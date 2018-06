Nezoufejte!

Jen málo lidí či věcí pocházejících z Francie může dnes úspěšně soupeřit jako rovný s rovným, alespoň ve svém celosvětovém věhlasu, a to bez rozdílu, jak u lidí vzdělaných, bohatých, chudých či prostých, s tou starou železnou dámou z Paříže. Ta nám navíc v těchto dnech svátečních v noci originálně bliká mnoha barvami od špičky až ke vchodům svých čtyř vstupních pilířů, nejen pro radost, ale i proto, abychom věděli, že vstupujeme do nového tisíciletí, všem obyvatelům hlavního města Francie i tisícům jeho návštěvníků to přece říká noc co noc ta známá Eiffelova věž. A jedním z těch, kdo s ní opravdu mohou soupeřit, je Francouz, rodák z malého ostrůvku Feydeau v zálivu bretaňského přístavního města Nantes, Jules Verne, který se tady narodil 8. února roku 1828, a jeho knihy, z nichž naprostá většina, kromě té jedné, která přitom rovněž stojí za vyprávění, už je dokonce přeložena do 150 jazyků. O Eiffelově věži se léta říkalo, že je to věc zbytečná. A přitom dodnes vydělává jen na vstupném velké peníze. Sem se lidé vypravují nejen za krásou, ale i za snem o knihách Julesa Vernea. Škarohlídi zase tvrdili, že Jules Verne není žádná velká literatura, ale jen nebezpečné snění, které se přece nemůže vyplnit. Navzdory tomu, jak potvrzují po celém světě nové a nové generace šťastných kluků, ten kdo si v mládí alespoň jednou nezasnil, že společně s Phileasem Foggem za osmdesát dní objede svět, jen tak pro sázku, když ne pro nic za nic, tomu se špatně dospívalo... Pět neděl v baloně, Děti Kapitána Granta, Cesta na měsíc, Dvacet tisíc mil pod mořem, Kapitán Nemo, Ocelové město, Podivné příhody výpravy Barzakovy, Cesta do hlubin země, Patnáctiletý kapitán a další. Možná i vy si vzpomenete na ty krásné vilimkovské ilustrace, tak krásné v dobách, kdy se z dnešních Čech pro mnohé nedalo cestovat do světa jinak než prstem po mapě. Nebe a hvězdy, moře a jeho vlny i hloubky, a dokonce i dnes v době, kdy většina technických vymožeností, které si Jules Verne musel jen představovat, mohou vypadat až moc zastaralé. To skutečné tajemství radostné četby verneovek je v něčem jiném, vysvětlují na slovo vzatí odborníci. Prodávám, jak jsem koupil z poutavé knihy "Jules Verne" Jeana Paula Dekisse, dodnes zapáleného šéfa Verneova domu s věží v jednom ze starobylých měst francouzské Picardie, Amiens. Domu, který se změnil v muzeum Verneova díla, které právě tady on z velké části napsal. Jean-Paul Dekiss je totiž přesvědčen a dokládá to mnoha příklady, že Jules Verne nebyl žádný snílek, ale realista a to skutečné tajemství jeho neutuchajícího úspěchu u mladých i starších čtenářů spočívá v tom, že on jako vůbec první ze spisovatelů, které zajímala budoucnost, zaměnil středověkou víru v zázraky a nadpřirozenost, v prostou důvěru v pokrok, kde ke snům o tom lepším světě a k jejich naplnění sloužila jen chuť ke shromažďování vědomostí a k vědeckému poznání. První a dodnes pokračující úspěch této metody se dostavil už v roce 1873. Tehdy přece v pařížském deníku Le Temps začala na pokračování vycházet jeho slavná kniha Cesta kolem světa za osmdesát dní, kterou tehdejší pařížští korespondenti amerických deníků z New Yorku neváhali denně, epizodu po epizodě, překládat a telegrafovat svým americkým redakcím. Ale pozor, i víra v pokrok má své přirozené hranice a věda sama všechno nevyřeší, píše ve své knize "Jules Verne" Jean-Claude Dekiss a podle něho to přece věděl i Jules Verne nejen ve svých knihách posledních, ale především v té, která i ve Francii poprvé vyšla teprve nedávno pod svým původním názvem "Paris au XX sie`cle" (Paříž dvacátého století), v roce 1994, když byla konečně objevena úplně náhodou, způsobem vskutku nečekaným, jak MF DNES rád vypráví jeho osmatřicetiletý pravnuk Jean Jules Verne, který dnes žije v jihofrancouzském městě Avignonu. Poslední verneovka, kniha o Paříži dvacátého století, je přitom ironií přímo osudovou, úplně první román, který Jules Verne vlastně napsal, ale jak vysvětluje nejen jeho pravnuk, tato kniha mohla vyjít až 120 let po svém napsání ze dvou důvodů - ten první a rozhodující byl odpor jeho věrného nakladatele Jeana Hatzelda, tomu totiž, jak dokládá i zachovalá korespondence, právě futuristický popis francouzského hlavního města, kde si přitom Jules Verne představuje i budoucí město, podivná vozidla, která místo koní používají plyn, tramvaje, výtahy a dokázal si představit i předchůdce dnešních faxů... to všechno prostě připadalo příliš pesimistické, a rukopis sám se navíc v roce 1913 nadlouho ztratil ze světa... A tak tou největší chválou této poslední verneovky, která zatím čeká na své přeložení do češtiny, zůstane nejen to, že od té doby, co konečně v Paříži v roce 1994 vyšla, si ji už ve Francii přečetlo víc než 250 000 zcela současných a spokojených čtenářů. Ale to největší překvapení, o kterém si vlastně čtenářská Paříž dodnes vypráví, je, že tato kniha byla napsána více než 100 let předtím, než v Paříži byla auta, faxy a tramvaje se svými dopravními zácpami.