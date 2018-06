Nic než pravda: Neměl ses narodit, vyslechl si soutěžící od sestry

Dušan Rytíř, 31, tanečník travesti, Vlastimil Marek, 35, šéfkuchař

Patroni: kamarádka Marcela, Vlastova neteř Pavla, Vlastův synovec Petr, kamarádka Jana

S dvojicí sympatických gayů jsme se setkali už posledně. V rámci novinky, kterou Prima do této hry zavedla, hráli oba a za případnou výhru tedy museli pravdivě zodpovědět dvojnásobek otázek. Dušan a Vlastimil, kteří se seznámili na internetu a žijí spolu něco přes půl roku, oba působili velmi zamilovaně a při jejich odpovědích se ukázal vzájemný respekt k minulosti toho druhého.

Vlastimil ovšem přiznal i dvě věci, které se Dušanovi nejspíš neposlouchaly dobře. Že někoho miloval více než Dušana a že Dušan není nejlepší milenec, jakého zatím v životě měl. Možná právě proto nechtěl Dušana ranit potřetí a na otázku, zda mu na něm něco zásadně vadí, odpověděl záporně. Na detektoru ovšem na stejnou otázku odpověděl třikrát kladně a pokaždé to bylo vyhodnoceno jako pravda.

Dušan už během čekání na vyhodnocení věděl, jak to dopadne. Každému na někom něco vadí. To, že si na to zvykne nebo že to akceptuje, už je věc jiná. Vlastimil je naprostý abstinent a Dušan se domnívá, že by mu mohlo vadit to, že se občas napije a je přespříliš veselý.

Oba partneři odcházeli ze studia s prázdnou, ale na rozdíl od mnoha jiných soutěžících nikoli s ostudou, ale naopak, s podporou diváků a s obdivem k tomu, jak odvážně se pokusili předstoupit přes stále ještě dosti xenofobní společnost.

Otázky pro Dušana a Vlastimila Vlastimil: Měl jste se svou homosexualitou někdy v životě problémy?

ANO – pravda Vlastimil: Zamiloval jste se do Dušana na první pohled?

NE – pravda Dušan: Zamiloval jste se do Vlastimila na první pohled?

NE – pravda Dušan: Zažil jste takový vztah jako s Vlastimilem i s jiným mužem?

NE – pravda Vlastimil: Miloval jste nějakého muže víc než Dušana?

ANO – pravda (ale dotyčný se nedokázal vyrovnat se svou homosexualitou) Dušan: Je něco, co se vám na Vlastimilovi nelíbí?

ANO – pravda (to, že je velký pesimista) Vlastimil: Chtěl byste s Dušanem uzavřít registrované partnerství?

ANO – pravda Vlastimil: Byl jste někdy vyšetřován policií?

ANO – pravda (neodhlásil auto, které prodal a jehož řidič způsobil vážnou nehodu) Dušan: Byl jste za něco odsouzen?

ANO – pravda (neprávem za zločin svého kolegy, ale bylo prý výhodnější trest přijmout než podniknout mnoho soudních líčení) Dušan: Je váš vztah vášnivý?

ANO – pravda Vlastimil: Je Dušan nejlepším milencem, jakého jste měl?

NE – pravda (ale to je tím, že jsou spolu krátce a svůj vztah teprve budují) Dušan: Věříte Vlastimilovi, že vás nepodvede s jiným?

ANO – pravda Vlastimil: Zkusil jste sex s více muži najednou?

ANO – pravda (Dušan také a oba už nemají potřebu to znovu opakovat) Vlastimil: Má Dušan nějakou vlastnost, která vám zásadně vadí?

NE – lež (Dušan tvrdí, že Vlastimilovi na něm vadí, že se občas napije a je příliš veselý. Vlastimil je abstinent.)

Jaroslav Modrianský, 51 let, bez stálého zaměstnání

Patroni: sestra Iveta, bratr Josef

Jaroslav působí dojmem rozvážného člověka, jeho klidný a důstojný vzhled je trochu v kontrastu s jeho divokou minulostí. Byl totiž mnohokrát ve vězení, strávil tam celkem deset let. Ale jak sám říká, při posledním výkonu trestu se v něm cosi zlomilo a on se dal na poctivý způsob života.

Jeho rodinné vztahy ovšem rozhodně nebyly a nejsou ideální. S manželkou se rozvedl, když byly jeho děti malé (dnes už jsou takřka dospělé), manželka mu neumožnila se s nimi stýkat, a proto neplatil alimenty. Ani se svými sourozenci nikdy nevycházel dobře. Když byl ve vězení, nejevili o něj zájem. Proto si myslí, že kdyby byl odkázaný na něčí pomoc, od bratra a sestry by se nedočkal. Ale ani to po nich nechce.

O tom, že se sourozenci navzájem moc nemusí, svědčila i zmíněná novinka – otázka pro patrona. Jaroslavův bratr Josef získal šanci vydělat si deset tisíc, když v zákulisí na detektoru lži odpoví na drsnou otázku: "Myslíte si, že by pro vaši rodinu bylo lepší, kdyby se Jaroslav nenarodil?" Josef nabídku přijal a odpověděl na otázku záporně. Ovšem byla to lež. To potvrdila i Jaroslavova sestra Iveta, která bez okolků (ještě před tím, než oficiálně odpovídal Josef) prohlásila, že by to rozhodně lepší bylo.

Příběh polepšeného kriminálníka bude příště pokračovat dramaticky. Vyjde najevo, že Jaroslav zavinil něčí smrt a dozvíme se, jestli se setkal s příbuznými oběti.