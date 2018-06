Nic než pravda: Jsem dobrý v posteli, řekl a přebral kamarádovi holku

Otázky pro Helenu Máte ambice být úspěšná ve své profesi?

ANO – pravda Jste s rolí matky na plný úvazek spokojená?

ANO – pravda (ale další děti už neplánuje) Máte pocit, že se vám život nevydařil podle vašich představ?

ANO – pravda (ale je to prý nereálností těch představ. Podle Heleny má takový pocit mnoho lidí, že by mohli mít lepší bydlení, lepší auto, lepší práci, více peněz a podobně.) Zneužil někdo z rodiny v dětství vaší důvěry?

ANO – pravda (ve třinácti, šlo o sexuální obtěžování a Helena si to nechala pro sebe) Kdyby se něco podobného stalo vaší dceři, chtěla byste to vědět?

ANO – pravda (i když ona sama se tehdy nesvěřila, dnes by to prý udělala) Oznámila byste rodinného příslušníka na policii, kdyby udělal něco protizákonného?

ANO – pravda Myslíte si, že jste inteligentnější než váš současný manžel?

ANO – pravda (ale není to prý nic podstatného v jejich vztahu) Věříte někdy více kartám než názorům vašeho muže?

ANO – pravda (s kartami ale řeší jiné problémy než s manželem) Kdybyste z výkladu karet vyčetla, že některé z vašich kamarádek se stane něco zlého, řekla byste jí to?

ANO – pravda (karty podle Heleny nepředpovídají konkrétní události, spíš jen oblast, ve které se něco stane, hrubý časový horizont a zda to bude změna pozitivní nebo negativní) Domníváte se, že mezi námi žijí bytosti z jiných světů?

ANO – pravda (Helena věří, že jsou mezi námi andělé) Potkala jste dítě, které bylo převtělený anděl?

ANO – pravda Cítíte vinu za to, že od vás dcera utekla ke svému otci?

ANO – pravda (nicméně respektovala její přání) Nese na tom vinu i váš současný manžel?

ANO – pravda (prý po dceři vyžadoval plnění domácích povinností, což biologický otec nevyžadoval, a proto se tam pubertální slečně líbilo více) Je váš současný muž nejlepší milenec vašeho života?

Otázku vetovala kamarádka Jana Čekáte stále, že šťastné období vašeho života teprve přijde?

ANO – pravda Máte nějaké tajemství, které by se váš muž neměl nikdy dozvědět?

ANO – pravda (ale prý je to jen drobný zlozvyk, za který se velmi stydí) Byla jste do nějakého muže více zamilovaná než do současného manžela?

NE – lež