Nic než pravda: policista si ve studiu zadělal na rozchod

Miloslav Piterka, 41 let, městský strážník

Patroni: matka, přítelkyně Jana, kamarád Luboš

Bývalý policista a současný strážník Miloslav neměl jednoduchý život. Po rozvodu svého prvního manželství si našel přítelkyni Ingrid, se kterou měl dítě. Přítelkyně mu ale zakazovala stýkat se s jeho dvěma syny z prvního manželství. Později vážně onemocněla a zemřela. Zemřel také Miloslavův otec, který byl od mládí na invalidním vozíčku, přišel o obě nohy a jednu ruku. Miloslav si posléze našel na internetové seznamce svoji současnou přítelkyni Janu a nyní společně vychovávají Miloslavovu dceru a také dcerku Jany.

Mezi Miloslavem a Janou je dvacetiletý věkový rozdíl, což oba nevnímají jako handicap, ale přeci jen bylo vidět, že vše úplně neklape. Problém je i v tom, že Miloslavova matka o syna pečovala a péči o něj i o svého muže se natolik obětovala, že Miloslav klade stejné nároky i na své partnerky. Zároveň ale chce, aby o sebe jeho družka pečovala. Jeho odpovědi, že se mu Jana v podstatě nelíbila, že se občas stydí za její vzhled či že by o sebe měla více pečovat, Janu nepříjemně překvapily. "Když mám omezený rozpočet a musím se starat o dvě malé děti, tak není možné lítat po módních salonech," řekla Jana, která přitom rozhodně není neatraktivní.

Navzdory mnoha výhradám, za které se Miloslav dočkal mnohého bučení publika, si ale Janu vzít chce. Otázkou je, co na to Jana. "Uvažovala jsem o tom, ale jedna odpověď se mi tady moc nelíbila a myslím, že si to ještě hodně rozmyslím," řekla Jana přímo ve studiu. Zdálo se, že více než kritika vzhledu ji zasáhla odpověď, že Miloslav Janu nemiluje tak, jako miloval Ingrid.

Po dosažení hranice sto tisíc korun doporučila matka i partnerka Miloslavovi, aby hru ukončil. On ale hrál dál a vypadl na otázce, zda někdy uvažoval o tom, že dá matku do domova důchodců. Odpověděl ne, protože si opět, jako mnoho soutěžící před ním, neuvědomil, že uvažování o některých věcech ještě nemusí znamenat vůli je provést. Takže i když byl rozhodnut matku do domova důchodců nedat, někdy o tom uvažovat mohl. Podvědomí se na detektoru projevilo a Miloslav šel domů s prázdnou. A ještě se bude muset hodně zamyslet nad tím, jak se k Janě chovat. Jinak se vysněného "ano" u oltáře nedočká.



Otázky pro Miloslava: Myslíte si, že policie naplňuje heslo Pomáhat a chránit?

ANO - pravda Jste tolerantnější k přestupkům žen, které se vám líbí?

ANO - pravda Dodržujete dopravní předpisy?

NE - pravda (nejezdí připoutaný - zvyk z práce) Myslíte si, že je váš kolega Luboš v práci poctivý?

ANO - pravda Nastoupil jste k policii jen proto, že jste nemohl sehnat jinou práci?

NE - pravda Zneužil jste někdy svého postavení u policie?

ANO - pravda (jako policistovi mu občas prošly dopravní přestupky) Ovlivnilo chování matky vaše vztahy se ženami?

ANO - pravda (nastavila vysoko laťku) Myslíte si, že sestra se o matku ve stáří postará?

NE - pravda (žije v zahraničí) Rozebírali jste s Lubošem váš vztah s Janou?

ANO - pravda Líbila se vám Jana, když jste ji poprvé uviděl?

NE - pravda (ale později si k sobě našli cestu) Styděl jste se někdy za Janin vzhled?

ANO - pravda (prý by se mohla oblékat mladistvěji a moderněji) Přál byste si, aby o sebe Jana jako žena více pečovala?

ANO - pravda Miloval jste Ingrid více než Janu?

ANO - pravda Vezmete si Janu za ženu?

ANO - pravda Svěřila se vám dcera Diana, že se Jany bojí?

ANO - pravda (ale prý jí jen vadí její lehká přísnost) Dovolíte Janě, aby dceru Dianu trestala fyzicky?

ANO - pravda (ovšem pouze na zadek, žádné pohlavky) Uvažoval jste někdy o tom, že dáte matku do domova důchodců?

NE - lež



Hana Jiroušková, 40 let, teta z Klokánku

Patroni: syn Jiří, sestra Gabriela, přítel Vladimír

Hana svoji hru teprve rozehrála, takže mnoho z jejího života jsme zatím poznat nemohli. V dosud položených otázkách přiznala, že když byla malá, žárlila na svoji o devět let mladší sestru, a v pubertě tento pocit zesílil natolik, že se rozhodla v sedmnácti letech založit si vlastní rodinu. Svého syna porodila několik dní po svých osmnáctinách.

V současné době pracuje v Klokánku jako teta, osm let se ale věnovala podnikání, měla menší obchod na sídlišti. Příliv supermarketů ale její podnikání zlikvidoval a Hana dodnes splácí dluhy. Jak se zdá z poslední otázky, na kterou jsme ale odpověď ještě neslyšeli, ohledně jejího obchůdku se možná dozvíme zajímavé věci. Hana totiž na první pohled nepůsobí jako nikterak konfliktní člověk, který by měl nějakého kostlivce ve skříni. Ale možná zdání klame a dočkáme se zajímavého překvapení.