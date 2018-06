Nic než pravda: bývalý kleptoman toleruje manželce nevěru

Lubomír Vítovský, 30 let, bývalý horník

Patroni: manželka Pavlína, sestra Marcela

V současnosti nezaměstnaný Lubomír do hry přišel, aby ulevil své rodině od dluhů. Jak se ale brzy ukázalo, dluhy nejsou to jediné, co jej trápí. Prakticky celá druhá polovina jeho hry se totiž točila kolem jeho ženy a jejích potenciálních nevěr.

Zpočátku se otázky týkaly Lubošova mládí a kleptomanie, kterou tehdy trpěl. Jak se ale ukázalo, šlo pouze o drobné přestupky v řádu korun. Zajímavější to začalo být až ve chvíli, kdy došlo na Lubomírovy rodinné záležitosti. Stále jej mrzí, že se jeho rodiče po mnoha letech manželství rozvedli, a dává si to za vinu. Dozvěděl se totiž od svého známého, že se mu jeho matka líbí. Matce to řekl a ta se s dotyčným později skutečně dala dohromady.

Lubomír nemá rád rozvody ani nevěru, miluje svou ženu, ale ani trochu jí nevěří. Tvrdí, že se zamilovává příliš často do jiných mužů, nevěří jí, že už ho nikdy nepodvede, a snaží se z nevlastní dcery Sandry vychovat úplně jiného člověka, než jakým je její matka.

Většina soutěžících v této hře "dojede" na citlivou otázku týkající se někoho z jejich blízkých, kteří sedí ve studiu jako patroni. Na nepříjemné věci se snadno odpovídá v přítomnosti cizího člověka u detektoru lži. Ale říci do očí své manželce, že si o ní nemyslíte, že je slušným člověkem, to už je podstatně těžší. Lubomírovi se to nepodařilo. Ačkoli o otázku dříve jasně řekl, že by nechtěl, aby z jejich dcery vyrostl stejný člověk, jakým je Pavlína, když měl odpovědět, zda je jeho manželka slušný člověk, váhavě souhlasil. Na detektoru lži ale odpověděl třikrát, že není.

Dluhy tak Lubomírovi zůstávají a je otázkou, zda vztahy v manželství, které prý funguje více kvůli výchově dcery, než kvůli partnerství jako takovému, neochladnou ještě více.

Otázky pro Lubomíra Je pravda, že jste byl jako dítě kleptoman?

ANO – pravda (kradl ale jen drobné věci, klíče, mince) Stydíte se za to, že jste byl kleptoman?

ANO – pravda (ale nedalo se to ovlivnit vůlí) Styděla se za vás vaše rodina, když vás domů přivedla policie?

ANO – pravda (opět ale šlo jen o ukradení několika žvýkaček) Ukradl jste někdy něco i dobrým známým svých rodičů?

ANO – pravda (v dětství peníze) Dáváte si za vinu rozpad matčina manželství?

ANO – pravda (jak je řečeno v textu výše, Lubomír matce řekl o jejím ctiteli) Je něco, co jste svým rodičům nikdy neodpustil?

ANO – pravda (právě jejich rozvod po 28 letech manželství) Milujete svou manželku?

ANO – pravda Myslíte si, že manželka miluje vás?

ANO – pravda Uráží vás, že se často zamilovává do jiných mužů?

ANO – pravda (prý se zamilovává až třikrát týdně) Myslíte si, že jste pro svou ženu jen přestupní stanicí k dalšímu partnerovi?

ANO – pravda (domnívá se, že jsou spolu primárně kvůli výchově dcery. Jeho žena ve studiu k této otázce nic neřekla a ani se ji nepokoušela vyvrátit.) Věříte jí, že už vás nikdy nepodvede?

NE – pravda Odpustil byste manželce další nevěru?

NE – pravda (nevěru nesnáší, ale možná by bral ohledy kvůli dceři) Chtěl byste, aby ze Sandry vyrostl stejný člověk, jako je její matka?

NE – pravda (snaží se ji vychovávat tak, aby nesdílela její negativní vlastnosti) Je podle vás vaše žena slušný člověk?

ANO – lež

Hana Hrabánková, 37 let

Patroni: exmanžel Petr, kamarádka Jana, synova přítelkyně Jindra

Hana zatím příliš mnoho kontroverze nepředvedla. Její vztah s Petrem je zvláštní jen v tom, že byli manželé, po čase se rozvedli, ale po třech měsících se k sobě vrátili a žijí spolu šťastně dodnes. Důvodem k rozvodu bylo jen to, že Petr byl často pracovně celé týdny pryč a Hanu nebavilo být stále doma sama. Zjistili ale, že bez sebe nemohou žít.

Některé otázky se týkaly Hančina vzhledu. Hana je vyšší a má nadváhu, Petr je naopak postavy malé a je velmi štíhlý.

I v tomto vztahu došlo k nevěře, i když Hana s Petrem to ani za nevěru nepovažují, protože to bylo v době, kdy byli po rozvodu několik měsíců od sebe.

Hana už si několika peripetiemi prošla. Otěhotněla v sedmnácti a ihned se vdala, z jejího muže se ale časem vyklubal alkoholik. Hana zažila i tragickou událost, zemřelo jí jedno dítě, zatím ale neupřesnila, k čemu došlo.

Když padaly otázky kolem věrnosti a nevěry, Petr získal možnost dokázat, že byl po celou dobu Haně věrný. Dostal nabídku na vyzkoušení detektoru lži. Tento pokus podstoupil, na otázku, zda byl Haně věrný, odpověděl kladně, byla to pravda, a tak i kdyby Hana nakonec žádnou částku nevyhrála, budou mít alespoň Petrových deset tisíc.

Hanu jsme tentokrát opustili uprostřed rozehrané hry, takže její soutěžení bude pokračovat i v příštím dílu, kde se dozvíme, zda v současné době pokukuje po někom, kdo by se jí líbil víc než současný partner.