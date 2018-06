Nic než pravda: krach v podnikání mu zkazil radost ze sexu

Dalibor Žurek, 50 let, nezaměstnaný

Patroni: exmanželka, syn, kamarád

Daliborovi se podařilo finančně vykrvácet kvůli svému podnikání ve fotoslužbách. S nástupem řetězců a dumpingových cen neměl proti konkurenci šanci. Dluhy splácí dodnes, je na něj uvalena exekuce, s jejím splácením ale příliš nepospíchá. Jak sám říká, nemá motivaci pracovat, protože vydělané peníze by nešly na splácení dluhu, ale na odměny exekutorce. Proto už nepracuje řadu let, pouze chodí na občasné brigády, protože takové peníze před exekutorkou může zatajit.

Jeho patronkou ve studiu byla jeho exmanželka, rozvod byl ale účelový - právě proto, aby se alespoň část majetku podařilo uchránit před exekucí. Žena nyní táhne celou domácnost a živí i třiadvacetiletého syna, který do práce také příliš nepospíchá. Přesto by neměnila, a jak sama říká, kdyby se jim podařilo finanční situaci vyřešit a exekuce se zbavit, znovu by se vzali. A možná by začal fungovat lépe i jejich sexuální život. Kvůli problémům totiž dost utrpěl. Trefně to okomentoval moderátor Petr Šiška: "No to se nedivím, že vám to nefunguje, když v posteli místo na manželku myslíte na exekutorku."

Dalibor je muž s velmi dobrými rétorickými schopnostmi. Zdá se ale, že někdy toho zneužívá a místo činů raději sáhodlouze mluví. To ostatně potvrdila i jeho žena, že místo toho, aby šel do práce, raději hledá důvody, proč tam nejít. A když už by šel, je prý problém s onou exekucí. V mnoha společnostech jej právě z tohoto důvodu nepřijali, aniž by se o důvody exekuce blíže zajímali.

Ani soutěž Nic než pravda ale Daliborovu situaci nepomohla vyřešit. Zavinila to jeho přílišná hrdost. Na otázku "Bojíte se, že budou synové nuceni ještě po vaší smrti platit vaše dluhy?" odpověděl rázným ne. Ale byla to lež. Takové obavy má ve středním a vyšším věku nejeden člověk a červíček hlodá v každém z nás. Pro Dalibora to znamenalo konec hry a odchod s prázdnou.



Otázky pro Dalibora: Jste si jistý, že váš smysl pro pořádek nehraničí s úchylkou?

ANO – pravda (žena si ale myslí, že to úchylka je, Dalibor nesnese třeba jediný neumytý kousek nádobí ve dřezu) Přecenil jste při podnikání svoje schopnosti?

ANO – pravda Myslíte si, že jste si podnikáním zničil život?

ANO – pravda (zaměstnance vyplatil všechny, ale dluží úřadům) Myslíte si, že Ondřej nepracuje, protože je líný?

ANO – pravda Myslíte si, že Vojtěch bude v životě úspěšnější než Ondřej?

ANO – pravda (Vojtěch je Ondřejův bratr, studuje vysokou školu v zahraničí) Byl váš rozvod pouze formální?

ANO – pravda (rozvedli se, aby uchránili majetek před exekucí) Myslíte si, že společné podnikání pokazilo vaše manželství?

ANO – pravda (každodenní stresy manželství příliš nesvědčily) Zhoršil se po krachu v podnikání váš sexuální život?

ANO – pravda Pokud se dostanete z dluhů, hodláte se s Dagmar znovu oženit?

ANO – pravda (toto přání je oboustranné) Bojíte se, že budou synové nuceni ještě po vaší smrti platit vaše dluhy?

NE – lež



Ladislava Fidrmucová, 35 let, operátorka logistiky

Patroni: přítel, sestra, kamarádka

Ladislava zatím žádnou velkou kontroverzi nepředvedla. Pouze překvapila tím, že ve svém věku už má takřka sedmnáctiletého syna. Otěhotněla totiž ještě v dobách, kdy studovala na středním odborném učilišti. Těhotenství ve škole tajila až do závěrečných zkoušek. Když zjistila, že s otcem jejího dítěte nemá vztah žádnou perspektivu, našla si partnera, který byl ideální pro rodinný život. "Byl to ale vztah z rozumu. Měla jsem ho ráda, ale určitě méně než on mě. Rozumu tam bylo z mé strany víc než srdce."

Nakonec se ale rozešli a Ladislava navázala vztah se svým současným přítelem Marošem. Jeho pozice v rodině nebyla zpočátku snadná, matka Ladislavy měla obavu, že se Slovák Maroš časem vrátí na Slovensko a že vztah zkrachuje. Nestalo se a dnes už jsou rodinné vztahy v naprostém pořádku.

Ladislava překvapila diváky tím, že podle ní fyzické napadení ženy partnerem není důvodem k rozchodu. Rázná žena to vysvětlila tak, že při hádce s bývalým partnerem si občas facku vyměnili a žádnou vědu z toho nedělali. Rozešli se nakonec z jiných důvodů. Její současný partner by ale nic takového neudělal.

Zajímavý by mohl být začátek příštího dílu, protože slibuje, že se Ladislavě trochu povrtáme v intimním životě. Poslední, zatím nezodpovězená otázka totiž zní: "Myslíte si, že by váš milostný život občas snesl nějakou obměnu?"