuje ho ruleta a výherní matematika) Myslíte si, že si vás okolí bude kvůli účinkování v televizní soutěži víc vážit?

ANO – pravda Vadí vám, že vám matka leze do vašeho soukromí a stále vás kontroluje?

ANO – pravda (ale bydlení s rodiči má pro něj i pozitiva a nechce to měnit) Máte radši otce než matku?

ANO – pravda (ale neznamená to, že by matku měl rád výrazně méně) Říkáte někdy lidem do očí něco jiného, než když u toho nejsou?

ANO – pravda (nerad říká pravdu, která bolí) Byl jste ve škole obětí šikany?

ANO – pravda Vyfotografoval jste někdy někoho, aniž by to věděl?

ANO – pravda (nejde o voyeurství, ale o momentky, které jsou lepší než aranžované portréty) Kdybyste měl před svatbou, uzavřel byste předmanželskou smlouvu?

ANO – pravda Dotýkáte se rád žen?

ANO – pravda (mimo jiné se věnuje i masérství) Jste panic?

Odpověď se dozvíme příště.

REKAPITULACE PŘEDCHOZÍCH DÍLŮ NAJDETE ZDE