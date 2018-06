Něžná blondýnka Konvičková se proměnila v sexy tmavovlásku

"Od přírody mám blond vlasy a jsem na ně zvyklá, líbí se mi. V černé barvě jsem se skoro nepoznávala a nejsem si jistá, jestli by mě poznali vlastní rodiče, byl to pořádný šok," řekla iDNES.cz Konvičková známá ze SuperStar. Tak velkou změnu vizáže asi nikdy nepodstoupí, i když nemůže říct, že by se sama sobě jako tmavovláska nelíbila. "Možná jednou barvu změním, ale zkusím maximálně jiné odstíny blond barvy, do tmavé nepůjdu," míní.

Zpěvačka Markéta Konvičková pózuje v tureckém Side jako Trojská Helena

Proměnu podstoupila mladá nadějná zpěvačka kvůli natáčení videoklipu k romantické baladě, k níž napsal mimochodem text zpěvák Petr Bende a která vypráví o lásce dvou žen k jednomu muži. Producent a manažer Markéty Konvičkové Petr Šiška vymyslel natáčení na místech, kam se český štáb jen tak nedostane, a sice do antických památek, které zdobí historické město Side. Markéta tady hraje dvojroli.

"Točili jsme třeba v Apollonově chrámu a turisti i místní se zastavovali, sledovali, co se děje, fotili si mě a žádali autogramy," líčí zážitky z Turecka Konvičková, jež v antických kulisách, blond vlasech a v šatech z pravého hedvábí z dílny návrhářky Anny Šenkové vypadala téměř jako Trojská Helena. V tmavých vlasech naopak jakoby z oka vypadla slavné Athéně, dceři boha Dia.

Při natáčení Markéta změnila několikrát nejen vizáž, ale vystřídala celkem devět originálních kostýmů z pravého hedvábí v hodnotě několika set tísíc korun. Na lenošení na pláži bohužel neměla téměř čas.

"Závistivě jsem sledovala turisty v našem luxusním hotelu, jak polehávají u bazénu nebo na pláži, já měla program opravdu nabitý a u moře jsem si poležela až poslední den asi dvě hodiny. Kromě natáčení klipu jsem točila speciální fashion kolekci pro Fashion TV, fotila kalendář pro rok 2011 a ve volných chvílích si ještě opakovala texty písniček na turné. A škola? Na tu není už vůbec čas. Naštěstí mi učitelé vycházejí vstříc, mám individuální studijní plán," říká Konvičková.

Vedle dostudování hotelové školy má mladá zpěvačka velké ambice na poli populární hudby. Ráda by bodovala v anketě hudební stanice Óčko i v Českém Slavíku, v obou prestižních anketách má velkou šanci stát se Objevem roku. Přispět k tomu může i právě dotočený videoklip.