Nic než pravda: kvůli manželce se popral s vlastním otcem

OTÁZKY PRO VÍTĚZSLAVA: Máte pocit, že vás okolí často zbytečně odsuzuje?

ANO – pravda (prý ho pomlouvají, zejména bývalí kolegové, kterým nyní dělá vedoucího) Měl jste pocit, že jste v kolektivu dětí naprostá nula?

ANO – pravda (v dětství byl často šikanován, hlavně spolužákem, který dělal bojová umění) Doufal jste v dětství ve větší podporu rodičů?

ANO – pravda (myslí si, že rodiče občas problémy s šikanou bagatelizovali. Sám ale připustil, že si mnoho věcí nechával pro sebe, takže rodiče ani nevěděli, že se ve škole něco děje.) Myslíte si, že rodiče mají raději vaše sestry než vás?

ANO – pravda (Víťova matka to ale vysvětlila – sestry žijí daleko a přijedou jen jednou za čas, takže vítání s nimi je srdečnější než s Víťou, se kterým se vidí častěji.) Jste vulgární, když vás někdo vytočí?

ANO – pravda (když se mu něco nedaří nebo když do něj někdo rýpe, vybuchne.) Uhodil jste někdy ženu?

ANO – pravda (v dobách školy, když už poněkolikáté dělal náročný rys, mu starší sestra zkazila práci a on vyskočil a udeřil ji. Prý se za to dodnes velmi stydí.) Pomyslel jste si někdy, že vaši rodiče jsou blázni?

ANO – pravda (když například při domácích hádkách jeho matka honila otce kolem stolu se sekáčkem na maso) Snažili se vás rodiče obrat o peníze v době, kdy jste sami měli nedostatek?

ANO – pravda (prý se dohodli o tom, kolik bude Víťa s manželkou přispívat na nájem a pak po nich chtěli vyšší částky, než jaká byla dohoda. Víťova matka uznává, že v této věci mohla lépe komunikovat a vysvětlit, proč je nutné částku navýšit.) Myslíte si o svých rodičích, že jsou hamižní?

ANO – pravda (souvisí to s předchozí odpovědí) Choval se k vám otec lépe než vaše matka?

ANO – pravda (vždy spolu lépe vycházeli a trávili spolu více času) Popral jste se někdy se svým vlastním otcem?

ANO – pravda (když řekl něco nepěkného o Víťově přítelkyni, Víťa vypěnil.) Je pravda, že vaše manželka nenávidí vaše rodiče?

ANO – pravda (měli neustálé spory a Víťova žena už s nimi nechce mít nic společného) Je pravda, že váš otec vulgárně nadával vaší ženě?

ANO – pravda (ano a prý ho to mrzí a rád by situaci napravil, pokud by o to ona měla zájem) Napadlo vás někdy, že dcerka není vaše dítě?

ANO – pravda (Víťa je žárlivý, takže si představoval i katastrofičtější scénáře, než jaká je realita) Uvažoval jste během vztahu s manželkou, že byste ji mohl opustit?

ANO – pravda (ne že by to plánoval, jen prostě o podobných věcech také uvažoval)