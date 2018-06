Neznámý muž znásilnil patnáctiletou dívku

Na nedělní odpoledne zřejmě jen tak nezapomene patnáctiletá dívka z Batelova na Jihlavsku, která se stala obětí chlípných choutek dosud neznámého pachatele. Podle její výpovědi ji asi čtyřicetiletý muž zavlekl do lesa u silnice mezi Rácovem a Batelovem, svázal jí ruce a znásilnil. "Spolu s rodiči pak čin nahlásila policii," řekla dnes mluvčí jihlavského policejního ředitelství Jaroslava Slavíková. Podle popisu udaného dívkou bylo muži kolem čtyřiceti let, měl silnější, asi stopětašedesát centimetrů vysokou postavu. Násilník měl modré oči a světlé kudrnaté vlasy. Nad levým okem měl asi čtyřcentimetrovou jizvu. V horní čelisti mu chyběly dva až tři zuby. Na sobě měl zelené tepláky s lampasy, modré triko s krátkým rukávem a světlehnědou manšestrovou bundu. "Policie vyzývá eventuální svědky, kteří by mohli podat jakékoli informace, či v neděli kolem čtrnácté hodiny viděli na silnici mezi Rácovem a Batelovem na Jihlavsku automobil Škoda 100 nebo 110 světle hnědé barvy, aby volali na linku 158," shrnula policejní mluvčí Jaroslava Slavíková.