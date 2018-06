Nic než pravda: Kobzanová přiznala pravdu a vyhrála

OTÁZKY PRO GUSTAVA: Máte potřebu svému okolí vrátit příkoří, které vám dětství přineslo? ANO – pravda (podle něj je každý člověk mstivý a má rád, když je příkoří potrestáno) Mělo na vás agresívní chování otce spíš opačný vliv a agresívní nikdy nejste? NE – pravda (je občas hodně agresivní, ale především verbálně) Domníváte se, že sociálka udělala dobře, když vás ve dvou letech odebrala rodičům a dala do kojeneckého ústavu? ANO – pravda (rodiče nebyli schopni se starat ani sami o sebe, natož o děti) Myslíte si, že veřejnost přistupuje k dětem z dětských domovů s despektem? ANO – pravda (každý v nich vidí zloděje, vrahy a kriminálníky, ale málokdo si uvědomuje, že děti za svoji minulost nebo původ nemohou a zoufale potřebují pomoc) Věříte, že dokončíte studium na střední škole? NE – pravda (myslí si, že je flink, nerad se učí a má problémy s literaturou a matematikou) Je něco, co na své sestře Kristýně přímo nesnášíte? ANO – pravda (její výbušnost až hysteričnost, on sám se snaží řešit problémy s rozvahou a v klidu) Mělo by podle vás být chování vašich rodičů trestné? ANO – pravda (za zanedbání péče by Gustav nasadil tvrdé tresty) Víte, proč znáte jen svou sestru Kristýnu a ostatní sourozence ne? ANO – pravda (na tuto otázku nakonec Gustav příliš jasně neodpověděl, jen potvrdil, že má i další sourozence, o kterých se dozvěděl až mnohem později) Chtěl byste mít v manželství dominantní ženu? NE – pravda (chtěl by mít vyrovnané partnerství, v němž nebude nikdo dominantní nad tím druhým) Myslíš si, že jsem tě měla raději než ostatní děti v domově? [otázku položila vychovatelka Ludmila] ANO – pravda (Ludmila to ale vyvrátila, prý má všechny děti ráda stejně, ale je důležité, aby každé z nich mělo právě tento pocit – že je někým milováno) Máte vychovatelku Ludmilu raději než vlastní matku? ANO – pravda (matka ho pouze porodila, ale Ludmila ho vychovala a pomáhala mu řešit jeho problémy) Odsuzujete kluky, kteří prodávají své tělo movitým pedofilům či homosexuálům? NE – pravda (tvrdí, že je to každého věc a kdo to dělat chce a má na to žaludek, ať to dělá. On sám by do něčeho takového nejspíš nikdy nešel, ale nikomu to nezakazuje a nesoudí podle toho.) Vyčetla vám někdy vaše partnerka, že jste chladný? ANO – pravda (ve svých prvních vztazích se Gustav teprve učil, jak vyjadřovat emoce. Tím, že nepoznal lásku v rodině, ji pak neuměl dávat ani ve svých vztazích.) Dovedete dát své sestře najevo, že ji máte rád? Odpověď zazní v příštím díle.