Nic než pravda: rasista vyletěl, nepřiznal sympatie k černoškám

Otázky pro Lenku: Chtěla jste být někdy někým jiným?

ANO – pravda (neměla moc hezký život a často snila o lepším) Záleží vám na tom, co si o vás myslí ostatní?

NE – pravda (podle ní si to člověk má srovnat hlavně v sobě) Souhlasíte s výrokem "Čím víc kdo dává, tím víc dostává"?

NE – pravda (často hodně dávala, a nic nedostala) Upřednostňujete samotu před rodinou?

ANO – pravda Užila jste někdy svého šarmu, abyste získala, co chcete?

ANO – pravda (například v povolání obchodní cestující) Milovala jste někdy někoho, aniž byste mu to řekla?

ANO – pravda (milovala ženatého muže; i on ji, jiskra ale nesměla přeskočit) Dáváte krach v podnikání za vinu svému bývalému manželovi?

Odpověď se dozvíme příště.