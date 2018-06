Dvakrát sice vyšla zcela naprázdno, celkově však uloupila několik desítek tisíc marek.

Zraněn nebyl při její bleskové akci nikdo. Žena byla podle popisu svědků oblečena do černého pláště do deště, zdobeného nápadnými bílými a žlutými trojúhelníky.



Peníze si strkala do rudé kabelky a dlouhé ohnivé vlasy měla spletené do nápadného copu. Přesto se jí po přepadení vždy podařilo zmizet v davu.