Nic než pravda: Jsem rasista, přiznal bez obalu realitní makléř

Lenka Procházková, 40 let

Patroni: matka, dcera

Lenka rozehrála svoji hru už minule. Usměvavá blondýnka působila poměrně křehce, ale brzy začala odhalovat některá tajemství svého života. Tradiční "vybučení" si od diváků vysloužila za to, že své dceři čte zprávy v mobilu. "Není plnoletá a je normální, že ji takhle kontroluju," omlouvala své chování Lenka. Její dcera si už prý od doby, kdy u čtení textovek matku načapala, mobil dobře hlídá.

Řeč byla i o Lenčině nevydařeném manželství. Soužití s tchýní prý bylo velmi problematické, hádky, ale dokonce i fyzická napadení byla na denním pořádku a jednou byla Lenka nucena na tchýni zavolat i policii.

S většinou otázek neměla Lenka problémy. Nakonec ale úplně zbytečně vypadla na otázce, zda se bojí, že zůstane ve stáří sama. Takovou myšlenkou se alespoň trochu zabývá snad každý. Lenka poněkud přehnaně sebevědomě prohlásila, že ona prostě stará nebude a že se tedy nebojí. Detektor lži její skutečné obavy objevil a soutěžící tak odcházela ze studia s prázdnou.



Otázky pro Lenku: Mluví vám někdy matka do výchovy dcery?

NE – pravda Čtete tajně SMS zprávy své dcery?

ANO – pravda (důvěřuje, ale prověřuje) Vymluvila jste se někdy na nemoc své dcery jen proto, abyste nemusela do práce?

ANO – pravda (udělala to dvakrát) Myslíte si, že matka má vinu na tom, že její přítel spáchal sebevraždu?

NE – pravda (Lenčina matka o této záležitosti nechtěla podrobněji hovořit) Myslíte si, že vypadáte mladší, než jste?

ANO – pravda Vzrušuje vás pohled na nahé mužské tělo?

ANO – pravda (ale dotyčný musí být štíhlý) Měla jste někdy dva milostné vztahy současně?

ANO – pravda Použila jste někdy sex k vydírání svého partnera?

ANO – pravda (dělá to prý skoro každá žena, když jí o něco jde) Byla jste někdy fyzicky napadena vaší tchýní?

ANO – pravda Už jste někdy něco ukradla?

ANO – pravda (v dětství nějaké sladkosti) Máte strach, že zůstanete ve stáří sama?

NE – lež

David Paletář, 25 let, realitní makléř

Patroni: bývalá přítelkyně, kamarád

Sebevědomý, ale tiše a přemýšlivě působící mladík v sobě skrývá některé rozpory. Má rád pravidla a přísný režim, přitom sám pravidla nejednou porušil. Miluje vojenský režim, nesnáší Romy, názorově tíhne ke hnutí skinheads a jednou se dopustil úvěrového podvodu.

Největší překvapení pro diváky ve studiu i pro samotného moderátora ale bylo Davidovo prohlášení, že každý pojišťovák lže. "Neznám v téhle branži jediného člověka, který by klientovi řekl vše, co by klient měl vědět. To vám klidně i podepíšu," řekl David s naprostou jistotou.

U otázek, týkajících se rasismu, upřesnil, že nemá rád pouze Romy. "Většinu života jsem strávil v severních Čechách a nepřizpůsobivých Romů jsem viděl hodně," řekl David a dodal, že například proti černochům či Vietnamcům vůbec nic nemá. "Ano, jsem rasista, nemám problém to přiznat," říká Paletář, ale zároveň dodává, že se skinheady sympatizuje pouze co do některých názorů. "Nechodím na srazy a koncerty, nehajluju na ulici a podobně," uvedl.

Vypadl na poměrně záludné otázce: "Máte radost z cizího utrpení?" David otázku pojal příliš lokálně. Nemá radost, když někdo z jeho blízkých trpí. Odpověděl proto ne. Detektor ale prokázal něco jiného. Evidentně jsou na světě lidé, jejichž utrpení je pro Davida pozitivem. Můžou to být třeba i filmoví padouši, teroristé a podobní lidé. Detektor lži zachytí i takové jemné nuance a pochybnosti a vyhodnotí skutečný názor soutěžícího. I David tak odcházel ze studia s prázdnou kapsou.



Otázky pro Davida: Myslíte si, že jste schopen napsat muzikál?

ANO – pravda Děláte se zajímavějším, než ve skutečnosti jste?

ANO – pravda (každý se před ostatními vylepšuje v oblastech, v nichž není dost silný) Je ve vaší blízkosti někdo, komu poroučíte?

ANO – pravda (pracuje na vedoucí pozici, takže poroučí svým podřízeným) Přál jste si být vojákem z povolání?

ANO – pravda (vystudoval vojenskou školu, ale ze zdravotních důvodů musel s vojenskou kariérou skončit) Myslíte si, že vojenský výcvik je výplodem zdravého rozumu?

ANO – pravda Přál byste si narodit se v zemi, kde panuje vojenský režim?

ANO – pravda (nemyslí tím ale režim, který perzekuuje obyvatelstvo) Lhal jste jako pojišťovací agent?

ANO – pravda (prý lže naprosto každý pojišťovák) Myslíte si, že by se o vás sestra postarala, kdybyste byl odkázán na cizí pomoc?

NE – pravda (ne že by prý nechtěla, ale bylo by to pro ni jako pro matku samoživitelku obtížné) Mrzí vás rozchod s nějakou bývalou partnerkou?

ANO – pravda (s Naděždou, která je ve studiu jako jeho patron) Dopustil jste se někdy podvodu kvůli své partnerce?

ANO – pravda (zfalšoval potvrzení o přijmu, když si bral bankovní úvěr) Skrýval jste se někdy před policií?

NE – pravda (když se dozvěděl, že je hledaný, sám se šel ohlásit na policii) Popral jste se někdy v nočním klubu?

ANO – pravda (pracoval jako správce nightclubu a popral se s agresivním návštěvníkem) Vadilo by vám, kdyby se vedle vás nastěhovala romská rodina?

ANO – pravda Jsou vám blízké názory skinheads?

ANO – pravda Máte sklony k rasismu?

ANO – pravda (ale zaměřený pouze vůči Romům, jiné rasy a národy mu nijak nevadí) Byl byste schopen někoho zastřelit?

ANO – pravda (ve vojenské škole jsou k tomu vlastně vedeni) Máte radost z cizího utrpení?

NE – lež

Petr Šišulák, 35 let, podnikatel

Patroni: matka, manželka

Stačily pouze tři otázky, aby se Petr Šišulák v křesle roztřásl a měl slzy na krajíčku. Jeho bývalá partnerka a matka jeho dcery totiž i s dcerou odešla do Španělska a Petr nemá možnost svoji dceru vídat a její výchovu ovlivnit. I ve studiu jej vzpomínka na ni silně rozrušila. Jeho partnerka se totiž živila prostitucí a Petr má obavy, jak výchova jeho nyní devítileté dcery vypadá.

Petr v tomto díle svoji hru jen rozehrál, už teď jsme ale viděli, že jeho manželka některé jeho názory nesdílí. Když Petr kladně odpověděl na otázku "Myslíte si, že jste zodpovědný typ člověka?", jeho žena skoro vyprskla smíchy. "Tak to je lež, to jdeme domů," špitla směrem k Petrově matce.

V příštím dílu možná přijde řeč i na další zajímavou informaci. Petr jezdil sedmnáct let po silnicích, aniž by vlastnil řidičský průkaz. Policistům prý vždy stačila výmluva, že si jej zapomněl doma. Až před třemi roky si na naléhání manželky řidičský průkaz udělal. Možná proto ho nepovažuje za až tak zodpovědného člověka.