Nic než pravda: Jiří šokoval sestřenici, je objektem jeho touhy

Ladislava Fidrmucová, 35 let, operátorka logistiky

Patroni: přítel, sestra, kamarádka

Ladislava v minulém díle přiznala, že její mateřství přišlo příliš brzy, byla velmi nevyzrálá a zažila obrovské zklamání ve vztahu. To ji pravděpodobně zformovalo na celý život. Důvěru k mužům prý navždy ztratila. To se ukázalo i na otázkách týkajících se jejího současného přítele Maroše. Má ho ráda, ale úplně mu nedůvěřuje. Dříve mu dokonce i prohlížela jeho osobní věci a mobilní telefon.

"Nevěra je mi odporná," říká Ladislava kategoricky, znamenala by pro ni automaticky konec vztahu. Soutěžící se ale nakonec dopustila chyby. Na otázku "Podezírala jste někdy současného přítele, že je vám nevěrný s vaší kamarádkou?" odpověděla ne, což bylo vyhodnoceno jako lež.

U tak extrémně nedůvěřivé ženy je přitom taková úvaha pravděpodobná. Opět se ukázalo, že člověk sám v sobě některé věci potlačuje, ale ony stejně vyplavou na povrch. Stačilo, aby v Ladislavě vrtal malý červíček pochybností, a detektor lži vše odhalil. Rázná Ladislava byla v šoku a divila se ještě při odchodu ze studia.



Otázky pro Ladislavu: Myslíte si, že by váš milostný život občas snesl nějakou obměnu?

ANO – pravda (ale spíše jen prostředí) Prohlížíte někdy svému příteli jeho osobní věci?

ANO – pravda (dělala to dříve, měla obavu z nevěry) Styděla jste se někdy za Maroše?

ANO – pravda (jednou se opil a říkal ve společnosti věci, které se nehodilo říkat) Máte k Marošovi naprostou důvěru?

NE – pravda (k žádnému muži prý nebude mít nikdy naprostou důvěru) Ví na vás kamarádka Kateřina něco, co se Maroš nesmí dozvědět?

ANO – pravda (ale prý jde jen o nějaký lechtivý nesmysl, který by jejich vztah neohrozil) Byla byste raději, kdyby se matka s otcem sestry neseznámila, i za cenu toho, že by se Kateřina nenarodila?

ANO – pravda Kdybyste se dozvěděla, že je vám Maroš nevěrný, rozešla byste se s ním?

ANO – pravda Podezírala jste někdy současného přítele, že je vám nevěrný s vaší kamarádkou?

NE – lež



Veronika Škrétová, 23 let

Patroni: matka, bratranec

Nesmělá Veronika se touží stát herečkou. Chodí na nejrůznější castingy, ale nikdy se například nepokusila studovat hereckou školu. A měla celou řadu výmluv, proč to nejde.

Mínění publika bylo v případě Veroniky velmi vrtkavé. Na jednu stranu diváci ocenili, že nechce svých cílů dosáhnout pomocí sexu, na druhou stranu Veroniku těžce vybučeli, když přiznala, že opovrhuje lidmi z vesnice. Upřesnila sice, že má na mysli třeba burany, co jdou do kina v teplácích, ale už to příliš nezachránila.

Veronika také prozradila, že je velmi snadno ovlivnitelná. Často měnila názory podle toho, s kým zrovna chodila, měnila třeba i hudbu, kterou poslouchala - podle vkusu svého přítele.

Soutěží proplouvala hladce až do chvíle, kdy dostala otázku, zda se někdy vyspala s přítelem své kamarádky. Ve studiu před svojí matkou odpověděla, že nikoli. Ovšem na detektoru lži tuto otázku dostala třikrát a pokaždé odpověděla kladně. Až po ukončení hry Veronika přiznala, že něco proběhlo, ale přímo o vyspání prý nešlo. Ale to už odcházela ze studia s prázdnou.



Otázky pro Veroniku: Myslíte si o sobě, že jste zajímavá?

ANO – pravda Vymyslela jste si někdy nějaké historky z natáčení, abyste před přáteli vypadala zajímavě?

ANO – pravda (občas některé historky přikrášluje a zveličuje) Jste odhodlaná dosáhnout svých cílů i za pomoci sexu?

NE – pravda Přebíráte od svých partnerů jejich názory?

ANO – pravda (je snadno ovlivnitelná) Myslíte si o sobě, že jste samostatná?

ANO – pravda (její matka si to ale moc nemyslí) Vzala jste někdy něco kamarádce a nikdy jí o tom neřekla?

ANO – pravda (v dětství, bižuterii) Opovrhujete lidmi z vesnice?

ANO – pravda (ale jen burany, kteří se neumějí chovat) Myslíte si, že staří lidé jsou jen na obtíž?

NE – pravda Odnesla jste si někdy z obchodu něco, co vám nepatřilo?

ANO – pravda (v dětství ukradla sponky do vlasů) Pomlouváte své přátele?

ANO – pravda (při drbání s kamarádkami) Vyspala jste se někdy s přítelem vaší kamarádky?

NE – lež

Jiří Hruška, 27 let, pokladní

Patroni: taneční partnerka, sestřenice

Velice nesmělý a zakomplexovaný muž předvedl dokonalou ukázku tzv. mamánka, tedy muže, který už je na prahu třicítky a stále bydlí s maminkou, která mu organizuje život. Ač sama silná kuřačka, nedovoluje mu kouřit. Proto Jiří závidí své sestřenici Anně její benevolentní rodinu.

Anna je pro Jiřího vůbec důležitý člověk. Pozval si ji do studia jako svého patrona a pak před ní musel v rámci jedné otázky přiznat, že o ní sní ve svých erotických fantaziích. Šokovaná Anna se ovšem příliš potěšeně netvářila. "Není mi to moc příjemné, dost mě to překvapilo," říkala s úžasem ve tváři.

Jiří má obavu, že není pro ženy atraktivní, protože není dost mužný. Ovšem nic moc pro to ani nedělá. Dříve závodně tančil, což člověku přidá spíše na lehké zženštilosti, do posilovny nabrat muskulaturu nechodí, v poslední době hraje florball, ale to také není sport pro rychlé vybudování mužné postavy.

Než jsme se spolu s Jiřím mohli dostat k intimnějším otázkám, podařilo se mu vypadnout již na osmé otázce, a to poměrně neutrální: "Přál jste si někdy, aby byla vaše taneční partnerka Eva mladší?" Jiří odpověděl, že ne, detektor lži to vyhodnotil jako nepravdivé tvrzení. Ze studia odcházel bez koruny a těžko říci, jaký nyní bude jeho vztah s Annou. Zda ochladne, nebo naopak získá na intenzitě.