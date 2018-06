Nic než pravda: detektor odhalil prostitutku, soutěžící ale zatloukal

Lenka Makrlíková, 44 let

Patroni: dcera Amálie, kamarád Roman

Lenka, která se divákům představila už v předchozím dílu, nastoupila do otevřené hry s otázkou v sérii za padesát tisíc korun. "Dáváte krach svého podnikání za vinu svému bývalému manželovi?" zeptal se moderátor Petr Šiška. Lenka odpověděla kladně, což se ukázalo být pravdivé. Doplnila, že dřív prosperující podnik šel ke dnu i kvůli jejímu partnerovi, který se nechtěl do byznysu zapojit.

Soutěžící neměla na růžích ustláno ani v dětství. Jak přiznala, s matkou měla spíše chladný vztah a dnes se to projevuje i u její dcery. Obě o svém vztahu mluvily jako o velmi proměnlivém a vzhledem k tomu, že je Amálie dcerou jiného muže než Lenčina bývalého manžela, měla Amálie citové problémy i na této frontě. Všechny tyto potíže pak přinutily Lenku k rozhodnutí mít za nejlepšího celoživotního přítele koně. Překvapením a skutečnou slzou v oku Amálie pak bylo Lenčino přiznání, že by kvůli zlepšení svých vztahů s dcerou koně rozhodně neprodala. Prý to jde řešit i jinak.

Odchod si Lenka kupodivu vysloužila na otázce, jestli je schopna důvěřovat nějakému muži. Odpověděla záporně, ale detektor s ní nesouhlasil. Sama pak konstatovala, že je to pro ni velké překvapení. Z pořadu tedy odešla bez výhry.



Otázky pro Lenku Dáváte krach svého podnikání za vinu svému bývalému manželovi?

ANO - pravda Ublížila jste někdy nějakému zvířeti?

ANO - pravda Dala byste raději jídlo opuštěnému psovi než bezdomovci?

ANO - pravda Je vám fyzický kontakt s koněm příjemnější než s člověkem?

ANO - pravda Už jste někdy ignorovala člověka, který potřeboval pomoc?

ANO - pravda Snažila jste se usměrnit manžela, aby mezi dětmi nedělal rozdíly?

ANO - pravda Myslíte si, že jste lepší matka, než byla ta vaše?

ANO - pravda Věříte, že vás má dcera ráda?

ANO - pravda Byla byste ochotna prodat koně, kdyby to zlepšilo váš vztah s dcerou?

NE - pravda Jste schopna ještě důvěřovat nějakému muži?

NE - lež



Jan Kratochvíl, 35 let

Patroni: manželka Kateřina, kamarádka Dáša

Účast Jana Kratochvíla, vedoucího skladu z Ostravy, byla v soutěži poměrně krátká. Úvodní otázky směřovaly nejdříve na dopravní prostředky, kde mohli diváci zjistit, že je z něj profesionální černý pasažér, který si jízdenku zásadně nekupuje. Honza se rozhovořil i o automobilové nehodě, jejíž následky stále finančně vyrovnává.

Od nepříjemných chvilek se záhy přešlo k těm pro diváky příjemnějším. Jan i jeho manželka Kateřina museli odpovídat na dotazy týkající se domácího striptýzu či milostných hrátek v přírodě. I když se Janova žena přiznala ke stydlivosti, otázkami se nenechala příliš zaskočit. Jan, jak sám říkal, je ve svém manželství velmi spokojen a i po šestnácti letech ho jeho manželka velmi přitahuje.

Zlom ale přišel u poslední otázky za 100 tisíc korun. "Spal jste někdy s prostitutkou?" zeptal se Petr Šiška. Jeho odpověď byla záporná, což se ale detektoru nezdálo. Manželka Kateřina byla v tu chvíli pochopitelně velice překvapená a uvedla, že si není vědoma prostoru či času, kde by k této situaci mohlo dojít. Zaskočen byl i Honza, který slíbil, že manželce všechno vysvětlí.