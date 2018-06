Nic než pravda: o peníze hrála důchodkyně posedlá sexem

OTÁZKY PRO RICHARDA: Věříte sám sobě?

NE – pravda (měl problém s alkoholem a tvrdými drogami a nevěří sám sobě, že by do toho už podruhé nespadl, proto zcela abstinuje) Brečíte někdy?

ANO – pravda (občas ho něco dojme, třeba v televizi) Stydíte se někdy za to, jak se chováte ke své rodině?

ANO – pravda (občas zbytečně vyletí a je slovně agresívní) Existuje někdo v rodině, od kterého nechcete, aby hlídal vaše děti?

ANO – pravda (tchýně, ale Richard to odmítal jakkoli upřesnit) Myslíte si, že si Monika mohla najít lepšího partnera než je Petr?

NE – pravda (s Petrem je spokojený, má prý skvělé vlastnosti a k Monice se hodí) Byla doba, kdy jste svou sestru Moniku nenáviděl?

ANO – pravda (v době jeho drogové životní etapy za ním přijela do léčebny a vynadala mu, on ji v tu chvíli nenáviděl) Milujete svou ženu natolik, že byste si její jméno nechal vytetovat?

ANO – pravda (tetování má rád, ale není smyslem jeho života, jméno ženy by si ale klidně vytetovat nechal) Myslíte si, že nespokojenost se životem byla příčinou toho, že jste bral tvrdé drogy?

ANO – pravda (začal s měkkými drogami, pak přešel na tvrdší a líbila se mu bezstarostnost, kterou to přinášelo – tedy do chvíle, než jej drogy ovládly a on se pustil i do kriminální činnosti) Pomohla vám některá ze sester, když jste byl na drogách?

Odpověď zazní příště.