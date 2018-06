Nic než pravda: „Krkavčí“ babička vnoučata nehlídá, radši jde do kasina

Martina Bezděková, 27 let, knihovnice

Patroni: bratr, jeho přítelkyně, kamarádka

Knihovnice Martina rozehrála svoji hru už minule a odhalila divákům, že její dětství rozhodně nebylo procházkou růžovým sadem. Otec ji v dětství bil, s matkou žila na ulici a byla nucena krást, posléze ji čekalo dospívání v dětském domově. A to posledně nepřiznala to, co vyšlo najevo až nyní - že ji v dobách života na ulici sexuálně zneužíval přítel její matky. A to bylo Martině teprve kolem deseti let. Jak sama říká, myslí si, že to na ní stopy nezanechalo. "Dítě dokáže mnohé nepříjemné věci vytěsnit, zapomenout, zahodit. Je to někde ve mně, ale prakticky na to vůbec nemyslím. Jen teď, když si o tom povídáme, ale jinak vůbec," řekla Martina.

Těžko říci, zda tyto zážitky z dětství vyústily v otevřenější vztah Martiny k sexu. Jak přiznala, vzrušují ji lehce násilné sexuální praktiky, v nichž ona hraje submisivní roli. Touží prý vyzkoušet skoro všechno, láká ji i lesbický vztah. Na moderátorovi Petru Šiškovi bylo vidět, že si stydlivou Martinu u těchto otázek pěkně vychutnává. Po otázce na lesbický sex Martině doporučil, aby kontaktovala ty dámy, které v publiku tleskaly.

Na to skutečně nejintimnější z Martinina života ovšem nedošlo. Zdá se, že soutěžící si vytyčila jasný finanční cíl a bezprostředně po dosažení hranice sta tisíc korun hru ukončila a do otázek za dvě stě tisíc už se nepustila.



Otázky pro Martinu: Provozujete nějaké zvláštní sexuální praktiky?

ANO – pravda (lehčí sado-maso) Chtěla byste zažít lesbický sex?

ANO – pravda Dokázala jste odpustit svému otci, že vás bil a týral?

NE – pravda (už s ním má dobrý vztah, ale zůstává to v ní) Byla jste někdy sexuálně zneužívána?

ANO – pravda (v dětství, přítelem matky) Svěřila jste se někdy matce s tím, že vás její přítel zneužíval?

ANO – pravda (ale nijak to neřešila) Svěřila jste se bratrovi, že vás otčím zneužívá?

ANO – pravda (ale on s tím ve svém věku neuměl nic dělat) Po dosažení částky 100 000 Martina hru ukončuje.



Anna Tesařová, 57 let, finanční poradkyně

Patroni: manžel, sestra





Lidé jako Anna jsou pro show tohoto typu požehnáním. Rázná upovídaná žena, která nemá problém před kamerami prát špinavé rodinné prádlo a ochotně na sebe i na manžela práskne cokoli, to je přímo ideál soutěžícího v Nic než pravda. Řada otázek se točila kolem Anniny velké záliby – hazardu. Nicméně soutěžící prokázala, že cenu peněz dobře zná a vrtkavost štěstěny jakbysmet. Ukončila hru po získání padesáti tisíc, s tím, že je to na přilepšenou do kasina.

I tak jsme se ale dozvěděli hodně. Anna se považuje za bohéma, nesnáší domácí práce, nehlídá vnoučata, ale jakmile je možnost jít do kasina, rozhodně si ji nenechá ujít. Tuto vášeň sdílí i se svým manželem, bývalým kriminalistou. Ten je naopak puntičkář a velice pořádkumilovný člověk a zdálo by se, že se k sobě s Annou vůbec nehodí. I podle Anniných slov, protože ta se na manžela utrhovala co chvíli a nenechala na něm nitku suchou. Přestože jejich manželství vzniklo ze sázky, jsou spolu už přes 36 let.

Hazard ale jejich rodinu poznamenal i negativně. Propadl mu i jejich syn a rodinná firma, kterou mu kdysi předali, zkrachovala. Během pěti let prošustroval deset milionů na automatech. Nyní má firmu jinou a prý už je dostatečně poučený.

I když je Anna pětinásobnou babičkou, za babičku se příliš nepovažuje. Ve studiu dokonce přiznala i to, že nemá obě své děti ráda stejně. Publikum si pořádně zabučelo, ale Anna vše vysvětlila tím, že je to běžné, že k jednomu z dětí víc přilne otec a k jinému matka.

Víc už nám Anna říci nestihla. Jak sama říká, výhry v této hře většinou nebývají vysoké, a tak nechtěla riskovat pád na nulu a odnesla si vyhraných padesát tisíc. Prý je co nevidět vymění za žetony a bude se nadále věnovat své vášni.