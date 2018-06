Nic než pravda: Prima donutila soutěžící předčasně skončit hru

Petr Šišulák, 35 let, podnikatel

Patroni: matka, manželka

Petr svoji hru v minulém díle jen rozehrál, dobře jsme ale viděli, že jde o muže silně ovládaného emocemi. Takto založení lidé mívají na detektoru lži problém, protože jejich odpovědi mnohdy závisí na aktuální náladě, a změřit pravdivost či nepravdivost odpovědi je tak dost obtížné.

Už minule jsem se pozastavila nad reakcemi jeho manželky ve studiu. Když Petr kladně odpověděl na dotaz, zda se cítí být zodpovědným člověkem, jeho žena doslova vyprskla smíchy. Až v dnešním dílu jsme se ale dozvěděli proč. Do zodpovědného člověka má totiž Petr poměrně daleko. Sedmnáct let řídil auto bez řidičského oprávnění. Má za sebou zhruba tři desítky nehod, naštěstí prý bez jakýchkoli zranění. A přiznal, že jednou řídil auto tak opilý, že o své dlouhé cestě autem vůbec nevěděl.

Z reakcí manželky bylo patrné, že i ona by byla divácky atraktivním soutěžícím. Neměla problém odpovídat ani na velmi intimní dotazy. Přiznala, že Petr je velmi náruživý a vyhovovala by mu větší četnost sexu, než vyhovuje jí. "On kdyby mohl, tak by souložil od rána do večera," řekla pak spíše jen pro sebe, ale citlivé mikrofony její odpověď zaznamenaly.

Už minule několik otázek zabrnkalo na Petrovo citlivé téma – rodinu. I tentokrát na ni přišla řeč. Petrův bratr spáchal sebevraždu, motiv je dodnes neznámý. Soutěžící opět horko těžko přemáhal pláč. Všichni ve studiu pak úžasem oněměli, když na otázku, zda jej ztráta sourozence bolestně zasáhla, odpověděl, že ne, a otřel si slzy. Detektor to samozřejmě vyhodnotil jako lež a hra pro Petra skončila. "My jsme tenkrát měli trochu napjaté vztahy a mně přišlo, že mi ta ztráta nepřišla tak bolestná, jak mi přijít měla," komentoval to Petr.

Komentář jeho ženy byl přímočařejší. "Ty jsi trouba," řekla mu, když se po konci hry spolu s Petrem odebírala do zákulisí. A nebyla daleko od pravdy, takhle se zbytečně připravit o výhru, to bylo opravdu ukázkové pochybení.



Otázky v tomto dílu pro Petra: Necháte se snadno vyprovokovat k rvačce?

ANO – pravda (tak dvakrát do roka se popere) Půjčujete si od rodičů peníze?

ANO – pravda (a zatím moc nevrací) Byl jste někdy ve vězení?

ANO – pravda (7 měsíců za úvěrový podvod, ale prý byl spíš sám obětí podvodu kolegy) Byl váš leasingový podvod úmyslný?

NE – pravda Jste přesvědčený, že své dluhy dokážete splatit?

ANO – pravda Řídil jste auto bez řidičského průkazu?

ANO – pravda (procházelo mu to 17 let) Sedáváte za volant opilý?

ANO – pravda (prý to bylo jednou, byl totálně namol a od té doby jezdí zásadně střízlivý) Dovedete si s manželkou promluvit o svých sexuálních přáních?

ANO – pravda Chtěl byste být gigolem?

ANO – pravda (ale je to jen sen, který nebude naplněn) Spal jste s prostitutkou?

ANO – pravda (jeho bývalá partnerka byla prostitutka) Podvedl jste někdy svoji manželku?

ANO – pravda Máte před svými sourozenci nějaké tajemství?

ANO – pravda Ublížil jste někdy vědomě svým sourozencům?

ANO – pravda (v dětství nějaké rvačky s bratrem) Bolela vás hodně smrt bratra – dvojčete?

NE – lež



Gabriela Šťastná, 38 let, zdravotní sestra

patroni: přítel, kamarád

Gabriela působila poněkud odměřeným dojmem, ke každé otázce ale měla připravené vysvětlení. Bylo to opravdu potřeba, protože řada otázek ji tlačila do kategorie "čuník". Když soutěžící řekla, že se denně nesprchuje, v publiku to opět pěkně zabučelo. Vzápětí ale vyšlo najevo, že si Gabriela denně dopřává horkou vanu.

Gabriela na sebe prozradila poměrně hodně negativních věcí, zejména z doby, kdy ještě pracovala jako barmanka. Nalévala pod míru, opilým hostům připisovala čárky na lístek, občas nalévala do neumytých sklenic. Potlesk publika byl čím dál vlažnější.

I v případě této soutěžící došlo k rodinné tragédii, sebevraždu spáchal její otec a Gabriela mu to dosud neodpustila. Možná by se probralo více, ale moderátor Petr Šiška začal najednou kroužit kolem zdánlivě nesouvisejícího tématu. "Chatujete ráda na internetu? A prozradíte tam občas víc, než byste měla, abyste třeba byla zajímavější? A líbí se vám slovo sabat?" Gabriela udiveně, ale souhlasně odpovídala, a když se moderátor chystal přečíst další otázku, soutěžící hru okamžitě ukončila. A to přesto, že už jí do hranice jednoho sta tisíc zbývala jediná otázka.

Co za podivně rychlým ukončením hry bylo? Odpověď lze najít na stránkách televize Prima věnovaných této soutěži. V internetové diskusi se totiž už před časem objevily příspěvky od člověka s přezdívkou "sabat". Ten se tam prezentoval jako jeden ze soutěžících a uvedl i příklady otázek, které dostal na detektoru lži. Pro pracovníky štábu už bylo otázkou okamžiku, aby dohledali, o koho jde. Gabriela si pustila ústa na špacír v mezidobí mezi detektorovým testováním a vlastním studiovým natáčením, takže moderátor už byl na Gabrielu připraven a jen si několika otázkami ověřil, zda se za přezdívkou sabat opravdu skrývá Gabriela.

Následující otázka, která by byla Gabriele položena, byla nepochybně jedna z těch, které zmínila v oné internetové diskusi. Prima by pak podle smlouvy nemusela Gabriele její výhru vyplatit, měla by naprosto nezpochybnitelný důkaz. Proto raději Gábinu "dohnali" k předčasnému ukončení hry. I tak si přišla na padesát tisíc korun. A možná přišla i k poučení, že mlčeti zlato. V jejím případě mohlo mlčení přinést sto i více tisíc.