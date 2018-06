NIC NEŽ PRAVDA: internetová nymfomanka ovládla své choutky

Blanka Gaislerová, 24 let, učitelka

Patroni: bratr, matka, kamarádka

V první třetině dokončila svoji hru čtyřiadvacetiletá učitelka Blanka Geislerová. Několik otázek se točilo kolem faktu, že je adoptovaná, ale k ničemu zvláštnímu se nedošlo. V publiku to ale pořádně zabouřilo, když Blanka přiznala, že svému příteli tajně kontroluje textové zprávy v telefonu. Zdůvodnila to tím, že jej podezírala z nevěry, a ukázalo se, že skutečně nevěrný byl.

Když dostala otázku "Kdyby vás přítel opět podvedl, zůstala byste s ním?", okamžitě zareagovala Blančina kamarádka Romana a stiskla vetovací tlačítko. Zdůvodnila to tím, že odpověď nemusí být jednoznačná, protože mozek by velel k rozchodu, zatímco srdce by to mohlo cítit jinak. Romana se domnívala, že takovou odpověď by nemusel detektor lži vyhodnotit správně, a proto otázku vetovala.

O dvě otázky později ale hra pro Blanku stejně skončila. Její ne na otázku "Byla jste někdy partnerovi nevěrná?" detektor vyhodnotil jako lež. Je možné, že skutečně fyzicky nevěrná nebyla, ale v dobách nevěry jejího přítele mohla mít chuť na pomstu. Podvědomí si takové věci dobře pamatuje a mohly se vynořit právě ve chvíli, kdy byla Blanka připojena na detektor.



Otázky pro Blanku z tohoto dílu: Změnil se váš vztah k bratrovi poté, co jste zjistila, že jste adoptovaná?

NE – pravda Ublížila jste někdy bratrovi?

ANO – pravda Řekla jste někdy kamarádce, že jí to sluší, i když to nebyla pravda?

ANO – pravda Kontrolujete tajně SMS v mobilu svého přítele?

ANO – pravda Kdyby vás přítel opět podvedl, zůstala byste s ním?

Vetováno Existuje něco, co by vám bratr neodpustil, kdyby se to dozvěděl?

NE – pravda Byla jste někdy partnerovi nevěrná?

NE – lež



Martina Klabečková, 34 let, operátorka klientského centra

Patroni: matka a dvě kamarádky

Zajímavější sousto pro diváky přišlo až ve druhé části pořadu, kdy do žhavého křesla usedla čtyřiatřicetiletá operátorka klientského centra Martina Klabečková. Poměrně klidně se rozhovořila o tom, že její nejdelší vztah trval rok, měla prý mnoho mužů, ráda flirtuje na internetu, přičemž občas místo své fotky pošle protistraně fotku nějaké neznámé krasavice, a také přiznala, že kdysi byla závislá na výherních automatech.

I v jejím případě došlo k vetování jedné otázky, kupodivu zrovna takové, u které to bylo zcela zbytečné. Soutěžící přiznala svoji závislost na automatech, a když její matka vetovala otázku "Musíte být na něčem závislá?", tak nejpřekvapenějším člověkem byla právě Martina. Později ukončila rozehranou hru, prý právě proto, že už neměla onu možnost vyvléci se z nepříjemné otázky.

Martině se ale povedlo to, co se minule nepovedlo gambleru Františkovi. Ovládla své hráčské choutky a včas hru přerušila. Odnesla si sto tisíc korun a prokázala, že praktičnost u ní zvítězila nad hráčskou vášní.



Otázky pro Martinu z tohoto dílu: Jste spokojená se svým životem?

NE – pravda Zklamali vás někdy vaši nejlepší kamarádi?

ANO – pravda Vzrušují vás vzpomínky na vašeho bývalého přítele?

ANO – pravda Přála jste si, aby byl některý z vašich kamarádů vaším milencem?

ANO – pravda Komunikujete ráda na internetu o lechtivých tématech?

ANO – pravda Poslala jste někdy fotku neznámé krasavice místo své fotky?

ANO – pravda Chodila byste s ženatým mužem?

ANO – pravda Žárlila jste někdy na mladší sestru?

ANO – pravda Ublížil vám někdo v dětství?

ANO – pravda (prý šlo ale jen o běžné dětské křivdy či hádky) Přála jste si někdy mít jinou rodinu?

ANO – pravda Stala jste se obětí násilného činu?

ANO – pravda (šlo o nezdařený pokus o znásilnění) Přála jste si někdy něčí smrt?

ANO – pravda Hrajete ráda počítačové hry spojené s násilím?

ANO – pravda Musíte být na něčem závislá?

Vetováno matkou Ublížila jste někdy nějakému zvířeti?

ANO – pravda (zabíjí pavouky, trpí arachnofobií) Prohrála jste na automatech větší množství peněz?

ANO – pravda

Martina končí hru, vyhrává 100 tisíc korun. Jaké by byly následující dvě otázky (což se v zahraničních verzích nezřídka zveřejňuje), jsme se bohužel nedozvěděli. Je to škoda, protože i soutěžící mnohdy ve studiu zalituje, že ve hře nepokračoval. Nebo naopak, oddechne si, protože otázka už třeba byla příliš na tělo. O tyto emoce jsme bohužel ošizeni a doufám, že do dalších dílů je Prima zapracuje.

Miloš Klaban, 51 let

Patroni: kamarád a dvě dcery

Jeho tvář už možná televizní diváci někdy viděli, účinkoval už v mnoha soutěžích. Právě kolem toho se točily i první otázky pro Miloše, které trochu brnkaly na strunu narcismu. Takřka vše ostatní už se pak týkalo jeho rodiny, zejména výchovy dcer a vztahu s manželkou. S tou se po pětadvaceti letech rozvedl, ale stále žijí v jedné domácnosti a prý se mají i docela rádi, i když od lože už se odloučili.

V publiku to notně zahučelo poté, co Miloš přiznal, že nevěru by partnerce nikdy netoleroval, a zároveň řekl, že on sám nedokáže být věrný. Úsměvné bylo, když soutěžící moderátorovo rýpnutí "Vy kážete vodu a pijete víno" nepochopil a domníval se, že je tázán na svůj vztah k alkoholu. S ním možná nějaké problémy měl, protože už jeho dcery přiznaly, že dostat někdy opilého tatínka do postele byl nadlidský úkon.

Také poslední otázka pořadu, na niž se dozvíme odpověď až příště, naznačuje, že by nějaký kostlivec ve skříni ovlivněný démonem alkoholem být mohl.