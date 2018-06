Nic než pravda: Moje matka je špína, prohlásila soutěžící

Osoba Petra Šišky je v soutěži velmi výrazná. Moderátor neúprosně tepe do každého soutěžícího a doluje z něj informace, se kterými si pak pohrává a spekuluje. Tentokrát se z něj ale stala hlavní postava celého dílu a soutěž se trochu proměnila v one-man show. Šiška tím pořad posunul trochu jinam, na druhou stranu ukázal, že by na podobný formát měl a mohl na Primě "dělat Krause".

David Alex, 28 let, vrtař

Patroni: manželka, tchyně a její přítel

Tichý medvídek, to je asi nejvýstižnější zhodnocení toho, jak David působí. Plachý úsměv ho takřka po celou dobu hry neopustil, bylo ale vidět, že emoce na pozadí bují. David zatím ze všech dosavadních hráčů působil nejméně sebejistě. Soutěžící u mnoha otázek váhal, jak odpovědět, a čím déle s odpovědí otálel, tím větší byla pravděpodobnost, že jde o tak neurčitou odpověď, že bude na rozhraní pravdy a lži. A to jsou přesně ty případy, kdy člověk ve studiu snadno odpoví v rozporu s tím, co vyhodnotil detektor.

David určitě není klasický průšvihářský typ, přesto se přiznal, že když pracoval v nemocnici, předávkoval se rajským plynem a dokonce ho kvůli tomu vyhodili z práce. Ve hře hovořil i o tom, že jednu dobu uvažoval o sebevraždě, zůstalo ale jen u myšlenek.

Z Davida po skončení hry nezůstal příliš silný dojem. Ten bývá spíše z kontroverzních osobností, ale co vytěžit z člověka, mezi jehož nejhorší činy patří to, že si z nemocnice odnesl domů náplast?

David nakonec vypadl na otázce, zda by svému bratrovi řekl o nevěře jeho ženy. Dlouho nevěděl, jak odpovědět, řekl, že to je něco tak neurčitého, že opravdu neví, jestli ano nebo ne. Že by záleželo na situaci. Bohužel, na detektoru odpověděl jinak než ve studiu a hra pro něj poměrně brzy skončila. Oddychli si zejména Pražáci, které David stihnul urazit hned u první otázky.



Otázky pro Davida: Myslíte si, že jsou Pražáci nafoukaní?

ANO – pravda Jste schopen radikálních řešení?

ANO – pravda (například rozchod s bývalou přítelkyní, se kterou byli spolu deset let) Rozhodujete doma o tom, na co se budete dívat v televizi?

NE – pravda (je to spíš otázkou domluvy a Davidovi na tom zas tak nesejde) Je manželka ve vašem vztahu dominantní?

NE – pravda (ani jeden z nich není vysloveně vůdce domácnosti) Kdyby manželka měla lépe placené povolání než vy, šel byste na mateřskou dovolenou?

ANO – pravda Odpustil byste manželce nevěru?

ANO - pravda Udělal jste někdy klukovinu, za kterou se dodnes stydíte?

ANO – pravda (šlo o ono předávkování rajským plynem) Myslíte si o sobě, že jste lidumil?

NE – pravda Máte pro život vytýčený určitý cíl?

ANO – pravda (vychovat ze svého syna slušného člověka) Ukradl jste někdy něco v práci?

ANO – pravda (drobnosti v nemocnici, náplasti a podobně) Uvažoval jste někdy o sebevraždě?

ANO – pravda Je pro vás v sexuálním vztahu nejdůležitější dosáhnout vrcholu?

NE – pravda Podvedl byste svoji ženu, kdybyste věděl, že se to nikdy nedozví?

Vetováno manželkou Řekl byste svému bratru Jaroslavovi, kdyby mu byla jeho partnerka nevěrná?

ANO - lež

Martina Bezděková, 27 let, knihovnice

Patroni: bratr, jeho přítelkyně, kamarádka

Sympatická Martina se usmívala snad celou dobu hry, a to i přesto, že o některých věcech se určitě snadno nemluvilo. V dětství totiž s matkou a bratrem utekli od otce, žili na ulici, živili se drobnými krádežemi a nakonec skončili v dětském domově. Právě dětský domov přitom podle Martiny byl pro ně vysvobozením z pekla.

Zatímco z Martiny i jejího bratra vyrostli spořádaní lidé, jejich matka prý žije ve špíně, je bez práce a nevede zrovna příkladný život. "Stydím se za ni," přiznala Martina ve studiu.

I ona ale několikrát překvapila, například tím, že by byla ochotna se nechat vydržovat jako milenka. "Ale jen v případě, že bych padla na úplné dno. Dělala bych to kvůli jídlu a nájmu, ne pro luxus," upřesnila svou odpověď. Svěřila se také, že má v současné době vztah s ženatým mužem. "Nechci rozbíjet jeho manželství, náš vztah je čistě o sexu," řekla Martina s tím, že kdyby se v jejím životě objevil někdo, s kým by chtěla žít, tento vztah by okamžitě ukončila.

Poslední, tedy nezodpovězená otázka tohoto dílu, stejně jako otázka z ukázky příštího dílu dávají tušit, že Martina bude pěkné kvítko a o jejím intimním životě se asi dozvíme ještě spoustu zajímavých věcí.