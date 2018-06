Nic než pravda: panic se ukájí ohněm, blondýna řeší věci přes postel

9:59 , aktualizováno 9:59

Kdybych měla osmý díl soutěžní show Nic než pravda pojmenovat jedním slovem, bylo by to nejspíš "panoptikum". Skutečně, taková plejáda zvláštních týpků v rámci jednoho pořadu, to se hned tak nevidí.