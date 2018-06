Nic než pravda: alkoholismus střídaly demonstrativní sebevraždy

Gustav Korčkovský, 18 let, student

Patroni: sestra Kristýna, bývalá vychovatelka Ludmila, sestřenice Růžena

S Gustavem jsme se setkali už v minulém dílu – mladík, kterého zatím v životě příliš dobrých věcí nepotkalo. Narodil se rodičům, kteří se o něj nebyli schopni postarat, a když se mu stal vážný úraz, ani ho neodvezli k lékaři. Dětství a pubertu prožil v dětských domovech. Tuto etapu považuje pro sebe za štěstí. Mohl se věnovat tomu, co ho bavilo, lidé s ním jednali férově, realizoval se jako tanečník.

Nyní už žije mimo dětský domov a chtěl by si dodělat střední školu. Protože se o sebe potřebuje postarat sám, přihlásil se do show Nic než pravda, aby si vydělal nějaké peníze do začátku. Jak vyšlo najevo, impuls vzešel od jeho patronky a bývalé vychovatelky paní Ludmily.

Jak je vidět, Gustav se naučil vnímat svět realisticky. Ačkoli na počátku sebevědomě tvrdil, že přišel pro pět milionů, jeho cíl byl skromnější. Po dosažení na částku jednoho sta tisíc hru ukončil. V jeho situaci mu to pomůže a rozhodně netouží po tom, aby opět viděl, jak ho štěstí opustilo. Na cestě ze studia jej provázel bouřlivý aplaus a velká podpora publika.

Otázky pro Gustava Dovedete dát sestře najevo, že ji máte rád?

ANO – pravda (pomáhá jí, umí jí poradit, obejmout, pohladit) Je Kristýna pro vás nejbližším člověkem?

NE – pravda (pro něj jsou nejbližšími lidmi vychovatelka Ludmila a jeho taneční trenérka. A ještě jeden člověk, jehož identitu ale Gustav neprozradil) Po této otázce Gustav dosáhl na výhru sto tisíc korun a hru ukončil. Peníze by rád použil na start pořádného života a měl finanční prostředky po dobu studia.

Bohumila Fazekašová, 53 let, dělnice

Patroni: syn Přemysl, kamarádka Eva

Paní Bohumila působí křehce, také ale neměla příliš snadný život. Vdávala se brzy, už v sedmnácti letech. Jak tvrdí, nebylo to z lásky, ale ze ztřeštěné zamilovanosti a poblouznění. A také z touhy osamostatnit se. Manželství nakonec skončilo v troskách. Bohumila ale byla nepoučitelná. Znovu a znovu se vrhala do neperspektivních vztahů, v nichž ji její partneři a manželé využívali.

Dvakrát byl po jejím boku vzpěrač. Jak paní Bohunka říká, vždy si myslela, že takový člověk bude pro ženu oporou a že sportovci mají smysl pro fair play a vztah s nimi bude procházka růžovou zahradou. Místo růžové zahrady nastalo ale peklo. Z prvního manžela se vyklubal alkoholik, z dalších dvou sobci, kteří mysleli jen na sebe. Druhý manžel bral Bohumile peníze na provoz domácnosti a kupoval si za to drahá anabolika. Třetí manžel zase třikrát týdně páchal demonstrativní sebevraždy. Jejich konce byly neveselé.

"Druhého manžela zničila anabolika a další prostředky, které do sebe v době vzpírání ládoval," říká paní Bohumila. "Dnes žije v sanatoriu, trpí nesnesitelnými bolestmi a jeho tělo se změnilo v obří kouli tučného masa."

Dobře nedopadl ani třetí muž. Poté, co se ho Bohumila zbavila a předala ho zpět jeho matce, se začaly stupňovat jeho problémy s alkoholem. "V poslední fázi svého života, než zemřel, pil až několik litrů alkoholu denně. Jeho matka mu to ředila vodou, ale jemu to už bylo jedno, nezáleželo mu na tom, co pije. Jen aby dostal do sebe alkohol."

S partnery Bohumila skutečně neměla snadný život. "Oni si mě vzali, protože mám sklony k pečovatelství a to je to, co oni hledali. U nich, hlavně u obou sportovců, se projevilo sobectví a touha, aby oni byli tím středobodem světa," stěžuje si dál Bohumila. "Oni to i přiznali. Druhý manžel měl touhu dostat se na olympiádu a to bylo to jediné, co ho zajímalo. Za několik let společného života jsme spolu měli sex asi pětkrát. On ho vůbec nebyl schopen. Mohla za to anabolika, ale i jeho fyzické vypětí ze cvičení. On prostě vše investoval jen do vzpírání. Třetí manžel mi také potvrdil, že si mě vzal jen proto, aby se o něj měl kdo postarat. Hledal služku. Já bych s tím až takový problém neměla, ale jeho nervová labilita byla k nevydržení," dodala Bohumila k soužití s mužem, který neustále polykal prášky nebo si podřezával žíly tak, aby zaručeně nevykrvácel.

V současné době je Bohumila sama. Mrzí ji ale, že nemá žádný funkční vztah, touží po něžném partnerovi. A také po práci, která by odpovídala její kvalifikaci. Do televizního studia si přišla pro finanční vylepšení. A protože – stejně jako předešlý hráč Gustav – netrpěla nenasytností, částka sto tisíc bohatě stačila i jí a ze hry si ji spokojeně odnesla. A doufá, že šťastné období jejího života bude pokračovat a najde se lepší práce a partner, po jehož boku konečně nalezne kýženou pohodu.