Nic než pravda: otec tyran i pokus o znásilnění

Otázky pro Petra Dobírali si vás synové, že jste byl na mateřské dovolené?

NE – pravda (naopak, docela ho podporovali) Předstíráte někdy, že víte více, abyste vynikal nad ostatními?

ANO – pravda (ano, podle něj to dělá snad každý muž, aby si trochu pomasíroval ego) Přemlouval byste svou ženu, aby šla na plastickou operaci?

ANO – pravda (proti plastikám vůbec nic nemá a myslí si, že v určitém věku je to vhodné řešení) Měl jste někdy ženu pouze na jednu noc?

ANO – pravda (v době svého prvního manželství) Zastavíte vždycky u přechodu pro chodce, když chce někdo přejít?

NE – pravda (snaží se, ale ne vždycky to vyjde) Předjíždíte zásadně jen na místech, kde je to povoleno?

ANO – pravda (nejezdí vždy podle předpisů, ale snaží se neriskovat) Už jste někdy jako řidič jel tak, že jste ohrožoval život svůj i ostatních?

ANO – pravda (nikdy ale žádnou nehodu nezavinil, má ale strach, protože jeho bratr se svojí ženou se zabil při autonehodě) Podílel jste se někdy na trestném činu?

ANO – pravda (v patnácti letech s kamarádem odcizili auto a projížděli se v něm) Byl pro vás pobyt v nápravném zařízení nejhorším obdobím života?

ANO – pravda (trvalo to půl roku a podle Petra to bylo podstatně horší než dvouletá vojna) Kdybyste se náhodou napojil na telefonický rozhovor manželky s nějakým mužem, poslechl byste si ho až do konce?

NE – lež (sám prý byl o tom bytostně přesvědčen, že by nic takového neudělal)