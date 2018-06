Nic než pravda: podnikatel přiznal, že podvádí přítelkyni i úřady

Otázky pro Leoše Vyplatil jste vždycky svým zaměstnancům výplatu?

NE – pravda (krátil ji třeba barmanům, kteří měli manko) Je podle vás špatné zaměstnávat ve firmě vlastní příbuzné?

ANO – pravda (nemá s tím dobrou zkušenost, právě s patronkou Šárkou) Dával jste Šárce úmyslně horší práci, protože jste věděl, že to pro vás udělá?

ANO – pravda Okradla vás někdy Šárka?

ANO – pravda (brala si bez dovolení nápoje) Zapomínal jste na své lásky vždy v postelích jiných dívek?

ANO – pravda Pohádal jste se s Viktorií ve chvíli, kdy vám řekla, že je těhotná?

ANO – pravda (byl řadu let neplodný, takže svému otcovství nevěřil) Byl sex s Kvetanou lepší než s Viktorií?

ANO – pravda (Kvetana byla jeho dřívější přítelkyně) Milujete svou přítelkyni Viktorii?

NE – pravda (měli spolu nějaké spory, po kterých už ji nedokáže mít rád jako dříve) Přemýšlíte o tom, že se s Viktorií rozejdete?

ANO – pravda (není to aktuální, ale čas od času o tom přemýšlí) Podvádíte Viktorii s prostitutkami?

ANO – pravda (bylo to v počátcích jejich vztahu) Ublížil byste své přítelkyni jen proto, abyste si mohl splnit své sexuální přání?

ANO – pravda (ale nejde zde o žádné sadistické praktiky) Byl jste opilý, když jste způsobil autonehodu, při které byli zraněni dva lidé?

ANO – pravda (pil večer, nehodu způsobil druhý den v poledne, zbytkový alkohol tam byl) Ví váš šéf v kasinu, že jste gambler?

ANO – pravda (už s tím delší dobu bojuje a nehraje) Falšujete s Viktorií účetnictví?

ANO – pravda (udělali to jednou a dostali za to pokutu) Provozujete nelegální obchody?

ANO – pravda (vlastnil noční klub s erotickými službami) Zažil jste ve vězení sex s mužem?

NE – lež