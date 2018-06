Nezapomenutelný kluk Tomáš Holý

V pražské hospodě Terebka sedávala koncem osmdesátých let parta studentů práv. Když chtěli jednoho z nich naštvat, řekli pořádně nahlas: „Tady sedí Tomáš Holý!“ Každý zbystřil: To je přece známé jméno!

„Vždycky ztichnul a bylo vidět, že by nejradši zalezl pod stůl,“ vzpomíná jeho spolužák Dan César.

Tomáš Holý si popularity užil od svých devíti let a neměl ji rád. Odmala měl jasno, že v žádném případě nechce být hercem.

Jak vytrhnout velrybě stoličku, Jak dostat tatínka do polepšovny, Pod jezevčí skálou, Na pytlácké stezce...

Filmy, které televize vysílají pořád dokola a lidé se na ně stále rádi dívají. Dva prvně jmenované patří mezi nejreprízovanější a byly prodány do třiatřiceti zemí. Hlavní hrdina je od vánoční premiéry v roce 1977 považován za nejlepšího českého dětského herce, kterého nikdo nepřekonal. „Když jsem přijela na festival v Monte Carlu, říkali mi tam, že Tomáš Holý je největší dětská hvězda od dob Shirley Templeové,“ vzpomíná režisérka Marie Poledňáková.

Ten krásný příběh velkého úspěchu a obdivu začal úplně nenapádně.

„Přivedu synovce,“ řekl jeho strýc, rekvizitář na Barrandově, když režisér Oldřich Lipský hledal chlapce pro miniroli do filmu Marečku, podejte mi pero! Tomášův úkol byl vejít do třídy, předat vzkaz učiteli a cumlat bonbon.

Zanedlouho přišel na konkurz na hlavní roli ve filmu Jak vytrhnout velrybě stoličku. Na kariéru hvězdy to ale nevypadalo. „Vybírala jsem ze sto čtyřiceti dětí, pak jich zůstalo asi osm,“ vypráví režisérka a scénáristka Marie Poledňáková. „Byl nejmenší, moc nemluvil, pozoroval větší kluky. Nebyl výrazný, měl kulatou tvář, dlouhé vlasy a vypadal jako obtloustlá tetička. Později, na odchodu, udělal zvláštní gesto na pozdrav. V tu chvíli byl nepřekonatelný.“ Odhadla, že kluka budou diváci milovat. „Kouzelné bylo, že se neustále pletl. Na jeho brepty jsme přímo čekali. Měl třeba říct, že je někdo ženatý, místo toho řekl vdaný a opravil to na ženatá.“

Budu veterinář nebo sexuolog

Ovšem k tomu, aby se stal nejúspěšnějším dětským hercem, komediální talent nestačí.

Nutná je dobře napsaná role, ve které může ukázat, co dovede. Postava malého Vaška, který žije sám s maminkou a hledá vhodného tátu, taková byla.

Díky ní se devítiletý Tomáš stal nesmírně populární. Před jeho domem stávaly děti s památníčky, dostával tisíce dopisů a hračky od fanoušků. Když býval hostem besed, vypadalo to, jako by dneska do školy přijeli finalisté SuperStar. Takto situaci v roce 1980 popsal časopis Pionýrská stezka (současné magazíny typu Popcorn či Bravo neexistovaly): „Návalem chlapců a děvčat by jablko nepropadlo, dotazy jen jen pršely, z hosta lil pot a sotva stačil odpovídat na záplavy otázek.“

„Když přebíral v Brně cenu Krokodýl za mimořádný herecký výkon, byla tam spousta soudružek, které z něj byly nadšené. Říkaly mu, že z něj určitě bude herec. On ale prohlásil: Já chci být sexuolog,“ vzpomíná Marie Poledňáková.

Kluk, který své nejslavnější filmy natáčí v devíti letech, musí žít v podivném, nepředstavitelném světě. V době, kdy si děti hrají nebo sedí ve škole, on se pohybuje mezi dospělými. Je středem pozornosti, je slavný, auta ho vozí na natáčení, stále se ho někdo ptá na názor. Výsledkem je, že jeho řeči - na to, že je dítě - působí přemoudřele.

Příklad? „Všichni lidé nejsou stejní, třeba herci. Skončí natáčení a jeden druhému říká: Bylo to báječné! A když odejde, povídá jinému: Ten tomu dal. Faleš nemám rád.“

Nebo další úryvek z rozhovoru. „Tomáši, chtěl bys být doktorem?“

„Jen tak veterinářem. Protože lidi brzy zapomenou, když jim někdo pomůže, ale zvířata ne.“

„Byl tak mimořádně inteligentní, že si uvědomoval, jak by ho herectví omezovalo,“ míní jeho kamarád Dan César.

V den, kdy Tomáši Holému bylo osmnáct, vyšel s ním v Zemědělských novinách rozhovor. „Všichni říkali, že stejně jednou půjdu na DAMU, a já jim oponoval. A tak jsem chtěl stát za svým slovem. Ale na práva jsem šel hlavně z jiného důvodu. Klidně by se totiž mohlo stát, že bych byl neúspěšný herec, a to musí být k zbláznění,“ vysvětlil, proč si zvolil jinou cestu, než kterou od něj všichni čekali.

Ale nechce se věřit, že se už v deseti nebo dvanácti letech zabýval přemýšlením, jaké to je být neúspěšným hercem. Spíše to vypadá, že ve skutečnosti jej herectví bavilo mnohem méně, než se z jeho filmů zdá. „Bavilo ho, že je mezi lidmi, ale neměl ctižádost. Někdy jsem měla pocit, že by si mnohem radši hrál s klukama někde venku,“ říká Marie Poledňáková.

Lidé si ho zapamatovali jako roztomilého malého popletu. Jenže čím byl starší, tím byl méně rozkošný. Z dítěte se stal vytáhlý puberťák. Poslední roli vzal, když mu bylo třináct, v německém seriálu Připoutejme se, letíme nad Atlantidou. Československá televize mezitím pilně reprízovala jeho filmy, takže si ho diváci stále připomínali tak, jak ho měli nejraději. Když se pak, už odrostlejší, objevil v silvestrovské scénce, kdekdo říkal: To, že je ten Tomáš Holý? Vždyť už vůbec není roztomilý!

Šel na gymnázium a chtěl být právník jako jeho otec. Takže, podstatná otázka: Byl by dnes z Tomáše významný herec, nebo naopak správně odhadl, kdy přestat?

„Takové odhady jsou absurdní. V pubertě se z dítěte stává úplně nový člověk. Znám mnoho případů, kdy dětský herec jako dospělý neuspěl a naopak,“ tvrdí Marie Poledňáková.

Seznamte se, Lucie Bílá

Začal studovat práva, o zážitcích z filmování nemluvil a byl by rád, kdyby se ho na ně nikdo nevyptával.

„Jenže ho úplně každý poznával, i když už neměl tak odstávající uši jako ve svých dětských filmech,“ vzpomíná Dan César, kolega z práv. „Byl stydlivý. Sice s ním byla neuvěřitelná legrace, ale když byl mezi lidmi, které dobře neznal, trvalo mu, než se rozřádil. Dodnes se smějeme, když vzpomínáme na historky, které jsme zažili. Měli jsme ho moc rádi. I učitelé ho brali, rád s nimi diskutoval, zajímal se o spoustu věcí a mohli jste se s ním bavit o čemkoli.“

Mluvíme o konci osmdesátých let, což znamená, že život studentů se od současného dost liší. Žádné výlety do světa, brigády a jazykové kurzy v zahraničí. Jen tak cestovat se nesmí, na fronty na zájezdy k moři s Čedokem nebo Cestovní kanceláří mladých má nervy a peníze málokdo. Co zbývá? Hospody a výlety na chaty. Parta budoucích právníků jich objíždí bezpočet. Stabilní jistotou je hospoda Terebka.

Tam Tomáš přivádí černovlasou holku. Kamarádi to komentují, že tak hezkou cikánku už dlouho neviděli. Jmenuje se Hana Zaňáková. Začínající zpěvačka, která vystupuje pod jménem Lucie Bílá. Černá kožená bunda, černě nalakované nehty, hromady chrastících stříbrných řetězů na krku.

Zvláštní vztah. Tomáš bydlí s maminkou, Hana-Lucie v jednom ze střídaných podnájmů.

Rok 1989, zchátralý byt v asanačním pásmu, dole hospoda. Navštěvují se, chodí do hospody. Byli hodně odlišní. Energií sršící vyučená švadlena s mimořádným hlasem a jediným snem: zpívat. O dva roky mladší, přemýšlivý, inteligentní budoucí právník, který svět televize, filmu a showbyznysu dávno dobře znal. Tak dobře, že s ním už nechtěl mít nic společného.

„Asi bychom spolu navždy nezůstali, byli jsme každý jiný,“ říká Lucie Bílá. O Tomášovi dodnes mluví ráda. V nedávném televizním pořadu, ve své knize. „Kamarádi mu říkali Božský, protože opravdu božskej byl; z okna spouštěl dolů provazem kýbl na piva, hráli jsme pořád karty...,“ vzpomínala v rozhovoru pro Magazín DNES.

Tomáš studoval, Lucie objížděla republiku se skupinou Monako, která dělala módní přehlídky. „Měl stejný dobrácký a bezstarostný výraz tváře a kulatou hlavu jako ten neodolatelný šibal z filmů,“ píše Lucie Bílá ve své knize Teď už to vím. „Těšila jsem se na každý Tomášův příchod - on se někdy dělal vzácným, mizel občas na den nebo dva...“

Začátkem března 1990 přijela ze zájezdu. Domácí říkal: „Co ten Tomáš udělal?“ Nevěděla, o čem je řeč, ale připouští, že ji napadlo ledacos: mohl šplhat po okapu, mohl lézt po okenní římse, mohl opilý usnout na záchodě...

Domácí jí ukázal noviny, ve kterých byl titulek Mladý hrdina zahynul. Bylo mu dvaadvacet.

Já budu řídit!

Kdyby dnes zemřel tak známý herec, zprávy o neštěstí by plnily titulní strany novin a časopisů několik dnů. Jenže byl březen 1990, čtyři měsíce po listopadové revoluci. Na prvním místě byla politika. O nehodě se objevilo jen pár krátkých, několikařádkových zpráviček.

Tomáš s kamarádem zorganizovali jeden z četných výletů na chalupu u České Lípy. Parta se sjížděla na místo, oni dva se vraceli z nedaleké hospody. Pili, Tomáš rozhodl, že bude řídit kamarádovu škodovku stodvacítku. Skončili ve stromě nedaleko Kytlic. Kamarád byl zraněný, Tomáš zemřel.

Spolužáci se sešli u jeho maminky. Odjakživa jí říkali Maruška. V jejím bytě na rozmezí Pankráce a Nuslí bývalo rušno, často se zastavili, když se jim nechtělo cestovat na kolej, přespali. K paní Marii nepřestali chodit ani po autonehodě. „Bylo to přirozené, vůbec nás nenapadlo, že bychom chodit přestali,“ říká Dan César.

Stále se s ní stýká i Lucie Bílá, paní Holá chodí na její premiéry a křty cédéček.

S příběhem rodiny z komedie Jak vytrhnout velrybě stoličku, která malému Tomášovi tak změnila život, se možná znovu setkáme. Režisérka Marie Poledňáková měla připravený scénář třetího dílu, který počítal s tím, že Tomáš bude už téměř dospělý. Po jeho smrti jej však odložila. Nyní však znovu uvažuje, že by se k tématu vrátila. Ale dobře ví, že většina diváků bude říkat: Bez Tomáše Holého to není ono.

Tomášův idol: František Němec

Františka Němce, který s ním hrál ve filmech Jak vytrhnout velrybě stoličku a Jak dostat tatínka do polepšovny, Tomáš obdivoval. „Když ho s ním produkční neposadil do stejného auta, brečel,“ říká Marie Poledňáková.

„Byl mimořádně bystrý, vnímavý a inteligentní, čímž si nás všechny získal,“ vzpomíná František Němec. „Snažili jsme se ho podněcovat a udržovat jeho pozornost, ale přimějte osmileté dítě, aby bylo tři hodiny veselé. Tím, jak byl inteligentní, brzy naše fígle prohlédl.“

Problematické například bylo, když měl být Tomáš podle scénáře na svého obdivovaného staršího kolegu pořádně naštvaný.

Filmovému Vaškovi maminka namluvila, že jeho táta zahynul. Pak se seznámil s horským záchranářem, zamiloval si ho a vyšlo najevo, že to je jeho skutečný otec. Když se natáčely horské scény, Tomáš Holý se s Františkem Němcem vyřádil ve sněhu a považoval ho za kamaráda. „Pak jsme začali natáčet ve studiu, měl na něj být naštvaný, ale ve skutečnosti se nemohl dočkat, až ho zase uvidí. Tak jsem mu řekla: ‚Já vím, že se ti to s Františkem na horách moc líbilo. Ale on je úplně jiný. Zlý podrazák a na tebe už zapomněl. Tomášův obličej se neuvěřitelně změnil. To bylo zklamání! Zároveň jsme ho natáčeli a je z toho úžasný nabručený výraz, když svého tatínka tvrdošíjně odmítá,‘“ vzpomíná režisérka.

Role Tomáše Holého

1976

Marečku, podejte mi pero

1977

Ať žijí duchové

Jak vytrhnout velrybě stoličku

Setkání v červenci

1978

Jak dostat tatínka do polepšovny

Pod jezevčí skálou

1979

Tajemství ocelového města

Na pytlácké stezce

Postavení mimo hru

1980

Útěky domů

Za trnkovým keřem

1981

Prázdniny pro psa

1982

Připoutejme se, letíme nad Atlantidou

