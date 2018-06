NIC NEŽ PRAVDA: Kuchař Milan plival zákazníkům do jídla

Jak je ale vidět, na Primě se po celý týden činili, aby doladili všechny nedostatky prvního dílu. A že jich nebylo málo.

Místo napínavé podívané nás v prvním dílu čekal jakýsi hybrid, připomínající letitou talkshow Áčko, kombinovanou s Poštou pro tebe a s lehkým nádechem Zunových očíslovaných kufříků. V nejnapínavějších okamžicích se ztrácela podkresová hudba a reakce publika měly taktéž daleko do toho, co můžeme znát z americké verze pořadu nebo z kolumbijského originálu.

Druhý díl byl sestříhán svižněji, okamžik, kdy tajemný hlas ohlašuje pravdivost odpovědi, je konečně podbarven muzikou a zdůrazněny byly i reakce publika. Co se bohužel nezměnilo, je neskutečné množství zbytečné omáčky. Neustálé zdůrazňování toho, o kolikátou otázku jde či že je možné ze soutěže odstoupit, je důležité pro soutěžícího. Ten je tím tak vydeptán, že zapomene, jak odpovídal na detektoru lži, a vykolejen více než obvykle, může odpovědět jinak, než chtěl. Proč jsou ale deptáni i televizní diváci, to netuším. Od televizní zábavy si slibuji švih a šmrnc. Padesátkrát opakovaná pravidla mě ale určitě nepobavila.

Soutěžící

MILAN KUČERA

Kdo se díval i na díl první, ten ví, že byl ukončen uprostřed zajímavé otázky. Kuchař Milan byl dotázán, zda je jeho současná přítelkyně nejhezčí ženou, s jakou kdy chodil. Na odpověď jsme museli čekat týden a je škoda, že při Milanově odpovědi "ne" a při potvrzení, že je to pravda, nebyla zároveň ukázána tvář jeho přítelkyně, jež seděla ve studiu. K tomu došlo až za několik vteřin, ale právě ten moment překvapení, okamžik, kdy tváří projede údiv, to je ta chvíle, která by na obrazovce neměla chybět.

Milan se v rámci soutěže přiznal, že přinejmenším jednou někomu plivl na steak nebo vařil z prošlých surovin. Zároveň ale vyšlo najevo, že nešidí porce a pštrosí steaky dělá skutečně ze pštrosího masa. Nakonec vypadl na poměrně nevinné otázce: "Uvařil jste vždycky jídlo tak, že byste ho sám snědl?" Je možné, že na detektoru si uvědomil ono jídlo z prošlých surovin nebo jídlo z dob, kdy se teprve učil vařit, což ho mohlo znejistit. Odpověděl ano, což bylo vyhodnoceno jako lež. Milan odcházel ze studia s prázdnou, těsně poté, co odmítl odstoupit ze soutěže s dvěma sty tisíci korun.

LUCIE PEKAŘOVÁ

Druhou účastnicí večera byla studentka Lucie, která má muslimského přítele. První set otázek se týkal školy a kamarádek a nepřinesl prakticky nic zajímavého. Druhá sada už šla více na tělo. Rozebíral se vztah rodičů a jejího přítele, problematika soužití lidí z různých kulturních světů a nakously se i problémy, které by Lucie s přítelem po čase mohla v partnerství řešit.

Na Lucii bylo vidět, že si každou odpověď důkladně promýšlí a zdůvodňuje, její hra tedy probíhala dost poklidně. Ruku na srdce, v téhle soutěži mnohem víc pobaví člověk, který je mdlejšího ducha, silně extrovertní a má dost kostlivců ve skříni. Lucie je slušňačka a z toho, že má exotického přítele, už se tolik vykřesat nedalo.

Vypadla na otázce "Styděla jste se někdy za svého partnera?" Lucie tvrdí, že rozhodně ne. Problém je, že to stydění mohl být zcela minoritní pocit, který byl uschován někde v koutku a na detektoru lži se projevil. I Lucie odešla bez koruny v kapse.

PETR HRABÍK

Poslední soutěžící druhého večera, zkušební komisař z autoškoly, devětačtyřicetiletý Petr zažil pořádné překvapení. Vypadl hned na třetí otázce "Jste lhostejný k lidskému neštěstí?". Dlouho se rozmýšlel a odpověděl, že není. Tahle otázka je ovšem velmi ošemetná. Málokdo by byl lhostejný k neštěstí, ke kterému by se nachomýtl. Ale neštěstí, které nevidíme (hladomor či válka v daleké cizině), nám mnohdy opravdu lhostejné je. Možná i tohle pak člověku na detektoru probleskne hlavou a i když chce sám sebe vnímat jako nelhostejného, skutečnost je jiná.

Co říci závěrem? Podívaná to byla přeci jen zajímavější než minule, oceňuji hlavně, že se už moderátor neptá mimo soutěž na věci, na které se o chvíli později bude ptát i v rámci otázky. Základ je nevytahovat moc věcí předem, raději se pak patlat v odpovědi. Zejména je-li kontroverzní a bulvární.

Prostor na další zlepšování tu ale stále je. Oproti americké verzi je česká příliš přesvětlená. Hodila by se podstatně větší tma a bodové světlo na vyslýchaného. Copak Prima zapomněla na svoji vlastní upoutávku na tento pořad, která byla velmi atmosférická? Dále by mělo ve střižně spadnout pod stůl vše, co diváka nezajímá. Tedy zejména tisíckrát opakovaná pravidla.

A i když autoři českého pořadu tvrdí, že nechtějí jít hned od začátku do ostrých otázek, měli by tak učinit. Tato show je v zahraničí úspěšná právě proto, že soutěžící dostávají opravdu drsné otázky typu "Pozoroval jste někdy svoji nahou matku a masturboval při tom" - což je okořeněno tím, že matka sedí ve studiu. Ačkoli to většina lidí nechce přiznat otevřeně, přesně takové věci by rádi viděli. To by ale tvůrci museli prokázat přinejmenším stejnou odvahu jako lidé, kteří jdou usednout do horkého křesla.

Otázky a odpovědi z druhého dílu

Milan Kučera (33), kuchař

patroni: bratr, přítelkyně, kamarád

Je současná přítelkyně nejhezčí žena, se kterou jste chodil?

Ne - pravda

Chcete se ještě někdy v životě oženit?

Ne - pravda

Myjete si při vaření ruce po každém použití toalety?

Ano - pravda

Šidíte porce masa na váze?

Ne - pravda

Připravoval jste vědomě někdy jídlo z prošlých surovin?

Ano - pravda

Plivl jste někdy někomu na steak?

Ano - pravda

Připravujete pštrosí steak vždy z pštrosího masa?

Ano - pravda

Dal byste úplatek policistovi?

Ano - pravda

Máte radost, když jsou vaši sourozenci úspěšní?

Ano - pravda

Má vaše partnerka v práci privilegia?

Ne - pravda

Uvařil jste vždycky jídlo tak, že byste ho sám snědl?

Ano - lež

Lucie Pekařová, 23 let, studentka, Kralupy nad Vltavou

patroni: kamarádky, matka, přítel

Myslíte si, že jste nejhezčí z vašich kamarádek?

Ne - pravda

Šla jste někdy do školy opilá?

Ne - pravda

Záviděla jste kamarádce někdy jejího přítele?

Ano - pravda

Už jste někdy při zkoušce podváděla?

Ano - pravda

Mají vás a vaši sestru rodiče stejně rádi?

Ano - pravda

Považujete se za chytřejší než ostatní?

Ano - pravda

Zamilovala jste se do přítele na první pohled?

Ne - pravda

Souhlasí rodiče vašeho přítele s tím, že si našel českou partnerku?

Ano - pravda

Napadl vás někdy přítel fyzicky?

Ne - pravda

Udělal váš přítel na rodiče při první schůzce dobrý dojem?

Ne - pravda

Je váš přítel dobrý milenec?

Ano - pravda

Je podle vás islám k ženám spravedlivý?

Ne - pravda

Bylo by pro vašeho partnera ponižující, kdybyste byla úspěšnější než on?

Ne - pravda

Pokoušeli by se vám rodiče rozmluvit svatbu s muslimem?

Ano - pravda

Styděla jste se někdy za svého partnera?

Ne - lež

Petr Hrabík, 49 let, Hradec Králové, zkušební komisař v autoškole

patroni: synové, přítelkyně syna

Lhal jste někdy, protože vám to přineslo prospěch?

Ano - pravda

Zastavil jste někdy v časové tísni na místě pro invalidy?

Ano - pravda

Jste lhostejný k lidskému neštěstí?

Ne - lež