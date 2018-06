NIC NEŽ PRAVDA: František se přiznal k šikaně i loupežím

Sebevědomá zlatokopka



Jitka Hladová

První soutěžící, dvaapadesátiletá Jitka Hladová, měla podle původních informací z Primy otevřeně odpovídat i na otázky, u kterých by se kdejaký teenager červenal. Ve skutečnosti se na žádné skutečně kontroverzní otázky nedostalo. Paní Hladová je velmi sebevědomá žena, která si ale z mládí nese malé trauma - matka měla mnohem raději jejího bratra než ji a vždy jí to dávala najevo. Jitka je s ním stále na kordy a u svých dětí se snaží nedělat rozdíly a neopakovat chyby svých rodičů.

V jednu chvíli měla padnout doplňují otázka, bohužel se tak nestalo. Myslím, že mnoho diváků by zajímalo rozvedení otázky "Pomlouvala jste někdy před synem jeho přítelkyni s cílem jí uškodit?" Jitka totiž přiznala, že to skutečně udělala, moderátor ale vše přešel mlčením.



Jitku doprovázel manžel s dcerou

Jitka také přiznala, že byla v životě nevěrná a postěžovala si i na chování svého manžela, který, když se ve společnosti napije, je agresivní a pere se. Otázky pro Jitku se hodně točily kolem peněz, sexu a také spojení těchto dvou věcí - sexu za peníze. Jitka připustila, že za sto tisíc by se nechala vyfotit nahá do pánského časopisu. "Kdyby mi to někdo chtěl dát, proč ne?" řekla. Přiznala i, že jí bohatí muži imponují.

Na otázku, zda někdy měla sex s někým, kdo se jí nelíbil, ale byl bohatý, ovšem odpověděla ne. Detektor lži to ale vyhodnotil jako odpověď nepravdivou. Jitka vykulila oči a odcházela ze soutěže s prázdnou. Přišla o dosud vyhraných sto tisíc a nezbude jí než zkusit to v tom pánském časopisu.

Jitka Hladová, 52 let, poradkyně pro zprostředkování zaměstnání

Patroni: dcera Ivana, manžel Jiří

Prohlížíte se ráda v zrcadle?

Ano - PRAVDA

Myslíte si, že jste přirozeně inteligentní?

Ano - PRAVDA

Už jste někdy něco odnesla z obchodu bez zaplacení?

Ne - PRAVDA

Líbí se vám, jak se manžel obléká?

Ano - PRAVDA

Umí se manžel chovat ve společnosti?

Ne - PRAVDA

Styděla jste se někdy za své děti?

Ne - PRAVDA

Pomohla byste svým dětem, když by vás požádaly o peníze?

Ano - PRAVDA

Myslíte si, že vaše matka měla raději vašeho bratra než vás?

Ano - PRAVDA

Máte raději svého syna než svou dceru?

Ne - PRAVDA

Kdyby měl váš bratr finanční problémy, pomohla byste mu?

Ne - PRAVDA

Pomlouvala jste někdy před synem jeho přítelkyni s cílem jí uškodit?

Ano - PRAVDA

Myslíte si, že jsou černoši sexuálně výkonnější než běloši?

Ano - PRAVDA

Byla by jste schopná kvůli muži tmavé pleti znovu podvést manžela?

Ne - PRAVDA

Nechala byste se za 100 000 Kč vyfotit nahá pro pánský časopis?

Ano - PRAVDA

Jsou pro vás bohatí muži přitažlivější?

Ano - PRAVDA

Měla jste někdy sex s mužem, který se vám nelíbil, ale byl bohatý?

Ne - LEŽ

Gambler a recidivista už nechce páchat zlo



František Černoch

Mnohem poutavější příběh jsme mohli sledovat ve druhé polovině pořadu. František Černoch je recidivista, který byl pětkrát ve vězení a strávil v něm dohromady devět let. Začalo to zběhnutím z vojny, pokračovalo krádežemi a skončilo loupežným přepadením. Za vším byl alkohol a gamblerství.

František působí sklíčeným dojmem člověka, který pochopil, jak si zničil život. Ačkoli před pořadem řekl, že otevřeně odpoví na cokoli ze své minulosti, je vidět, že některá témata jsou mu po čertech proti srsti. Nezřídka se v jeho očích objevily slzy, například u otázky, zda někdy okradl kamaráda. "I za tímhle bylo gamblerství. Nikdy to nehrajte, nikdy s tím nezačínejte," varoval František diváky.



Františkova maminka a sestra

Mnoho lidí zřejmě šokoval už první odpovědí. Pro něj totiž matka není nejbližším člověkem. Za toho považuje svoji bývalou učitelku ze základní školy, která za ním docházela do vězení, psala si s ním a pomohla mu leccos si srovnat v hlavě. Nazývá ji svojí duchovní matkou a prý jen díky ní už se konečně změnil.

Lidé milují kladné hrdiny se škraloupem, mají rádi polepšené hříšníky a František je přímo prototypem takového člověka. Proto sklidil aplaus i za odpovědi, za které by se obvykle potlesku nedočkal. František ale odpovídal podle pravdy a svých dřívějších činů litoval.

Třetí díl opět skončil "háčkem" na příště, tedy nezodpovězenou otázkou. Ta zní "Měl jste u sebe ve vězení mobilní telefon?", což není zrovna vrcholem kontroverze, ale fungovat to může.

František Černoch, 36 let, operátor ve výrobě

Patroni: maminka Růžena a sestra Kamila

Je matka váš nejbližší člověk?

Ne - PRAVDA

Záleží vám na tom, co si o vás myslí ostatní?

Ano - PRAVDA

Žijete s pocitem, že máte zničený život?

Ano - PRAVDA

Dáváte přednost samotě před rodinou?

Ano - PRAVDA

Chtěl byste se vrátit ke své bývalé přítelkyni?

Ano - PRAVDA

Přišel jste někdy o zaměstnání, protože jste kradl?

Ano - PRAVDA

Okradl jste někdy svého kamaráda?

Ano - PRAVDA

Dokážete se uživit pouze poctivou prací?

Ano - PRAVDA

Podílel jste se někdy na šikaně?

Ano - PRAVDA

Věříte, že bůh je spravedlivý?

Ano - PRAVDA

Okradl byste vaši duchovní matku, kdybyste měl jistotu, že se to nikdy nedozví?

Ne - PRAVDA

Měl jste u sebe ve vězení mobilní telefon?

To se dozvíme v příštím dílu.

Obecně je na pořadu vidět, že se střihači zlepšují, pořad je dynamičtější a ubývá zbytečné omáčky a neustále dokola papouškovaných pravidel (a klidně by se mohlo ubrat ještě trochu).

Velkou škodou je, že zatím v žádném ze tří dosud odvysílaných dílů Prima nepoužila zvláštního hosta. V zahraničních verzích pořadu je to docela běžné. Kdyby třeba Františkovi přišla nějakou kontroverzní otázku položit právě jeho "duchovní matka", mohl by být z toho naměkko a tvůrci pořadu by vyždímali nějakou tu emoci navíc. Tak snad se už příště dočkáme.